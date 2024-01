Beschleunigt sich die globale Erwärmung schneller als vorhergesagt?

Von Seth Borenstein mit AP

Die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C ist "technisch möglich, aber politisch unmöglich", meint eine Wissenschaftlerin.

Die jüngsten Berechnungen mehrerer wissenschaftlicher Einrichtungen, die zeigen, dass die Erde im vergangenen Jahr globale Wärmerekorde gebrochen hat, mögen erschreckend erscheinen. Aber Wissenschaftler:innen befürchten, dass das, was hinter diesen Zahlen steckt, noch schlimmer sein könnte.

Die Nachrichtenagentur Associated Press hat mit mehr als drei Dutzend Wissenschaftler:innen darüber gesprochen, was die gebrochenen Rekorde bedeuten. Die meisten von ihnen befürchten eine Beschleunigung des Klimawandels, der sich bereits nahe der Grenze von 1,5 Grad Celsius seit der vorindustriellen Zeit befindet, die die Nationen hofften, einhalten zu können.

"Die Hitze im letzten Kalenderjahr war eine dramatische Botschaft von Mutter Natur", sagt die Klimaforscherin Katharine Jacobs von der University of Arizona. Die Erwärmung von Luft und Wasser macht tödliche und kostspielige Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, Stürme und Waldbrände intensiver und wahrscheinlicher.

Das letzte Jahr war besonders schlimm.

Das Klima verhielt sich 2023 auf seltsame Weise

Die globalen Durchschnittstemperaturen übertrafen den bisherigen Rekord um etwas mehr als 0,15 Grad Celsius. Das geht aus Berechnungen hervor, die am Freitag von zwei führenden amerikanischen Wissenschaftsorganisationen, dem britischen Wetterdienst und einer von einem Klimaskeptiker gegründeten privaten Gruppe veröffentlicht wurden.

Mehrere der Wissenschaftler:innen, die die Berechnungen durchgeführt haben, sagten, dass sich das Klima im Jahr 2023 auf seltsame Weise verhalten würde. Sie fragen sich, ob der vom Menschen verursachte Klimawandel und ein natürlicher El Nino durch eine ungewöhnliche Ausnahmesituation verstärkt wurden oder ob "etwas Systematischeres im Gange ist", wie es der NASA-Klimaforscher Gavin Schmidt ausdrückte - einschließlich einer viel diskutierten Beschleunigung der Erwärmung.

Eine teilweise Antwort könnte erst im späten Frühjahr oder Frühsommer kommen. Zu diesem Zeitpunkt wird erwartet, dass ein starker El Nino - die zyklische Erwärmung der Gewässer des Pazifischen Ozeans, die das globale Wettergeschehen beeinflusst - abklingt. Wenn die Meerestemperaturen, auch in der Tiefe, bis weit in den Sommer hinein Rekorde aufstellen, wie im Jahr 2023, wäre das ein unheilvoller Hinweis, sagen sie.

Fast alle Wissenschaftler:innen, die auf die Fragen von AP geantwortet haben, gaben den Treibhausgasen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe die Hauptschuld daran, dass die Welt Temperaturen erreicht hat, wie sie die menschliche Zivilisation wahrscheinlich noch nie gesehen hat. El Nino, der an "sehr stark" grenzt, sei der zweitwichtigste Faktor, während andere Bedingungen weit dahinter liegen.

Das Problem mit 2023, so Schmidt von der NASA, ist, dass es ein sehr seltsames Jahr war... Je mehr man sich damit befasst, desto unklarer wird es.

Ein Teil davon ist der Zeitpunkt, an dem 2023 der große Hitzeschub begann, so Schmidt und Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des europäischen Copernicus Climate Service, der Anfang dieser Woche die Erwärmung auf 1,48 Grad über der vorindustriellen Zeit bezifferte.

Im späten Winter und im Frühjahr sind die Temperaturen in der Regel am höchsten, sagen sie. Doch die größte Hitze im Jahr 2023 setzte um den Juni herum ein und hielt sich monatelang auf Rekordniveau.

Die Wärme in den Tiefen des Ozeans, die einen großen Einfluss auf die globalen Temperaturen hat, verhielt sich ähnlich, sagt Burgess.

Beschleunigt sich die globale Erwärmung schneller als vorhergesagt?

