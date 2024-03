Ex-Krypto-Mogul Sam Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt

Von AP

Der Richter sagte, das Urteil spiegele wider, "dass die Gefahr besteht, dass dieser Mann in der Lage sein wird, in Zukunft etwas sehr Schlimmes zu tun. Und das ist keineswegs ein triviales Risiko."

Der Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist für einen massiven Betrug, der mit dem Zusammenbruch von FTX, einst eine der weltweit beliebtesten Plattformen für den Austausch digitaler Währungen, aufgedeckt wurde, zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Bankman-Fried, 32, wurde im November wegen Betrugs und Verschwörung verurteilt - ein dramatischer Sturz vom Gipfel des Erfolges, zu dem auch ein Super-Bowl-Werbespot und die Unterstützung von Stars wie Quarterback Tom Brady, Basketballstar Stephen Curry und Komiker Larry David gehörten.

US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan verhängte das Urteil am Donnerstag im selben Gerichtssaal in Manhattan, in dem Bankman-Fried vor vier Monaten aussagte, dass es seine Absicht gewesen sei, den aufstrebenden Kryptowährungsmarkt mit seinen innovativen und uneigennützigen Ideen zu revolutionieren und nicht etwa zu stehlen.

Kaplan sagte, das Urteil spiegele wider, "dass die Gefahr besteht, dass dieser Mann in der Lage sein wird, in Zukunft etwas sehr Schlimmes zu tun. Und das ist keineswegs ein triviales Risiko. Er fügte hinzu, dass es "dem Zweck diente, ihn in dem Maße zu behindern, wie es für einen längeren Zeitraum angemessen ist."

Schaden von rund neun Milliarden Euro

Laut Staatsanwaltschaft hat Bankman-Fried Kunden, Investoren und Kreditgeber mehr als 10 Milliarden Dollar (9,3 Milliarden Euro) gekostet, indem er Milliarden von Dollar veruntreut hat, um sein Streben nach Einfluss und Dominanz in der neuen Branche zu finanzieren, und er hat illegal Geld von FTX-Einlegern verwendet, um seine Ausgaben zu decken, zu denen der Kauf von Luxusimmobilien in der Karibik, angebliche Bestechungsgelder an chinesische Beamte und Privatflugzeuge gehören.

Kaplan stimmte am Donnerstag mit der Staatsanwaltschaft überein, dass Bankman-Fried keine Nachsicht gewährt werden sollte, nur weil einige Anleger und Kunden einen Teil ihres verlorenen Geldes zurückerhalten könnten. Er nannte das Argument "logisch fehlerhaft" und "spekulativ". Er sagte, die Kunden hätten etwa 8 Milliarden Dollar verloren, die Anleger 1,7 Milliarden Dollar und die Kreditgeber 1,3 Milliarden Dollar.

Vorwurf des Meineids

Kaplan führte auch drei Fälle an, in denen er zu dem Schluss kam, dass Bankman-Fried während seiner Aussage vor Gericht einen Meineid geleistet hat, unter anderem als Bankman-Fried aussagte, er habe erst wenige Wochen vor dem Konkurs von FTX erfahren, dass Kundengelder in einen Hedgefonds-Ableger von FTX umgeleitet wurden.

FTX founder Sam Bankman-Fried leaves Federal court on July 26, 2023, in New York. Mary Altaffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Als Bankman-Fried das Wort erteilt wurde, stand er auf und entschuldigte sich in einer weitschweifigen Erklärung mit den Worten: "Viele Leute fühlen sich wirklich im Stich gelassen. Und sie wurden sehr enttäuscht. Und das tut mir leid. Es tut mir leid, was in jeder Phase passiert ist."

Er fügte hinzu: "Mein nützliches Leben ist wahrscheinlich vorbei. Es ist schon seit einer Weile vorbei, schon vor meiner Verhaftung.

Sein Verteidiger Marc Mukasey sagte, sein Mandant sei missverstanden worden.

"Sam war kein skrupelloser finanzieller Serienmörder, der jeden Morgen loszog, um Menschen zu verletzen", sagte Mukasey. "Sam Bankman-Fried trifft seine Entscheidungen nicht aus Bosheit im Herzen. Er trifft Entscheidungen mit Mathematik in seinem Kopf."

