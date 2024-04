Wo in Europa ist die Vermögensungleichheit am größten?

Experten zufolge spielen Steuersysteme und die Wohneigentumsquote eine wichtige Rolle bei den Vermögensunterschieden zwischen Arm und Reich.

Die Vermögensungleichheit ist weltweit sehr ausgeprägt, und Europa bildet da keine Ausnahme: Die reichsten 10 % des Kontinents besitzen unglaubliche 67 % des Vermögens, während die untere Hälfte der Erwachsenen nur 1,2 % des Vermögens besitzt.

Das Ausmaß der ungleichen Vermögensverteilung variiert auch von Land zu Land erheblich, wie der Global Wealth Report 2023 von Credit Suisse und UBS zeigt.

Das Nettovermögen oder der "Reichtum" ist definiert als der Wert der finanziellen Vermögenswerte plus der realen Vermögenswerte (vor allem Immobilien), die die Haushalte besitzen, abzüglich ihrer Schulden.

Seine ungleiche Verteilung wird anhand des Gini-Koeffizienten und des Anteils der obersten Perzentile gemessen: Je höher der Gini-Koeffizient, desto größer ist die Vermögensungleichheit, wobei 0 für vollständige Gleichheit steht.

Unter den 36 untersuchten europäischen Ländern reichte die Vermögensungleichheit im Jahr 2022 von 50,8 in der Slowakei bis 87,4 in Schweden.

Mit Ausnahme von Island war die Vermögensungleichheit in den nordischen Ländern recht hoch. Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden lagen alle in der oberen Hälfte der Tabelle, wobei Schweden die Liste insgesamt anführte.

Unter den vier großen Wirtschaftsmächten der EU wies Deutschland mit 77,2 den höchsten Wert für die Vermögensungleichheit auf, gefolgt von Frankreich (70,3), Spanien (68,3) und Italien (67,8). Das Vereinigte Königreich, ein ehemaliges EU-Mitglied, das innerhalb des europäischen Kontinents immer noch zu den "großen Vier" zählt, erreichte einen Wert von 70,2.

Belgien (59,6), Malta (60,9) und Slowenien (64,4) folgten auf die Slowakei und wiesen die geringste Vermögensungleichheit auf.

Große Ungleichheiten bei den Reichsten

In den 21 europäischen Ländern, für die Daten vorliegen, bestehen erhebliche Vermögensunterschiede zwischen den obersten Prozentsätzen, der obersten 5 % und des obersten 1 %.

Betrachtet man die reichsten 10 % im Jahr 2022, so wies Schweden die größte Vermögensungleichheit auf, wo die obersten 10 % 74,4 % des Vermögens besaßen. Belgien wies mit 43,5 % die geringste Ungleichheit auf.

Tatsächlich besaßen die reichsten 10 % in allen Ländern außer Belgien mehr als die Hälfte des Vermögens.

Reichtum nach Perzentilen

Unter den "großen Vier" der EU wies Deutschland die größte Vermögensungleichheit auf, wo die reichsten 10 Prozent 63% des Vermögens besaßen, gefolgt von Frankreich (54,9%), Spanien (53,8%) und Italien (53,5%). Das Vereinigte Königreich hatte mit 53,3 % einen niedrigeren Wert als alle diese vier Länder.

Sieht man von Deutschland ab, so wiesen die reichsten 10 % der vier europäischen Wirtschaftsmächte unter den 21 Ländern vergleichsweise geringere Ungleichheitszahlen auf.

Schweden steigt auf, Belgien widersetzt sich dem Trend

Die Rangliste bleibt weitgehend unverändert, wenn man den Vermögensanteil der obersten 5 % mit dem der obersten 10 % vergleicht. Schweden behauptet seine Spitzenposition, da die reichsten 5 % 60,3 % des Vermögens besitzen, während Belgien die geringste Vermögensungleichheit aufweist, da die obersten 5 % 30,8 % des Vermögens besitzen.

Betrachtet man den Anteil der obersten 1 %, so wies die Türkei mit 39,5 % den höchsten Wert auf, gefolgt von der Tschechischen Republik (37,8 %), Schweden (35,8 %) und Deutschland (30,%).

Der Anteil der obersten 1 % lag in Belgien weit unter dem Durchschnitt, da die reichsten obersten 1 % dort nur 13,5 % des Vermögens besaßen. Der nächst niedrigere Wert lag in Portugal bei 19 %.

Warum steht Schweden an der Spitze der Vermögensungleichheit?

Es mag überraschen, dass die nordischen Länder bei der Vermögensungleichheit im Allgemeinen so weit oben stehen, zumal sie bei anderen Indizes wie Wohlstand, verfügbarem Einkommen und demokratischen Werten sehr gut abschneiden.

Laut Dr. Lisa Pelling, der Leiterin der Stockholmer Denkfabrik Arena Idé, ist das Steuersystem der wichtigste Grund, warum Schweden hier gegen den Strom schwimmt.

"Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Vermögenssteuern abgeschafft", erklärte sie gegenüber Euronews Business. "In Schweden gibt es zur Zeit keine Vermögenssteuer. Es gibt auch keine Steuern auf Erbschaften, Schenkungen und Eigentum".

Sie sagte, dass erfolgreiche internationale schwedische Unternehmen, die von Investitionen profitiert haben, die mit Steuergeldern getätigt wurden, diese Gelder nicht zurückzahlen müssen.

