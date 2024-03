Tätigen Sie nicht die größte Anschaffung Ihres Lebens, ohne diese Risiken vorher zu prüfen.

WERBUNG

Für die meisten Menschen ist der Kauf eines Hauses die größte Investition ihres Lebens. Daher ist es sinnvoll, jedes Risiko in Betracht zu ziehen.

Der Klimawandel fordert zunehmend seinen Tribut auf dem Immobilienmarkt, beschädigt und entwertet Häuser und treibt die Versicherungskosten in die Höhe.

Die US-amerikanische Immobilienseite Realtor.com kündigte letzte Woche an, dass sie die Klimarisiken in ihren Immobilienangeboten von Feuer und Überschwemmungen auf die aktuellen und die für die Zukunft prognostizierten Werte für Hitze, Wind und Luftqualität ausdehnen wird.

Mehr als 40 Prozent der US-Immobilien sind in Bezug auf diese Faktoren stark oder extrem gefährdet, so der Immobilienmakler in einer Presseerklärung.

Einige Hausbesitzer haben bereits die schlimmsten Auswirkungen zu spüren bekommen. Im vergangenen Jahr wurden Immobilien von Griechenland bis Italien von Waldbränden, Küstenerosion und schweren Regenfällen heimgesucht.

Die meisten Hausbesitzer werden für etwa 25 Jahre an ihre Hypothek gebunden sein - in dieser Zeit werden 800 Millionen Menschen in Städten leben, die durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet sind, wenn die Emissionen nicht gesenkt werden, so das Klimaaktionsnetzwerk C40.

Damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, finden Sie hier einige Risiken des Klimawandels, die Sie beim Kauf eines Hauses berücksichtigen sollten.

Prüfen Sie die Wettergeschichte der Region: Heißes Wetter kann zu Bodensenkungen und Waldbränden führen

2023 war das weltweit heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen - und Experten befürchten, dass 2024 noch heißer werden wird.

Da wir die Schwelle von 1,5°C Erwärmung überschreiten, die uns helfen würde, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, wird sich extreme Hitze auf alles auswirken, von unserer Gesundheit bis zu unseren Häusern.

Länger anhaltende Dürreperioden und hohe Temperaturen entziehen dem Boden Feuchtigkeit und lassen ihn schrumpfen. Dies kann zur Instabilität des Bodens und zu Bodensenkungen führen, wodurch Gebäude Risse bekommen und instabil werden. Der Boden wirkt auch als Puffer gegen Trockenheit und Überschwemmungen - beides kann sich verschlimmern, wenn der Boden zu trocken wird.

Schauen Sie sich die Wettergeschichte des Gebiets an, in dem Sie einen Kauf planen, um festzustellen, wie oft die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in den letzten Jahren über dem örtlichen Durchschnitt lagen.

Ungewöhnlich warmes Wetter hat weitere besorgniserregende Auswirkungen, wie z. B. das Entfachen oder Verschlimmern von Waldbränden, die auf Grundstücke in der Nähe von Wildnisgebieten wie Wäldern und Buschland übergreifen könnten - vor allem, wenn diese ebenfalls unter Trockenheit leiden.

Große Hitze ist nicht nur unangenehm und gefährlich, sondern kann auch zu höheren Kühl- und Instandhaltungskosten führen, was den Erwerb von Wohneigentum verteuert.

Die Kosten für die Kühlung sind in Häusern mit effizienter Isolierung geringer.

Prüfen Sie die Küstenschutzmaßnahmen: Überschwemmungen und Erosion bedrohen Häuser

Die Erwärmung der Ozeane führt zu einer noch nie dagewesenen Eisschmelze und einem Anstieg des Meeresspiegels sowie zu häufigeren und intensiveren Regenfällen und Stürmen.

Dies bringt die Häuser an den Küsten in große Gefahr. Europäische Gemeinden von England bis Frankreich spüren bereits die Auswirkungen der Küstenerosion: Grundstücke werden überflutet, destabilisiert und weggerissen.

Wenn Sie den Kauf eines erosionsgefährdeten Grundstücks in Erwägung ziehen, sollten Sie prüfen, ob das Grundstück durch Küstenschutzanlagen, wie z. B. einen Deich, geschützt ist. Bedenken Sie jedoch, dass diese in Zukunft möglicherweise nicht mehr gewartet werden oder nicht mehr zweckmäßig sind, was sich auf die Sicherheit, den Wert und die Versicherung Ihres Hauses auswirken wird.

