Die Golden Globe Awards, die normalerweise 18 Millionen Fernsehzuschauer in ihren Bann ziehen, waren in diesem Jahr eine stille Angelegenheit. Keine TV-Übertragung, kein roter Teppich, keine Stars, keine Party. Die Siegernamen der 79. Verleihung wurden nur in den sozialen Medien veröffentlicht.

"The Power of the Dog"

Den Hauptpreis gab es für den Netflix-Film "The Power of the Dog" der Regisseurin Jane Campion. Das Western-Familiendrama wurde als bestes Filmdrama ausgezeichnet. Auch für ihre Regie erhielt die Australierin einen Golden Globe. Als bester Nebendarsteller wurde Kodi Smit-McPhee ausgezeichnet.

Ebenfalls drei Globes konnte Steven Spielbergs "West Side Story" abräumen: in den Sparten "Bestes Musical", Rachel Zegler als "Beste Hauptdarstellerin" und Ariana DeBose als "Beste Nebendarstellerin".

Auch Star-Komponist Hans Zimmer vergrößerte seine Trophäen-Sammlung. Der gebürtige Frankfurter gewann mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama "Dune". Es war seine 14. Nominierung in der Sparte "Beste Filmmusik".

Zwei Globes hatte er schon, 1995 für "König der Löwen", 2001 für "Gladiator".

Den "Song"-Globe holten Popstar Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell mit der gemeinsamen Ballade "No Time To Die" für den James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben".

Nicht nur wegen Corona fielen die Globes in diesem Jahr klein aus. Der Sender NBC sagte im vorigen Jahr die Übertragung für 2022 ab. Er wirft der Organisation Bestechlichkeit und mangelnde Vielfalt vor. So gehörte dem Gremium kein einziges schwarzes Mitglied an.

"Das ist jetzt ein Jahr her, seitdem wurden einige Reformen vorgenommen", resümiert der Filmkritiker Tim Cogshell. "Ob die Änderungen ausreichen, um in Hollywood wieder Gnade zu finden, bleibt abzuwarten. Die NBC beabsichtigt zwar, die Golden Globe Awards im nächsten Jahr 2023 auszustrahlen, sie werden also mit Sicherheit wieder auf Sendung gehen. Ob aber Hollywoods Filmstars zurückkehren, ist eine andere Frage."

Die Golden Globes gelten traditionell als Stimmungsbarometer für die Oscar-Verleihung, die Ende März stattfindet.