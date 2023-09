Von Euronews mit AFP, dpa

Es war im März 2020 aus einem Museum in den Niederlanden gestohlen worden: Vincent van Goghs "Pfarrgarten von Nuenen" aus dem Jahr 1884. Jetzt ist es mit der Hilfe eines Kunstdetektivs wieder zurück an seinem Platz im Museum.

Es ist schwer vorstellbar, aber in dieser Tasche befindet sich ein Gemälde, dessen Wert auf drei bis sechs Millionen Euro geschätzt wird. Es handelt sich um ein Meisterwerk des niederländischen Malers Vincent van Gogh, das vor drei Jahren aus einem Museum in den Niederlanden gestohlen wurde. Nach umfangreichen Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei gelang es Kunstdetektiv Arthur Brand, das Gemälde wiederzuerlangen.

"Es hat 1300 Tage gedauert, aber hier ist es und ich werde es in wenigen Augenblicken dem Museumsdirektor übergeben. Ich denke, er wird sehr zufrieden sein."

Das Gemälde mit dem Titel "Frühlingsgarten. Der Pfarrgarten von Nuenen" aus dem Jahr 1884 war im März 2020 aus dem Museum Singer Laren bei Amsterdam geraubt worden.

Im April 2021 nahm die Polizei einen Mann wegen des Diebstahls fest. Er wurde später für schuldig befunden und zu acht Jahren Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, ein weiteres Meisterwerk geraubt zu haben. Dabei handelt es sich um das Bild mit dem Titel "Zwei lachende junge Männer" von Frans Hals.

Dem privaten Kunstdetektiv gelang es, den Käufer des van Gogh-Bildes ausfindig zu machen, der bereits wegen Drogendelikten hinter Gittern saß.

Das Werk ist nun zurück im Groninger Museum.