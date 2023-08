Er wurde nur 25 Jahre alt: HBO-Serienstar Angus Cloud tot aufgefunden

Von Euronews mit AFP, AP

Angus Cloud ist tot. Nach der Beerdigung seines Vaters in der vergangenen Woche in Irland ging es dem Star der US-Serie #Euphoria sehr schlecht.

Der US-Schauspieler Angus Cloud ist in seinem Haus in Kalifornien tot aufgefunden worden. Der Serienstar wurde nur 25 Jahre alt.

Nach dem Tod seines Vaters, der in der vergangenen Woche in Irland beerdigt wurde, ging es Angus Cloud sehr schlecht. In einer Erklärung der Familie heißt es: "Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. In der vergangenen Woche hat er seinen Vater beerdigt und er hat sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt."

Der Vater sei der beste Freund des Sohnes gewesen. Tröstlich sei nur, dass die beiden jetzt vereint seien.

Zudem sprach die Familie in der Mitteilung von psychologischen Problemen des Sohnes - ohne diese näher zu erklären. "Angus sprach offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit, und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht schweigend damit kämpfen sollten."

Starb Angus Cloud an einer Überdosis Drogen?

Bisher steht die Todesursache nicht fest. Die Mutter hatte beim Notruf von einer möglichen Überdosis gesprochen, das berichtet TMZ.

In der Erfolgsserie Euphoria auf HBO spielte Angus Cloud einen Drogendealer.