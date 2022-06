Documenta 15: antisemitisches Bild verhüllt und nicht abgehängt

Nach massiver öffentlicher Kritik und einem Aufschrei in den sozialen Medien haben die Verantwortlichen der documenta 15 das antimesitische Kunstwerk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi vollständig verhüllt.

Nur wenige Tage nach der Eröffnung der Weltkunstausstellung hat das Werk mit antisemitischen Darstellungen und das zögerliche Verhalten der documenta-Direktoren für eine Debatte gesorgt.

Einige Organisationen, unter anderem die Bildungsstätte Anne Frank und die israelische Botschaft, forderten die Entfernung des Werks. Auch Rücktrittsforderungen wurden laut. Das American Jewish Committee Berlin forderte die Entlassung der documenta-Geschäftsführerin Sabine Schormann.

Der Jude als Nazi

Auf dem großflächigen Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi ist unter anderem ein Soldat zu sehen, mit Schweinsgesicht, Halstuch mit Davidstern und einem Helm mit der Aufschrift "Mossad" - die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Eine andere karikierte Judenfigur ist mit Hakennase, Schläfenlocken, Reißzähnen, blutigen Augen und SS-Insignien dargestellt - der Jude als Nazi.

Der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel schreibt auf Twitter, es sei unerträglich, dass hier offenkundig der Hass gegenüber Juden in ein Kunstwerk geflossen sei.

Die Generaldirektorin der Documenta, Sabine Schormann, erklärte: "Wir nehmen die deutsche Verantwortung sehr ernst und beschäftigen uns auch damit, auch die Künstlerinnen und Künstler haben sich sehr eng damit auseinandersetzt. Nur der gesamte Ansatz dieser Documenta ist ja in die Zukunft gerichtet und deswegen ist diese eindeutige Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit an dieser Stelle einfach nicht das Thema."

Doch dem indonesischen Kuratoren-Kollektiv Ruangrupa war schon vor Monaten vorgeworfen worden, Organisationen einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten.

In einer Erklärung auf der Website der Documenta heißt es, dass das Werk bereits 2002 entstanden ist und sich gegen Militarismus und Gewalt während der 32-jährigen Militärdiktatur in Indonesien richtet. Dargestellt seien Symbole, die während dieser Zeit in Indonesien verwendet wurden, sie hätten nichts mit Antisemitismus zu tun.

