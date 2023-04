Die größten Banken der Welt haben im vergangenen Jahr mehr als 60 Milliarden Euro in die Finanzierung fossiler Brennstoffe gesteckt, wie ein neuer Bericht zeigt.

Der Bericht "Banking on Climate Chaos", der vom Rainforest Action Network und anderen zusammengestellt wurde, ist eine erschütternde Lektüre, nicht zuletzt weil die Folgen dieser Investitionen für die Welt mit zunehmender Härte sichtbar werden.

Seit dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens im Jahr 2016 - das die Länder eigentlich dazu verpflichtet, die globale Erwärmung zu begrenzen - haben die 60 größten Banken der Welt stattdessen schwindelerregende 4,9 Billionen Euro in fossile Brennstoffe investiert.

Im vergangenen Jahr war dem Bericht zufolge eine kanadische Bank der schlimmste Übeltäter. Die Royal Bank of Canada (RBC) stattete 2022 Unternehmen aus der Branche mit mehr als 38 Milliarden Euro aus und überholte damit zum ersten Mal seit 2019 JP Morgan Chase. Aber die amerikanische Bank liegt mit ihren fast 400 Milliarden Euro in den letzten sieben Jahren in der Gesamtwertung immer noch weit vorne.

Multinationale US-Unternehmen dominieren zwar die Finanzierungsszene für fossile Brennstoffe, abwer auch europäische Banken spielen eine führende Rolle bei der Kreditvergabe und der Übernahme von Schuldtiteln für Öl- und Gasriesen.

Angesichts der Größe dieser Institute ist es wahrscheinlich, dass auch Ihre Bank auf der Liste der schmutzigsten Finanziers zu finden ist. Deshalb haben wir uns auch angeschaut, wo Ihr Geld besser aufgehoben wäre - und wie Sie Ihre Bank zur Verantwortung ziehen können.

Welche europäischen Banken sind die größten Investoren in fossile Brennstoffe?

Die französische Bank BNP Paribas ist dem Bericht zufolge mit einem Finanzierungsvolumen von 18,9 Milliarden Euro für fossile Brennstoffe im vergangenen Jahr weiterhin die schlechteste Bank in der EU.

BNP Paribas ist aber auch die erste Geschäftsbank, die wegen ihrer Kredite an Öl- und Gaskonzerne verklagt wird. Die aktuelle Klage von drei Nichtregierungsorganisationen - Oxfam, Friends of the Earth und Notre Affaire à Tous - könnte einen wichtigen Präzedenzfall dafür schaffen, dass Banken dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ihren erklärten Netto-Null-Verpflichtungen nicht nachkommen.

Der Bericht zeigt, dass BNP, immerhin die größte Bank der Eurozone, Gelder an eine Reihe von Unternehmen für fossile Brennstoffe vergibt, darunter BP, Var Energi, TotalEnergies, Saudi Arabian Oil und Shell

Die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, sind diejenigen, die den Planeten mit Öl, Gas und Kohle übergießen, aber die großen Banken haben die Streichhölzer. April Merleaux Forschungs- und Politikmanagerin, Rainforest Action Network

Von 2016 bis 2022 hat die britische Barclays Bank die meisten Gelder an Unternehmen mit fossilen Brennstoffen, vor allem an Exxon Mobil, überwiesen. Die ebenfalls in Großbritannien ansässige HSBC rangiert auf der Liste der fossilbrennstofffreundlichsten Banken in Europa im letzten Jahr an dritter Stelle.

"Fossile Brennstoffunternehmen sind diejenigen, die den Planeten mit Öl, Gas und Kohle übergießen, aber große Banken haben die Streichhölzer in der Hand", kommentiert April Merleaux, Mitautorin und Forschungs- und Politikmanagerin bei Rainforest Action Network, denn "ohne Finanzierung werden fossile Brennstoffe nicht brennen."

LNG-Finanzierung im letzten Jahr fast verdoppelt

Einer der wichtigsten Trends in Europa im vergangenen Jahr war die Expansion des Flüssigerdgassektors (LNG), da angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine nach Alternativen zu russischen Brennstoffen gesucht wurde.

Die Banken unterstützten Investitionen in diesen nicht erneuerbaren Energieträger, obwohl Energieexpert:innen davor warnten, dass neue Projekte unnötig seien und zu einem größeren Angebot als nötig führen würden.

Die 30 größten Unternehmen, die LNG ausbauen, nutzten die Krise, um sich 2022 fast 50 Prozent mehr Finanzierungen zu sichern als 2021, heißt es in dem Bericht.

Mitautorin Maaike Beenes, Leiterin der Kampagne von BankTrack, sagt, dass die Banken “ein unverantwortliches Spiel mit unserem Klima" betreiben.

