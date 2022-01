Hardy Krüger mit 93 gestorben

Der deutsche Schauspieler Hardy Krüger, internationaler Kinostar der 50er und 60er Jahre, ist im Alter von 93 Jahren in Palm Springs in Kalifornien gestorben. Das hat seine Agentur an diesem Donnerstag bekannt gegeben. "Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen.", hieß es in der Mitteilung.

Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehören "Hatari!" - in diesem Streifen spielt Krüger zusammen mit John Wayne -, "Einer kam durch", "Der Flug des Phoenix", "Barry Lyndon", "Die Brücke von Arnheim" und "Die Wildgänse kommen".

Hardy Krüger 2018 in Hamburg Axel Heimken/AP

Hardy Krüger - der eigentlich Eberhard hieß - hat auch mehrere Bücher geschrieben, Fernsehsendungen wie "Der Weltenbummler" moderiert und sich gegen Rechtsextremismus engagiert.