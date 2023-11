Von Euronews Green mit Reuters

Greta Thunberg wird heute in London vor Gericht erscheinen, nachdem sie wegen eines Umweltprotests im vergangenen Monat wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung angeklagt wurde.

WERBUNG

Die schwedische Klimaaktivistin und 12 weitere Personen wurden heute Morgen (15. November) vor dem Westminster Magistrates Court zu einer Anhörung vorgeladen, nachdem sie bei einer Demonstration vor einer Konferenz der Ölindustrie festgenommen worden waren.

Das Energy Intelligence Forum, die frühere Konferenz Oil and Money, ist ein jährliches Treffen von Führungskräften, Finanziers und Politikern fossiler Unternehmen, das vom 17. bis 19. Oktober dieses Jahres im Hotel InterContinental London Park Lane stattfand.

Aktivisten von Fossil Free London blockierten den Eingang als Teil einer umfassenderen Oily Money Out-Kampagne, die sich gegen den politischen Einfluss und die Lobbyarbeit von Öl- und Gasriesen und Banken richtet.

"Junge Menschen, wie Greta und diese anderen Aktivisten, werden zu solchen Aktionen gezwungen, weil sie es für notwendig halten, sich vor der sich beschleunigenden Klimakrise zu schützen", so ein Sprecher von Extinction Rebellion (XR), die ebenfalls an der Aktion teilnahmen.

"Wie Menschen auf der ganzen Welt erheben sie sich in einer Wut, die in der Liebe verwurzelt ist. Wir werden alle weiter Widerstand leisten."

Was wurde Greta in London vorgeworfen?

Greta wurde am 18. Oktober angeklagt, weil sie während der Demonstration eine Auflage gemäß Abschnitt 14 des Gesetzes über die öffentliche Ordnung nicht erfüllt hatte.

Dieses Gesetz wurde vor kurzem durch das umstrittene britische Polizeigesetz (Policing Bill) geändert und erweitert die Befugnisse der Polizei, rechtsverbindliche Bedingungen für Demonstrationen und Versammlungen festzulegen.

Die 20-jährige Aktivistin und andere haben heute Morgen auf "nicht schuldig" plädiert, gegen die im Gesetz festgelegten Auflagen verstoßen zu haben. Sollte sie für schuldig befunden werden, droht ihr eine Geldstrafe von maximal 2.500 Pfund (rund 2.870 Euro).

Fossil Free London und andere Aktivisten sehen die Anklagen als Teil eines umfassenderen staatlichen Vorgehens gegen das Recht auf Protest.

"Überall steigen die Temperaturen und damit auch die Repressionen", sagt Organisatorin Joanna Warrington.

"Die britische Regierung versucht, die Rede- und Versammlungsfreiheit zu unterbinden, anstatt etwas gegen das Klima zu unternehmen, während an den vordersten Fronten der Krise Aktivisten für Klimagerechtigkeit unterdrückt werden, wie wir an der gewaltsamen Reaktion auf Proteste gegen die East Africa Crude Oil Pipeline von Total in Uganda sehen. Wir stehen solidarisch an ihrer Seite."

Es ist nicht das erste Mal, dass Greta vor Gericht steht. Vor ihrer Verhaftung in Großbritannien wurde sie in diesem Jahr bereits in Schweden, Norwegen und Deutschland von der Polizei festgenommen oder von Demonstrationen entfernt.

Letzten Monat wurde sie von einem schwedischen Gericht zu einer Geldstrafe von rund 400 Euro verurteilt, weil sie bei einer Demonstration gegen ein Ölterminal in Malmö einen Polizeibefehl missachtet hatte. Zuvor war sie bereits im Juli wegen eines ähnlichen Vergehens in Schweden zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden.

Wurde Greta für schuldig befunden?

Vor dem Westminster Magistrates Court erklärte der Staatsanwalt, dass der Protest fünf Stunden dauerte, bevor die Polizei die Demonstranten aufforderte, sich in einen ausgewiesenen Protestbereich zu begeben, der den Eingang des Hotels nicht blockierte. Weil sie sich weigerten, wurden sie festgenommen.

In einer Erklärung erklärte die Met Police damals, sie habe den Aktivisten gemäß Abschnitt 14 des Gesetzes über die öffentliche Ordnung Auflagen gemacht, um "ernsthafte Störungen der Gemeinschaft, des Hotels und der Gäste zu verhindern", und sie aufgefordert, die Straße zu verlassen und auf den Bürgersteig zu gehen.

Die Verhandlung gegen Greta und andere Demonstranten wurde nun für den 1. Februar vor dem City of London Magistrates Court angesetzt.

Weitere 13 Angeklagte werden nach Angaben von Fossil Free London zu späteren Gerichtsterminen für Plädoyeranhörungen im Zusammenhang mit der Aktion "Oily Money Out" erscheinen.