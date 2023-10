"Friends"-Star Mathew Perry ist tot

Von euronews

Zuletzt hatte er seine jahrelangen Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich aufgearbeitet. Berühmt war er aber als Chandler Bing in "Friends" geworden.

Der US-Schauspieler Mathew Perry ist offenbar tot. Der 54-Jährige wurde leblos in seiner Badewanne in seinem Haus in Los Angeles gefunden, berichten US-Medien.

Perry war vor allem durch seine Rolle in der Sitcom "Friends" in den 1990er Jahren berühmt geworden. Die Serie brachte den Hauptdarstellern zuletzt eine Million US-Dollar pro Folge ein.

Außerdem spielte er in mehreren Filmkomödien mit, wie etwa "Keine halben Sachen" an der Seite von Bruce Willis.

US-Medien zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Perry hatte jahrelang unter Alkohol- und Drogenabhängigkeit gelitten. In seinen Memoiren arbeitete er dieses Thema auf.

In dem Buch beschreibt er unter anderem, welche Drogen er genommen hatte und dass er zusammen mehr als die Hälfte seines Lebens in Entzugskliniken verbracht hat.

Die Sendung "Friends" habe es ihm möglich gemacht, mit seinem Kampf gegen die Sucht ein größeres Publikum zu erreichen. Er wolle so vielen Menschen wie möglich helfen, so Perry.