"Die niederländische ING war einer der schlimmsten Übeltäter", erklärt sie. "Diese Gasprojekte werden nicht in der Lage sein, den kurzfristigen Energiebedarf Europas zu decken oder die Rechnungen der Haushalte zu senken - stattdessen werden sie uns für Jahrzehnte in der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen festhalten", so Beenes.

ReCommon, eine von mehr als 600 Organisationen der Zivilgesellschaft, die den Bericht unterstützen, weist auch auf die Rolle der beiden größten italienischen Banken hin.

"Unicredit und Intesa Sanpaolo scheinen die Warnungen der Wissenschaft komplett zu ignorieren", sagt Daniela Finamore, Finanz- und Klimaschützerin, "sie fördern weiterhin die Expansion der fossilen Brennstoffindustrie und wittern neue Geschäftsmöglichkeiten, wie im Fall von LNG".

Unterdessen führen die europäischen Banken BNP Paribas und Crédit Agricole die Liste der Offshore-Öl- und Gasfinanzierer im Jahr 2022 an.

Welche europäischen Banken investieren nicht in fossile Brennstoffe?

Angesichts der Tatsache, dass so viele der größten Banken der Welt Geld in umweltschädliche Projekte pumpen, fällt es Ihnen vielleicht schwer zu entscheiden, wem Sie Ihre hart verdienten Euros anvertrauen sollen.

Ein Wechsel zu den am wenigsten schlimmen Übeltätern (wie der Caixa Bank in Spanien und der dänischen Danske Bank) ist der sicher nicht für alle eine Option. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die 60. Bank auf der Liste, die französische La Banque Postale, sich verpflichtet hat, bis 2030 vollständig aus dem Öl- und Gasgeschäft auszusteigen. Dies beweist, dass Banken nicht besonders ethisch sein müssen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

"Die Investitions- und Kreditvergabeentscheidungen der Banken prägen unsere Gesellschaft und unsere Umwelt radikal", erklärt Ruairidh Fraser, Forscher bei Ethical Consumer, gegenüber Euronews Green.

"Es ist wichtig, dass die Kunden herausfinden können, was die Banken mit ihrem Geld machen und welche Politik, wenn überhaupt, sie bei ihren Entscheidungen leitet".

In einer Branche, in der es viel Greenwashing gibt, ist Transparenz das A und O. Fraser rät den Kunden, nach Banken Ausschau zu halten, die über solide ethische Kreditvergabekriterien verfügen und ihre Kreditvergabe und Investitionen detailliert offenlegen.

Und hier gibt es laut der alternativen Verbraucherorganisation einen klaren Gewinner: die Triodos Bank. Sie veröffentlicht auf ihrer Website Einzelheiten zu jedem Unternehmen, an das sie Kredite vergibt. Viele dieser Unternehmen stehen hinter wirkungsvollen Umweltprojekten - darunter zwei schottische Wiederaufforstungsgebiete unter der Leitung des "Naturkapitalentwicklers" Oxygen Conservation.

Triodos hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und bietet seine Dienstleistungen auch im Vereinigten Königreich, in Belgien, Spanien und Deutschland an.

Andere führende ethische Banken in Europa sind GLS in Deutschland und die niederländische Neobank Bunq. Sie können Ihre Sparkonten mit einer App verknüpfen und haben die Freiheit zu wählen, wo Ihr Geld investiert wird.

Es gibt verschiedene Tools, die Ihnen bei der Suche nach der besten Bank helfen können, wie Bank.Green und SwitchIt.Green im Vereinigten Königreich und der Fair Finance Guide, der in 15 Ländern aktiv ist.

Sie bleiben bei Ihrer Bank? Bringen Sie sie dazu, sich zu verbessern!

"Banken sorgen sich um ihr öffentliches Image und ihren Ruf", sagt BankTrack-Mitarbeiter Beenes.

"Selbst wenn man nicht zu einer ethischen Bank wechselt, was in der Praxis oft schwierig ist, können die Kunden ‘fossiler’ Banken wirklich dazu beitragen, Druck aufzubauen: Man kann an die Bank schreiben und sie auffordern, die Finanzierung des Ausbaus fossiler Brennstoffe zu stoppen und alle Finanzierungen nach einem 1,5C-Zeitplan auslaufen zu lassen.

Der Bericht Banking on Climate Chaos macht Informationen über die Finanzierung fossiler Brennstoffe durch Banken deshalb öffentlich, um diese Art von Verbraucheraktionen zu erleichtern, so Beenes.

Und wenn Ihre Bank ihre Kreditvergabekriterien und Investitionen nicht öffentlich zugänglich macht, , so können Sie Ihren Bankmanager schriftlich darum zu bitten, rät Ruairidh Fraser von Ethical Consumer:

"Das Bestehen auf Transparenz ist ein entscheidender erster Schritt, um den Finanzsektor für die Vernachlässigung seiner Netto-Null-Aussagen zur Rechenschaft zu ziehen.”