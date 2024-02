Ein neuer Bericht stellt die Ansicht in Frage, dass nur Menschen in reichen Gesellschaften glücklich sein können.

Laut einer neuen Studie sind viele Menschen in kleinen Gesellschaften auf der ganzen Welt sehr zufrieden mit ihrem Leben, obwohl sie nur über ein sehr geringes Einkommen verfügen.

Obwohl frühere Untersuchungen, darunter der World Happiness Report, nahelegen, dass Wirtschaftswachstum (im Wesentlichen also mehr Geld) ein sicherer Weg ist, um das Wohlbefinden von Gesellschaften zu steigern, hat sich das Institut für Umweltwissenschaft und -technologie der Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) mit der kanadischen McGill University zusammengetan, um diese Ansicht zu hinterfragen.

Die Forscher:innen untersuchten Gesellschaften in kleinem Maßstab, darunter auch indigene Völker, und stellten fest, dass frühere Studien diese vernachlässigten und zu verzerrten Ergebnissen kamen, weil sie sich nur auf die Reaktionen der Bürger:innen in den Industriegesellschaften konzentrierten.

Wir stellen fest, dass zahlreiche Bevölkerungsgruppen, die über ein sehr geringes Einkommen verfügen, im Durchschnitt ein hohes Maß an Lebenszufriedenheit aufweisen, das mit dem der wohlhabenden Länder vergleichbar ist.

In den untersuchten Gesellschaften spielt der Austausch von Geld im Alltag nur eine geringe Rolle, und der Lebensunterhalt hängt viel direkter von der Natur ab.

Die Analyse der Ergebnisse einer Umfrage unter 2 966 Mitgliedern indigener Völker und lokaler Gemeinschaften an 19 weltweit verteilten Standorten ergab, dass nur 64 Prozent der befragten Haushalte über ein Bareinkommen verfügen.

In der Studie heißt es, dass "zahlreiche Bevölkerungsgruppen, die über ein sehr geringes Geldeinkommen verfügen, ein hohes durchschnittliches Niveau an Lebenszufriedenheit aufweisen, das mit dem der wohlhabenden Länder vergleichbar ist".

Lage der Untersuchungsstandorte PNAS/Victoria Reyes-García

Den Ergebnissen zufolge weisen vier der 19 Standorte eine sehr hohe durchschnittliche Lebenszufriedenheit auf (>8). Der Durchschnitt der 19 untersuchten kleinen Gesellschaften liegt bei 6,8 von 10, obwohl die meisten dieser Orte ein Einkommen von schätzungsweise weniger als 1 000 Dollar (928 Euro) pro Jahr und Person haben.

Die Forscher erklärten in ihrem Bericht, dass "heute der Konsens besteht, dass der Wohlstand von Nationen eng damit zusammenhängt, ob die Bewohner:innen ihr Leben nahe an ihrem Ideal leben können".

Sie kommen auch zu dem Schluss, dass, wenn dies der Fall wäre, "das Erreichen einer hohen Lebenszufriedenheit für alle Menschen vermutlich eine viel höhere Rate der materiellen Extraktion als derzeit erfordern würde", wobei Ökosysteme geopfert würden, und stellten auch fest, dass die Bemühungen "wahrscheinlich die planetarischen Grenzen überschreiten" würden.

Stattdessen neigen die Menschen dazu, ihr Glück an Maßstäben zu messen, z. B. daran, wie ihr Leben in dieser Gemeinschaft ist. Wenn die "dörflichen Charakteristika, die nicht mit monetärem Reichtum zusammenhängen", ideal wären, würde der individuelle Reichtum nur sehr wenig zählen, so die Studie.

Wo sind die Menschen mit sehr geringem Einkommen am glücklichsten?

Unter den untersuchten Gemeinschaften waren die meisten Menschen, die angaben, dass ihre Lebenszufriedenheit am höchsten ist (10), Tibeter und andere ethnische Gruppen aus dem größten Landkreis der Autonomen Präfektur Diqing (155).

Die zweit- und drittzufriedensten Gesellschaften waren die indigenen Amazonasbewohner, die in der Nähe des Juruá-Flusses in Brasilien leben (80), und die Menschen im Bulgan-Sum in der Mongolei (63), in dem fast 6 000 Kasachen und andere ethnische Gruppen leben und rund 100 000 Tiere gehalten werden.

Ein großer Teil der indigenen Pai Tavytera in Paraguay (124) gab ebenfalls an, dass ihre Lebenszufriedenheit sehr hoch sei (8), was in anderen Umfragen typisch für wohlhabende skandinavische Länder ist.

Es ist schwer, den Zusammenhang zwischen Glück und einem Leben in Tälern, umgeben von schneebedeckten Bergen, oder in der Nähe eines Regenwaldes in enger Beziehung zur Natur nicht zu erkennen.