Der frühere NASA-Klimaforscher James Hansen, ein Pionier der Wissenschaft über die globale Erwärmung, stellte letztes Jahr die Theorie auf, dass sich die Erwärmung beschleunigt. Viele der von AP befragten Wissenschaftler äußerten den Verdacht, dass dies der Fall ist, während andere betonten, dass die bisherigen Beweise nur für einen stetigen und lange vorhergesagten Anstieg sprechen.

"Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Erwärmung in den letzten zehn Jahren etwas schneller verlaufen ist als in den zehn Jahren davor, was der mathematischen Definition einer Beschleunigung entspricht", sagt der UCLA-Klimaforscher Daniel Swain. "Aber auch dies stimmt weitgehend mit den Vorhersagen überein", dass sich die Erwärmung ab einem bestimmten Punkt beschleunigen würde, insbesondere wenn die Partikelverschmutzung in der Luft abnimmt.

Die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat berechnet, dass die Erde im Jahr 2023 eine Durchschnittstemperatur von 15,08 °C hatte. Das ist 0,15 °C wärmer als der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016 und 1,35 °C wärmer als die vorindustriellen Temperaturen.

"Es ist fast so, als ob wir von der Treppe [des normalen Temperaturanstiegs der globalen Erwärmung] auf ein leicht wärmeres Regime gestoßen wären", sagt Russ Vose, Leiter der globalen Überwachung der Nationalen Zentren für Umweltinformationen der NOAA. Er sagt, er erkenne eine Beschleunigung der Erwärmung.

Die NASA und das United Kingdom Meteorological Office hatten die Erwärmung seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit 1,39 °C bzw. 1,46 °C etwas höher angesetzt. Die Aufzeichnungen reichen bis ins Jahr 1850 zurück.

Die Weltorganisation für Meteorologie kombinierte die am Freitag bekannt gegebenen Messungen mit japanischen und europäischen Berechnungen, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden, und kam zu dem Ergebnis, dass es im Jahr 2023 um 1,45 Grad Celsius wärmer war als in der vorindustriellen Zeit.

Ist eine Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad Celsius noch realisierbar?

Viele der Klimawissenschaftler sehen wenig Hoffnung, die Erwärmung bei dem 1,5-Grad-Ziel zu stoppen, wie im Pariser Abkommen von 2015 gefordert, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

"Ich halte es nicht für realistisch, dass wir die Erwärmung [im Durchschnitt über mehrere Jahre] auf 1,5 Grad begrenzen können", sagt Jennifer Francis vom Woodwell Climate Research Center. "Es ist technisch möglich, aber politisch unmöglich."

"Das langsame Tempo der Klimamaßnahmen und die fortgesetzte Desinformation, die sie katalysiert, hatte nie etwas mit mangelnder Wissenschaft oder gar fehlenden Lösungen zu tun: Es ging und geht immer um mangelnden politischen Willen", sagt Katharine Hayhoe, leitende Wissenschaftlerin bei The Nature Conservancy.

Sowohl die NASA als auch die NOAA gaben an, dass die letzten 10 Jahre, von 2014 bis 2023, die 10 wärmsten Jahre waren, die sie je gemessen haben. Es ist das dritte Mal in den letzten acht Jahren, dass ein globaler Wärmerekord aufgestellt wurde. Randall Cerveny, ein Wissenschaftler der Arizona State University, der für die WMO die Aufzeichnungen koordiniert, sagt, die große Sorge sei nicht, dass im letzten Jahr ein Rekord gebrochen wurde, sondern dass dies so häufig geschieht.

"Es ist die Schnelligkeit der kontinuierlichen Veränderung, die mich am meisten beunruhigt", sagt Cerveny.

Natalie Mahowald, Klimawissenschaftlerin an der Cornell University, sagt: "Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir in Zukunft erwarten können, vor allem, wenn wir es weiterhin nicht schaffen, das Kohlendioxid schnell genug zu reduzieren."

"Ich mache mir schon seit den frühen 1990er Jahren Sorgen", sagt Kim Cobb, Klimawissenschaftlerin an der Brown University in Rhode Island, USA. "Ich bin besorgter denn je. Meine Sorge wächst mit jedem Jahr, in dem sich die globalen Emissionen in die falsche Richtung bewegen."