Die Missachtung einer polizeilichen Anordnung kann in Schweden mit einer Höchststrafe von bis zu sechs Monaten Gefängnis geahndet werden.

Greta Thunberg ist wegen Ungehorsams gegenüber einer polizeilichen Anordnung angeklagt worden, nur wenige Monate nachdem sie wegen desselben Delikts verurteilt worden war.

Die schwedische Klimaaktivistin wurde im Juli zu einer Geldstrafe von 2 500 schwedischen Kronen (rund 200 Euro) verurteilt, weil sie eine Demonstration nicht verlassen hatte, als die Polizei sie dazu aufforderte.

Während des Gerichtsverfahrens gab sie zu, dass sie sich einer polizeilichen Anordnung widersetzt hatte, plädierte jedoch auf nicht schuldig und erklärte, sie habe aus der Not heraus gehandelt.

Thunberg sagte Reportern vor dem Amtsgericht Malmö, es sei "absurd, dass diejenigen, die im Einklang mit der Wissenschaft handeln, den Preis dafür zahlen müssen".

Auf die Frage, ob sie nach der Geldstrafe vorsichtiger sein würde, sagte sie, dass die Klimaschützer:innen "definitiv nicht nachgeben werden".

Demonstrant:innen kehren nach Malmö zurück, nur wenige Stunden nachdem Thunberg wegen Ungehorsams bei einem ähnlichen Protest zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. AP Photo/Pavel Golovkin

Nur wenige Stunden nach dem Urteil kehrten Thunberg und andere Aktivisten von "Ta tillbaka framtiden" oder "Reclaim the Future" zum Hafen von Malmö zurück und blockierten aus Protest gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe eine Straße für Lkw, die Erdöl transportieren.

Die Aktivisten, darunter auch Thunberg, wurden von den Sicherheitskräften erneut gewaltsam entfernt.

In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft hieß es, die Demonstration am 24. Juli sei "nicht genehmigt" gewesen und habe den Verkehr zu dem stark frequentierten Hafen gestört. Sie fügte hinzu, dass die Klimaaktivisten "sich weigerten, der polizeilichen Aufforderung nachzukommen, das Gelände zu verlassen".

"Es handelt sich also um einen Fall von Rechtsverweigerung".

Die zweite Verhandlung ist für den 27. September angesetzt, und Thunberg könnte eine härtere Strafe drohen, wenn sie ein zweites Mal verurteilt wird. In Schweden kann die Nichtbefolgung einer polizeilichen Anordnung mit einer Höchststrafe von sechs Monaten Gefängnis geahndet werden.

Warum haben die Demonstranten den Hafen von Malmö blockiert?

Am 15. Juli begann Reclaim the Future mit einer mehrtägigen Protestaktion, bei der die Zufahrtsstraßen zum Hafen von Malmö im Süden Schwedens blockiert und die Ein- und Ausfahrt von Tankfahrzeugen verhindert wurde.

Nach Angaben der Gruppe handelte es sich um einen "friedlichen Widerstand gegen die Industrie für fossile Brennstoffe, die die Zukunft junger Menschen bedroht".

Rund 20 Mitglieder von Reclaim the Future - darunter Thunberg - kehrten im Juli nach Malmö zurück und wurden erneut von der Polizei abgeführt.

"Die Klimakrise ist bereits eine Frage von Leben und Tod für zahllose Menschen", sagte Thunberg in einem Instagram-Post an dem Tag, an dem sie sich dem ersten Malmöer Protest anschloss.

"Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern die Infrastruktur für fossile Brennstoffe physisch stoppen. We are reclaiming the future."