Ein Geschworenengericht stellte fest, dass Bankman-Fried das Geld der FTX-Einleger unrechtmäßig für seine verschwenderischen Ausgaben verwendet hat, zu denen nach Angaben der Behörden der Kauf von Luxusimmobilien in der Karibik, Flüge mit Privatjets, überhöhte Spenden für wohltätige Zwecke und Beiträge für politische Kandidaten sowie die Zahlung von Bestechungsgeldern an chinesische Beamte gehörten.

Staatsanwaltschaft forderte bis zu 50 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 40 bis 50 Jahren empfohlen.

"Der Angeklagte hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren Zehntausende von Menschen und Unternehmen auf mehreren Kontinenten zu Opfern gemacht. Er stahl Geld von Kunden, die es ihm anvertraut hatten; er belog Investoren; er schickte gefälschte Dokumente an Kreditgeber; er pumpte Millionen von Dollar an illegalen Spenden in unser politisches System; und er bestach ausländische Beamte. Jedes dieser Verbrechen ist eine lange Strafe wert", so die Staatsanwaltschaft in einer Gerichtsakte.

Bankman-Frieds Anwälte, Freunde und Familie hatten auf eine milde Strafe gedrängt und erklärt, es sei unwahrscheinlich, dass er wieder straffällig werde. Sie sagten auch, dass die FTX-Investoren ihre Gelder weitgehend zurückerhalten haben - eine Behauptung, die von den Konkursanwälten, FTX und seinen Gläubigern bestritten wird.

"Herr Bankman-Fried führt weiterhin ein Leben im Wahn", schrieb John Ray, der CEO von FTX, der das bankrotte Unternehmen saniert hat. "Das 'Unternehmen', das er am 11. November 2022 verließ, war weder zahlungsfähig noch sicher."

Vor zwei Wochen griff Mukasey eine Empfehlung der Bewährungsbehörde von 100 Jahren Gefängnis an und sagte, eine Strafe dieser Länge wäre "grotesk" und "barbarisch".

Verteidigung forderte bis zu sechseinhalb Jahre Haft

Er forderte den Richter auf, Bankman-Fried zu einer Haftstrafe von fünf bis sechseinhalb Jahren zu verurteilen, was laut Mukasey eine faire Auslegung der bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien sei.

"Sam ist nicht das 'böse Genie', als das er in den Medien dargestellt wird, und auch nicht der gierige Bösewicht, als der er im Prozess beschrieben wurde", sagte Mukasey und bezeichnete seinen Mandanten als einen "gewaltlosen Ersttäter".

Bankman-Fried war als Mitbegründer und CEO von FTX, der zeitweise zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt, auf dem Papier Milliarden von Dollar wert.

FTX ermöglichte es Anlegern, Dutzende von virtuellen Währungen zu kaufen, von Bitcoin bis hin zu eher obskuren wie Shiba Inu Coin. Mit Milliarden von Dollar an Investorengeldern schaltete Bankman-Fried eine Super-Bowl-Werbung, um für sein Unternehmen zu werben, und kaufte die Namensrechte für eine Arena in Miami.

Doch der Zusammenbruch der Kryptowährungspreise im Jahr 2022 forderte seinen Tribut von FTX und führte schließlich zu dessen Untergang. Die Hedgefonds-Tochtergesellschaft von FTX, bekannt als Alameda Research, hatte für Milliarden von Dollar verschiedene Krypto-Investitionen gekauft, die 2022 erheblich an Wert verloren. Bankman-Fried versuchte, die Löcher in der Alameda-Bilanz mit FTX-Kundengeldern zu stopfen.

Drei weitere Personen aus Bankman-Frieds innerem Kreis bekannten sich schuldig, damit zusammenhängende Straftaten begangen zu haben, und sagten in seinem Prozess aus.

Der größte Name unter den dreien war Caroline Ellison, einst die Freundin von Bankman-Fried. Ellison beschrieb Bankman-Fried als einen berechnenden Menschen, der wusste, dass er wahrscheinlich Verbrechen beging, wenn er die Verwendung von Kundengeldern anordnete. Zwei weitere ehemalige Freunde von Bankman-Fried, Gary Wang und Nishad Singh, sagten ebenfalls aus, dass sie das Gefühl hatten, von Bankman-Fried angewiesen worden zu sein, Betrug zu begehen.