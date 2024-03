Geschlechtsspezifische Vorurteile gegenüber Frauen können viele Formen annehmen und existieren immer noch überall auf der Welt. Einige Frauen gehen mit gutem Beispiel voran, um andere zu inspirieren, aber es gibt noch viel mehr zu tun.

Seit 1975 wird der 8. März als Internationaler Frauentag der Vereinten Nationen gefeiert.

Es ist ein Tag, an dem die Fortschritte von Frauen als Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträgerinnen in allen Branchen und Bereichen gewürdigt werden. Die Organisationen ermitteln Bereiche, in denen das geschlechtsspezifische Lohngefälle geschlossen und Vorurteile und Diskriminierung beseitigt werden können, um mehr Eingliederung zu erreichen, was zum diesjährigen Thema „Invest in women: Accelerate progress“ passt.

Der Moderator von Exchange, Guy Shone, sprach mit zwei Frauen aus verschiedenen Branchen, die den Wandel vorantreiben. Katherine Maher, ehemalige CEO von Web Summit, einer jährlich stattfindenden internationalen Tech-Konferenz, und künftige CEO von NPR, übt einen enormen Einfluss auf Frauen im Tech-Sektor aus. Dr. Shaheena Janjuha-Jivraj ist außerordentliche Professorin an der HEC Paris in Katar, Expertin für Innovation, Führung und Vielfalt sowie preisgekrönte Autorin, deren Arbeit sich darauf konzentriert, die nächste Generation von Frauen zu inspirieren und zu fördern.