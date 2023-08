Zu viel Schlamm: Wacken verhängt Einlassstopp

Von Euronews mit dpa

Der viele Regen hat das Wacken-Gelände in Schleswig-Holstein in Schlamm verwandelt. Dennoch startete das größte Heavy-Metal-Festival am Mittwoch mit rund 50.000 Besucher:innen. Für viele der ursprünglich 85.000 erwarteten Metal-Fans blieb der Zugang allerdings versperrt. Wegen des aufgeweichen Bodens gab es irgendwann einen Einlassstopp.

"Gerade als wir aufgebaut haben, kam dann die Nachricht, dass keine Autos mehr rein dürfen. Oh mein Gott, wieviel Glück haben wir eigentlich, dass wir jetzt noch auf den Platz gekommen sind", freut sich Wacken-Besucherin Janika in Regenmantel und Gummistiefeln.

Bei denen, die nicht mehr auf das Gelände gekommen sind, ist die Enttäuschung groß. Die Veranstalter haben die Rückerstattung der Eintrittpreise einschließlich des Campingbereichs angekündigt. Die Tickets kosten knapp 300 Euro.

Bis Samstag werden mehr als 200 Bands auf neun Bühnen erwartet. Die Veranstalter wollen das Programm wegen des wechselhaften Wetters tagesaktuell veröffentlichen.