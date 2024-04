Von Euronews mit AP

Gletscher-Experten der Uni Graz und Österreichs Alpenverein schlagen Alarm: Das Verschwinden der Gletscher ist nicht mehr aufzuhalten.

Nach Schätzungen des Österreichischen Alpenvereins wird es in 40 bis 45 Jahren gar keine Gletscher in Österreich mehr geben. Der Verlust der Eismassen hat sich zuletzt dramatisch beschleunigt. Die Experten vom Gletschermessdienst der Uni Graz schlagen Alarm.

"Österreich wird de facto so gut wie eisfrei sein"

Andreas Kellerer-Pirklbauer, vom Institut für Geografie und Raumforschung an der Universität Graz erklärt, dass es in einigen Jahrzehnten vorbei sein wird mit Österreichs Gletschern. "De facto wird Österreich in 40 bis 45 Jahren so gut wie eisfrei sein." warnt Kellerer-Pirklsbauer. Nur in einigen schattigen Gebieten an den Nordost-Seiten oder vielleicht im Ötztal könnte es dann noch Eisreste geben.

"Mit den Gletschern ist es vorbei"

Gerhard Lieb, der mit Kellerer-Pirklbauer zusammen den Gletscher-Messdienst leitet, meint, den Gletschern gehe es "hundsmiserabel". Und ihr Verschwinden sei nicht mehr aufzuhalten. "Mit den Gletschern ist es vorbei." sagte Lieb auf einer Pressekonferenz.

Die Experten halten den Verlust der Gletscher also für nicht mehr korrigierbar. Am schlimmsten schrumpft die Pasterze am Glossglockner, bei diesem Gletscher sind schon jetzt mehr als 200 Meter Eislänge verloren gegangen.