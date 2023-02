Würden Sie Fleisch zugunsten von Insekten aufgeben? Erst vergangene Woche hat die Europäische Union grünes Licht für den Verkauf von Heimchen und Larven des Getreideschimmelkäfers für den menschlichen Verzehr in Pulverform gegeben.

Im Internet hat das für Aufregung gesorgt, da Nutzer:innen sozialer Netzwerke behaupten, die EU würde die Menschen zwingen, Insekten zu essen, die etwa in Mehl, Brot oder Nudeln enthalten sind.

In Frankreich kritisierte ein rechter Politiker die Entscheidung der EU mit den Worten: "Wir können die Franzosen nicht ohne ihr Wissen Insekten essen lassen".

Diese Befürchtung kommt wohl daher, dass die EU Insekten als Lebensmittel einstuft und es keine klare Kennzeichnung gibt, ob sie mit anderen Zutaten wie z.B. Mehl vermischt werden.

Hier im Cube haben wir uns das offizielle Dokument genauer angeschaut:

Erstens: Es heißt, dass das Heimchen-Insektenpulver deutlich gekennzeichnet sein muss.

Insektenpulver-Zusatz muss gekennzeichnet sein

Zweitens: Die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die das Pulver enthalten, muss darauf hinweisen, dass diese Zutat bei Personen mit Allergien gegen Krebstiere, Mollusken und Hausstaubmilben allergische Reaktionen hervorrufen kann. Hier heißt es auch: "Der Hinweis muss in unmittelbarer Nähe der Liste der Zutaten erscheinen."

Somit können Sie sich vergewissern, ob Ihrem Lieblingskeks oder -müsli Insektenpulver zugesetzt wurde.

Auch das ist nichts Neues, denn die EU hatte bereits vor einigen Jahren zwei andere Insektenarten, den gelben Mehlwurm und Heuschrecken, für den menschlichen Verzehr zugelassen.

Doch der Gedanke, sechsbeinige Krabbeltiere zu essen, ist nicht jedermanns Sache, und für einige Europäer:innen bräuchte es viel Überzeugungsarbeit, sie auf ihren Speiseplan zu setzen.

Laut einem Bericht der Europäischen Verbraucherorganisation von 2020 sind nur 10 Prozent der Europäer bereit, Fleisch gegen Insekten zu ersetzen.

Frankreich am ehesten bereit, Insekten auf den Speiseplan zu stellen

Laut einer von YouGov-Umfrage von 2021 scheint Frankreich das Land zu sein, das dieser Idee am aufgeschlossensten gegenübersteht: 25 % der Befragten seien demnach bereit, Lebensmittel zu essen, die Insektenpulver enthalten, gefolgt von Deutschland und Dänemark mit 24 bzw. 22 Prozent.

Menschen in Italien und Polen hingegen lehnten die Idee eher ab, und nur 17 bzw. 18 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bereit wären, regelmäßig Insekten zu essen - der niedrigste Wert in der Umfrage.

Angesichts der Zunahme der Weltbevölkerung und der durch die Fleisch- und Milchindustrie verursachten Umweltverschmutzung glauben jedoch immer mehr Wissenschaftler:innen, dass Insekten der Schlüssel zur Eindämmung des Klimawandels sein könnten.