Häuser, die an oder in der Nähe von Flüssen und Überschwemmungsgebieten gebaut wurden, sind auch durch das Klima extrem gefährdet, da sich die Wetterverhältnisse ändern und stärkere Regenfälle sowie häufigere und intensivere Stürme mit sich bringen. Überschwemmte Häuser können, selbst wenn sie gerettet werden können, von strukturellen Schäden und schädlichem Schimmel geplagt werden.

WERBUNG

Ein noch größeres Risiko stellen Überschwemmungen durch Abwasser dar, die durch übermäßigen Regen verursacht werden können. Schauen Sie sich die örtlichen Abwasserkanalkarten an und vermeiden Sie es, ein Haus zu kaufen, das über einem Abwasserkanal oder in der Nähe einer Schwachstelle wie einem Gullydeckel gebaut wurde, um Ihr Risiko zu verringern. Auch die Wasserwerke leiten zunehmend Abwässer in Flüsse ein, wenn die Kapazität ihrer Tanks durch starke Regenfälle gefährdet ist, was das Risiko von unhygienischen Überschwemmungen weiter erhöht.

Starker Regen kann sogar zu Erdfällen führen - achten Sie also auf kreisförmige Vertiefungen im Boden, Senkungen, tiefe Pfützen und Risse im Boden rund um Ihr Grundstück.

Vom anderen Ufer des Concordia-Sees sind am Montag, Juli 2009, an der Slipanlage in Nachterstedt, Sachsen-Anhalt, Deutschland, Häuser zu sehen. AP Photo/Matthias Rietschel

Informieren Sie sich über die Wetterlage in Ihrer Region: Starke Winde können Sachschäden verursachen

Häuser, die von Stürmen und Überschwemmungen bedroht sind, werden wahrscheinlich auch von Windschäden betroffen sein. Wenn eine Immobilie Windgeschwindigkeiten von über 80 km/h ausgesetzt sein könnte, ist möglicherweise ein spezieller Versicherungsschutz für Wirbelstürme erforderlich.

Auf der Wetterdaten-Website Visual Crossing können Sie die Wettervorhersagen für Ihre Region überprüfen.

Wenn Sie sich Häuser in Gebieten ansehen, die für starke Winde und Stürme anfällig sind, sollten Sie auch auf große Bäume achten, die umstürzen und Schäden an der Immobilie verursachen könnten. Extreme Winde können auch Waldbrände anfachen und ausbreiten, wodurch nahe gelegene Häuser einem größeren Risiko ausgesetzt sind.

WERBUNG

Immobiliensachverständige sollten Käufer bei der Bewertung eines Gebäudes auf diese Probleme aufmerksam machen, da sie sich auf die Bewertung und Kreditvergabe auswirken können.

Prüfen Sie den Luftqualitätsindex: Umweltverschmutzung kann sich auf Immobilienpreise auswirken

Obwohl eine schlechte Luftqualität keine direkte Bedrohung für Ihr Haus darstellt, kann sie gesundheitliche Probleme verursachen und Menschen dazu zwingen, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Dadurch werden Immobilien in Gebieten mit schlechter Luftqualität weniger attraktiv und möglicherweise auch weniger wertvoll.

Informieren Sie sich über die durchschnittliche Anzahl der Tage mit schlechter Luftqualität - d. h. Tage mit einem Luftqualitätsindex von über 100 - in dem Gebiet, in dem Sie einen Kauf planen.

Eine schlechte Luftqualität kann auch auf Waldbrände in der Nähe oder in der Ferne hinweisen, deren Winde den Rauch zu Ihrem Haus tragen.

Sie kann auch durch ein hohes Verkehrsaufkommen in der Nähe verursacht werden. Prüfen Sie, ob die von Ihnen gewünschte Wohnung Zugang zu Fuß- und Radwegen sowie zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Dies kann nicht nur zu einer besseren Luftqualität führen, sondern auch dazu, dass Sie Ihre Emissionen eindämmen, damit Sie nicht noch mehr zu dem Problem beitragen.