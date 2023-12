Was waren die meistgesuchten Themen bei Wikipedia im Jahr 2023?

Können Sie erraten, welches Thema in diesem Jahr auf Wikipedia am häufigsten gesucht wurde?

Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen Wikipedia, um die Welt um sie herum besser zu verstehen. Jedes Jahr veröffentlicht die freie Online-Enzyklopädie Daten zu den meistgesuchten Themen des Jahres. Und der beliebteste Artikel im Jahr 2023 handelte von... ChatGPT - mit fast 50 Millionen Seitenaufrufen.

Ja, an dem KI-Chatbot führt heutzutage scheinbar kein Weg mehr vorbei.

Seit seiner Einführung vor etwas mehr als einem Jahr ist ChatGPT von OpenAI in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Der Chatbot hat auch zu wachsenden Debatten über das Versprechen und die potenziellen Gefahren der generativen KI und ihre Bedrohung für die kulturelle Welt beigetragen.

Der diesjährige Spitzenplatz hat auch eine gewisse Ironie...

"ChatGPT ist eines der generativen KI-Tools, das auf Wikipedia-Daten trainiert wird und große Mengen an Inhalten aus Wikipedia-Projekten abruft, um die Fragen der Menschen zu beantworten", so Anusha Alikhan, Chief Communications Officer bei der Wikimedia Foundation. "Die Tatsache, dass Millionen von Menschen auf Wikipedia gehen, um etwas über ChatGPT zu erfahren, ist eine interessante Wendung.

Der am zweithäufigsten gelesene Artikel auf Wikipedia im Jahr 2023 war die jährliche Liste der Todesfälle, die Jahr für Jahr hohe Besucherzahlen verzeichnet. Einzelne Einträge zu bemerkenswerten Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben sind, stießen ebenfalls auf großes Interesse, darunter die Seiten zu Matthew Perry und Lisa Marie Presley.

Die englische Wikipedia verzeichnete in diesem Jahr mehr als 84 Milliarden Zugriffe, so die Zahlen der Wikimedia Foundation, der gemeinnützigen Organisation, die hinter der freien, öffentlich bearbeiteten Online-Enzyklopädie steht.

Hier sind die 25 meistgelesenen Artikel der englischen Wikipedia in diesem Jahr:

1. ChatGPT: 49.490.406 Seitenaufrufe

2. Todesfälle im Jahr 2023: 42.666.860 Seitenaufrufe

3. Cricket-Weltmeisterschaft 2023: 38.171.653 Seitenaufrufe

4. Indische Premier League: 32.012.810 Seitenaufrufe

5. Oppenheimer (Film): 28.348.248 Seitenaufrufe

6. Cricket-Weltmeisterschaft: 25.961.417 Seitenaufrufe

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 Seitenaufrufe

8. Jawan (Film): 21,791,126 Seitenaufrufe

9. 2023 Indian Premier League: 20,694,974 Seitenaufrufe

10. Pathaan (Film): 19.932.509 Seitenaufrufe

11. The Last of Us (TV-Serie): 19.791.789 Seitenaufrufe

12. Taylor Swift: 19.418.385: Seitenaufrufe

13. Barbie (Film): 18.051.077 Seitenaufrufe

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537 Seitenaufrufe

15. Lionel Messi: 16.623.630 Seitenaufrufe

16. Premier League: 16.604.669 Seitenaufrufe

17. Matthew Perry: 16.454.666 Seitenaufrufe

18. Vereinigte Staaten: 16.240.461 Seitenaufrufe

19. Elon Musk: 14.370.395 Seitenaufrufe

20. Avatar: Der Weg des Wassers: 14.303.116 Seitenaufrufe

21. Indien: 13.850.178 Seitenaufrufe

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007 Seitenaufrufe

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3: 13.392.917 Seitenaufrufe

24. Russische Invasion in der Ukraine: 12.798.866 Seitenaufrufe

25. Andrew Tate: 12.728.616 Seitenaufrufe

Nach Angaben der Wikimedia Foundation wurde diese Top-25-Liste anhand der Daten vom 28. November erstellt. Die Zahlen für das gesamte Jahr werden am 3. Januar 2024 von der gemeinnützigen Organisation aktualisiert.

Die Länder mit den meisten Zugriffen auf die englische Wikipedia im Jahr 2023 sind die USA (33,2 Milliarden) und das Vereinigte Königreich (9 Milliarden), gefolgt von Indien (8,48 Milliarden), Kanada (3,95 Milliarden) und Australien (2,56 Milliarden).

Die Website wurde im Januar 2001 ins Leben gerufen. Sie beschreibt sich selbst als "eine Online-Enzyklopädie mit freiem Inhalt, die von einer Gemeinschaft von Freiwilligen, kollektiv bekannt als Wikipedianer, geschrieben und gepflegt wird".