Weltweit lagen Dezember, Januar und Februar um 0,78 °C über dem Durchschnitt. Aber die letzten drei Monate sind Teil eines viel größeren Problems des Klimawandels.

WERBUNG

Nach neuen Daten des Copernicus Climate Change Service (C3S) der EU war dieser Februar der weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies ist der neunte Monat in Folge, in dem die Temperaturen Rekorde gebrochen haben. Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Februar lag rund 0,81 °C über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 und ein Zehntel Grad wärmer als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016.

"Damals im Juli [2023], als wir über die monatlichen Temperaturen sprachen, hieß es, dass wir in einem Monat etwa 1,5 °C [über den vorindustriellen Durchschnittswerten] liegen. Jetzt liegt der Februar etwa 1,77C über den vorindustriellen Durchschnittswerten", sagt Carlo Buontempo, Direktor der C3S. "Das ist ziemlich bemerkenswert."

Wie viel wärmer war es in Europa in diesem Winter?

In Europa waren die letzten drei Monate mit 1,44 °C über dem Durchschnitt der zweitwärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen, nur knapp hinter dem Winter 2019/2020.

Die Unterschiede in Europa bedeuten jedoch, dass einige Länder ihren mit Abstand wärmsten Winter in diesem Jahr erlebt haben.

Das Nationale Observatorium von Athen hat beispielsweise festgestellt, dass dieser Winter der wärmste war, den Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat. Er war 1,8 °C wärmer als der durchschnittliche Winter von 1960 bis 2024, und in einigen nördlichen Teilen des Landes waren die Temperaturen nach Angaben von Experten noch viel höher. In den letzten zehn Jahren hat das Land seine sechs wärmsten Winter erlebt.

In Polen waren die Temperaturen im Februar zwischen 3,5 °C und 7,5 °C wärmer als im Durchschnitt, und in Ungarn lag die Temperatur im Landesdurchschnitt um 7 °C höher als im Durchschnitt.

Warum war dieser Winter so warm?

Global gesehen lagen Dezember, Januar und Februar um 0,78 °C über dem Durchschnitt. Aber die letzten drei Monate sind Teil eines viel größeren Problems des Klimawandels.

"Es war ein sehr warmer Winter, ein sehr warmer Herbst, ein sehr warmer Sommer und das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2023", erklärt Buontempo.

"Wenn man herauszoomt, ist das Gesamtbild sehr, sehr klar. Es wird überall wärmer, und das hat Auswirkungen auf viele unserer Aktivitäten. Es hat Auswirkungen auf Ökosysteme, auf die Fischerei, auf die Ozeane und so weiter und so fort."

Es gibt noch einige andere Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten, dass die Welt in den letzten neun Monaten einen Rekord nach dem anderen aufstellte.

El Nino zum Beispiel war in den Schlagzeilen, weil er für hohe Temperaturen, extreme Wetterbedingungen, Dürre und Ernteausfälle auf der ganzen Welt sorgte. Vergleicht man jedoch den aktuellen El Nino mit früheren, so war er nicht so extrem wie in den späten 1990er Jahren. Insgesamt ist es der fünftstärkste seit Beginn der Aufzeichnungen.

"Und trotzdem haben wir viel wärmere Temperaturen erlebt", sagt Buontempo.

"Das liegt daran, dass El Nino zwar - je nach Phase - zur globalen Durchschnittstemperatur hinzufügt oder von ihr abzieht, aber es gibt etwas, das immer wieder hinzukommt. Und das sind die Treibhausgase."

Die Meeresoberflächentemperaturen außerhalb des äquatorialen Pazifiks, wo El Nino die größten Auswirkungen hat, sind seit 10 Monaten "anhaltend und ungewöhnlich hoch". Im Januar waren sie nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie die mit Abstand höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Dies ist besorgniserregend und kann nicht allein durch El Nino erklärt werden, so die Organisation.

Mit dem Übergang zu La Nina - der entgegengesetzten Seite des Klimamusters - könnten die Temperaturen vorübergehend sinken. Schwankungen wie die derzeitige besonders aktive Phase der Sonne können dem System ebenfalls mehr Energie zuführen, so dass die Welt wärmer wird und dann wieder abkühlt, wenn ihre Wirkung endet.

"Diese Elemente gleichen sich im Durchschnitt aus, während die Treibhausgase weiter ansteigen. Es ist also nicht schwer vorherzusagen, dass die Temperatur steigen wird, wenn auch nur aus diesem Grund.

WERBUNG

Der Winter hat auch wildes Wetter gebracht

Nicht nur Temperaturextreme haben Europa in diesem Winter geplagt.

In einem breiten Streifen von der Iberischen Halbinsel bis Westrussland, der auch das Großbritannien, Irland und Südskandinavien umfasst, war es viel nasser als im Durchschnitt.

Wind und starke Regenfälle verursachten weit verbreitete Schäden und Zerstörungen. In Großbritannien gab es bis Anfang Februar 10 benannte Stürme, von Agnes bis Jocelyn, die das Land heimsuchten.

Wellen brechen über die Hafenmauer in Newhaven, Südengland, Donnerstag, 2. November 2023. AP Photo/Kin Cheung

Am anderen Ende der Skala waren die Mittelmeerländer, Teile des Balkans, große Teile der Türkei, Regionen in Island und Nordskandinavien sowie große Teile Westrusslands trockener als der Durchschnitt.

Insbesondere im Mittelmeerraum kam es zu katastrophalen Auswirkungen, die für Millionen von Menschen zu Wasserknappheit, Rationierungen, Einschränkungen und Notständen führten.

WERBUNG

Buontempo erklärt das so: Trockene Gebiete werden trockener und nasse Gebiete werden feuchter. Das ist ein Schlagwort, das die thermodynamischen Auswirkungen, die steigende Temperaturen auf eine Reihe anderer Variablen haben, vereinfacht und auf den Punkt bringt.

Gebrochene Temperaturrekorde sind nicht unerwartet

Obwohl es einige Überraschungen gab, weil die Veränderungen schneller oder stärker ausfielen als von den Experten erwartet, "stimmt das, was wir jetzt sehen, im Großen und Ganzen recht gut mit dem überein, was wir vor vielleicht 20 Jahren erwartet haben", so Buontempo.

Was wissen wir über die nächsten sechs Monate, die nächsten fünf oder zehn Jahre? Ganz einfach, sagt er, wir wissen, dass die Durchschnittstemperatur steigen wird.

"Als Gesellschaft haben wir die Informationen, die wir haben, möglicherweise noch nicht voll ausgeschöpft.

Während dieses Szenario einer anhaltenden Erwärmung je nach Sichtweise "enttäuschend oder alarmierend" sein könnte, fügt Buontempo hinzu, dass wir zumindest das Glück haben, zu wissen, was passieren wird - und daher in der Lage sind, darauf zu reagieren.

WERBUNG

"Ich denke, es ist sinnvoll, dies zur Kenntnis zu nehmen und als einen der Inputs für strategische Entscheidungen und politische Entscheidungen zu nutzen.