Ihre "grüne" Investition ist vielleicht nicht so nachhaltig, wie Sie denken. - Copyright Canva

Ihre "grüne" Investition ist vielleicht nicht so nachhaltig, wie Sie denken. - Copyright Canva

Von Giorgio Michalopoulos und Stefano Valentino

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Ihre "grüne" Investition ist vielleicht nicht so nachhaltig, wie sie sein sollte: So kommen Unternehmen, die fossile Brennstoffe nutzen, an "klimafreundliche" Fonds heran.