"Wir haben auch sehr niedrige Steuern für Unternehmen. Das bedeutet, dass es viele Möglichkeiten für reiche Leute gibt, noch reicher zu werden", fügte Pelling hinzu.

Wohlfahrtssystem: Die Menschen fühlen sich sicher

Pelling betonte, dass Schweden auch in anderer Hinsicht eines der gleichberechtigtsten Länder der Welt sei, insbesondere wenn es um das Einkommen geht.

"Das liegt vor allem daran, dass wir ein gut ausgebautes Wohlfahrtssystem haben, in dem sich die Menschen sicher fühlen, was das öffentliche Gesundheitssystem angeht, und dass sie sich relativ sicher fühlen, was ihre Rente, ihre Absicherung im Krankheitsfall und bei Arbeitslosigkeit angeht", sagte sie. Daher hätten die Menschen weniger Anreize, Geld für diese Dinge beiseite zu legen.

Im Vergleich zu anderen nordischen Ländern mit effektiven Sozialsystemen liegt der Hauptunterschied im Steuersystem, so Pelling.

In Finnland sind die Schulen in staatlicher Hand, während in Schweden ein Drittel der Schüler der Sekundarstufe II private Schulen besuchen. Diese Schulen, die größtenteils gewinnorientiert arbeiten, erhalten die volle staatliche Finanzierung, ohne dass ihre Gewinnspannen eingeschränkt werden, sagte sie.

Das Gleiche gilt für das Gesundheitssystem. "Die medizinische Grundversorgung ist weitgehend privatisiert, und sie ist sehr profitabel. Die privatisierten, steuerfinanzierten Wohlfahrtsunternehmen machen ihre Eigentümer sehr wohlhabend", so Pelling.

Faktoren für die Vermögensungleichheit in Europa

Einer der wichtigsten Faktoren für die Vermögensungleichheit in Europa ist die Zusammensetzung des Vermögens, so Eszter Sándor und Dr. Carlos Vacas-Soriano, Forschungsleiter bei der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound).

Insbesondere die Wohneigentumsquote zwischen den Ländern ist einer der Hauptfaktoren, die zu den Unterschieden in der Vermögensverteilung beitragen.

"Länder mit einem höheren Anteil an Wohneigentum haben tendenziell eine geringere Vermögensungleichheit, während Länder, in denen der Zugang zu anderen finanziellen Vermögenswerten weiter verbreitet ist, tendenziell eine höhere Vermögensungleichheit aufweisen", so die Forscher gegenüber Euronews Business.

Sándor und Vacas-Soriano sagten auch, dass freiwillige Renten und Lebensversicherungen eine wichtige Rolle bei der Ungleichheit der Vermögen spielen.

"In den westeuropäischen Ländern sind die Menschen eher in der Lage, für ihren Ruhestand zu sparen, sowohl weil sie ein höheres Einkommen haben, als auch weil sie besseren Zugang zu freiwilligen Instrumenten für das Einkommen nach der Pensionierung haben als ost- und südeuropäische Bürger", sagten sie.

Deutschland: Wenig Eigenheimbesitzer, keine Vermögenssteuer

In Bezug auf die Tatsache, dass Deutschland, ein Land mit einer starken wirtschaftlichen Erfolgsbilanz, bei der Vermögensungleichheit sehr gut abschneidet, betonten Sándor und Vacas-Soriano, dass es dort keine Vermögenssteuer gibt.

"Deutschland hat einen hohen Anteil an Mietern, aber sie haben im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern sehr niedrige Aufwandsquoten (Wohnkosten im Verhältnis zum Einkommen), was auf stark regulierte Mietmärkte und ein vergleichsweise größeres Wohnungsangebot zurückzuführen ist", so die Autoren.

2022 hatte Deutschland den niedrigsten Anteil an Wohneigentum, wo nur 46,5% der Bevölkerung in einem Haushalt mit Wohneigentum lebten, so Eurostat. Der EU-Durchschnitt lag bei 69,1 %. Auch in Schweden (64,2 %) und der Türkei (57,5 %) war dieser Anteil niedriger als der EU-Durchschnitt.

Hat sich die Vermögensungleichheit irgendwo verbessert?

Von den großen europäischen Ländern, d. h. den vier großen EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich, ist die Vermögensungleichheit, die sich im Gini-Koeffizienten widerspiegelt, in Deutschland (-4,3) zwischen 2000 und 2022 sogar zurückgegangen.

Dennoch wies Deutschland im Jahr 2022 immer noch den höchsten Wert der Vermögensungleichheit unter den fünf Ländern auf.

Das Vereinigte Königreich verzeichnete im gleichen Zeitraum ebenfalls einen Rückgang der Ungleichheit, wenn auch in geringerem Maße (-0,4).

Italien verzeichnete unterdessen mit 7,4 Punkten den höchsten Anstieg, während sie in Spanien um 2,8 und in Frankreich um 0,6 Punkte zunahm.

Zwischen 2000 und 2022 verzeichnete Frankreich mit einem Rückgang von 4,3 Punkten die bemerkenswerteste Verbesserung des Vermögensanteils der obersten 1 % unter diesen fünf Ländern. Spanien und das Vereinigte Königreich verzeichneten ebenfalls Rückgänge, und zwar um 1,7 bzw. 1,4 Punkte.

In Deutschland und Italien stieg der Anteil der reichsten obersten 1 % um etwa 1 Punkt.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich die ungleiche Vermögensverteilung in den großen europäischen Ländern in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht wesentlich verbessert hat.