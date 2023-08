Von der Krone bis zum Baby-Piano: Mercury-Nachlass wird versteigert

Pflichttermin für alle Queen- und Freddie-Mercury-Fans? Noch bis 5. September kann in London der aus über Tausend Teilen bestehende Nachlass des schillernden Popstars bestaunt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

In einem Londoner Auktionshaus werden mehr als 1 400 persönliche Gegenstände des ehemaligen Queen-Sängers Freddie Mercury vor deren Versteigerung ausgestellt.

Der Nachlass war über 30 Jahre im ehemaligen Londoner Haus des Musikers gelagert worden. Die Gegenstände sind im Besitz von Mercurys ehemaliger Lebensgefährtin Mary Austin. Sie sagte, sie wolle mit dem Verkauf des Nachlasses ein sehr spezielles Kapitel ihres Lebens schließen.

Die Ausstellung "Freddie Mercury - A World Of His Own" bei Sotheby`s läuft noch bis zum 5. September und wird von mehreren Motto-Veranstaltungen begleitet. Der Eintritt ist frei. Für einige Events müssen sich Interessierte online anmelden. Die Live-Auktionen finden vom 6. bis 8. September statt. Einige Exponate können vorab online ersteigert werden.

Allein vom Verkauf des Baby-Pianos von Hersteller Yamaha, mit dem Mercury bis zu seinem Tod 1991 viele Hits komponierte, erwartet das Auktionshaus eine Summe zwischen umgerechnet zwei und drei Millionen Euro. Weitere Highlights sind eine Jukebox, die in seiner Küche stand und eine Sammlung mit Werken berühmter Künstler wie Pablo Picasso, Salvador Dali und Marc Chagall.