Star-Schauspielerin der 60er Jahre: Trauer um Monica Vitti

Monica Vitti war vor allem in den 60er Jahren ein Star. Sie spielte in dem Film "Die rote Wüste" (1964) unter der Regie von Michelangelo Antonioni die verzweifelte Giuliana, Frau und Mutter in den Industrieanlagen von Ravenna. Der Streifen wurde in Venedig mit einem "Goldenen Löwen" ausgezeichnet.

Zuvor wurde sie durch Antononis "L'Avventura" ("Die mit der Liebe spielen" 1960) bekannt.

1974 hatte Monica Vitti mit Luis Bunuels "Das Gespenst der Freiheit" auch international Erfolg.

Jetzt ist die italienische Schauspielerin im Alter von 90 Jahren in Rom verstorben, wie ihr Mann Roberto Russo an diesem Mittwoch mitteilte.

2001 hatte sich Monica Vitti aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, weil sie an einer degenerativen Krankheit litt. Sie wurde auch in einer Schweizer Klinik behandelt.

In den sozialen Medien werden viele Fotos der Ikone geteilt - mit Worten der Anteilnahme und der Trauer.