Von euronews

Wissenschaftler behaupten, dass diese Ernährung am besten für die Artenvielfalt und die Ernährungssicherheit ist. Und glücklicherweise ist die Ernährungsweise, die sich als am förderlichsten für die biologische Vielfalt und die Ernährungssicherheit erwiesen hat, eine, die Sie wahrscheinlich schon kennen.

Die Wissenschaftler von verschiedenen griechischen Universitäten und Institutionen verglichen die mediterrane Ernährung mit der "westlichen" Ernährung in Belgien, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden.

Die westliche Ernährung - die nach Ansicht der Wissenschaftler viel Fleisch, Milchprodukte und verarbeitete Lebensmittel enthält - basiert auf landwirtschaftlichen Produktionsmethoden, die "die Ökosysteme schädigen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe erhöhen und die Treibhausgasemissionen steigern".

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine mediterrane Ernährungsweise dazu beitragen könnte, eine biodiverse Umwelt zu schaffen und den Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern. Die Wahl unserer Ernährung hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel.

Angesichts von Dürreperioden und Krankheiten, die die Nahrungsmittelsysteme bedrohen, ist es jetzt umso wichtiger, dass wir versuchen, mit unserer Ernährung etwas zu bewirken.

Laut einer im letzten Monat veröffentlichten Studie kann diese Ernährungsweise die Doppelbelastung durch den Klimawandel und nicht übertragbare Krankheiten" bekämpfen.

Wie wirken sich unsere Ernährungsgewohnheiten auf die Umwelt aus?

Die Weltbevölkerung wird bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich auf 10,9 Milliarden Menschen ansteigen. Nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) muss die Nahrungsmittelproduktion um fast 50 Prozent steigen, um den Bedarf zu decken.

Dies wird wahrscheinlich ein nachhaltiges Wachstum behindern und die natürlichen Ressourcen unter Druck setzen. Das derzeitige Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem gilt als eine der Hauptursachen für Umweltzerstörung und Klimawandel", heißt es in einer neuen Studie, die in Advances in Nutrition veröffentlicht wurde.

Die griechischen Wissenschaftler, die hinter der Studie stehen, fügen hinzu, dass die landwirtschaftliche Produktion etwa 40 Prozent der weltweiten Landfläche beansprucht. Auf die Viehzucht und den Anbau von Futtermitteln für die Viehzucht entfallen 75 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Der Einsatz von Bewässerung, Düngemitteln und Pestiziden könnte daher zu einer Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und einer Verschlechterung der Umwelt führen, so die Forscher.

"Darüber hinaus ist die Lebensmittelproduktion der größte Verbraucher von Süßwasser und für bis zu 30 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Welche Ernährung ist die beste für die Umwelt?

Als Reaktion auf diese kritische Situation hat die Studie die relativen Vorteile verschiedener Ernährungsweisen für die nachhaltige Entwicklung und die Ernährungssicherheit untersucht.

Wie man sich mediterran ernährt

Bei einer mediterranen Ernährung sollten Obst und Gemüse zusammen mit Vollkornprodukten wie Hafer, braunem Reis und Vollkornbrot im Mittelpunkt stehen.

Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen sind eine gute Eiweißquelle. Sie sollten auch gesunde Fette wie Olivenöl und Avocados zu sich nehmen.

Zu den Lebensmitteln, die Sie einschränken sollten, gehören verarbeitetes Fleisch, wie Würstchen und Hot Dogs, und raffiniertes Getreide wie Weißbrot.

Die Mittelmeerdiät enthält auch wenig stark verarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte und Produkte mit Zuckerzusatz wie kohlensäurehaltige Getränke.