Dubais Classic Piano Competition findet diesen Februar das dritte Mal statt. Der strapaziöse dreiwöchige Wettbewerb wird die wetteifernden Pianisten durch eine Reihe von klassischen und zeitgenössischen Repertoires auf Herz und Nieren prüfen.

Die dritte Classic Piano Competition findet wieder in Dubai statt. Vom 4. bis 26. Februar treten die Teilnehmenden im Zabeel Theatre im Jumeirah Zabeel Saray Hotel im Palm-Archipel von Dubai mit einem breiten klassischen Klavierrepertoire auf, um einen kolossalen Preisfonds zu gewinnen.

Diese fünf Dinge sollten Sie über die Classic Piano Competition 2024 unbedingt wissen:

1) Geschichte des Wettbewerbs

Die Classic Piano Competition findet das dritte Mal statt. Das erste Mal fand der Wettbewerb zwischen 2017 und 2018 statt und hatte 11 Vorrunden von Wettbewerben, die auf der ganzen Welt abgehalten wurden, bevor die ukrainisch-österreichische Pianistin Anna Ulaieva im großen Finale in Malta als Gewinnerin gekrönt wurde. Sie schlug über 720 Mitbewerber aus 70 Ländern.

Bei der zweiten Classic Piano Competition im Jahr 2021 siegte der russische klassische Pianist Miroslav Kultyshev in der neuen Heimat des Finales in Dubai.

2) Was es zu gewinnen gibt

Der Gesamtpreisfonds von Classic Piano beträgt unglaubliche 250.000 €. Dieser riesige Betrag wird unter den Top-9-Finishern des Wettbewerbs verteilt.

Der oder die Gewinner:in des großen Finales nimmt 150.000 € mit nach Hause, aufgeteilt zwischen einem Preisgeld von 100.000 € und einer 10-tägigen Tournee mit Konzerten, die jeweils ein Honorar von 5.000 € zahlen. Der zweite Platz nimmt 50.000 € mit nach Hause, der dritte Platz erhält 25.000 € und der Rest verteilt sich in kleineren Stückelungen auf die besten neun.

3) Wettbewerber

Diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich durch den strapaziösen dreiwöchigen Wettbewerb um die Chance auf den riesigen Preis zu kämpfen, haben es bereits durch einen der anspruchsvollen internationalen Vorwettbewerbe geschafft.

Diese 14 Runden wurden über zwei Jahre mit Wettbewerben in den USA, Frankreich, Italien, Belgien, Österreich, Kasachstan, Polen, Großbritannien, Armenien, China, Südkorea, Japan, Israel und Spanien ausgetragen.

In jeder Runde haben Konkurrenten unter 35 Jahren es unter die ersten fünf geschafft. Diese fünf Top-Finalisten bilden die 70 Teilnehmenden, die sich für das große Finale auf den Weg nach Dubai machen.

4) Das bisherige Repertoire

Der wichtigste Teil dieses Wettbewerbs. In den drei Wochen werden sich die Finalisten in Dubai über vier Runden bewähren. Jede Runde beinhaltet eine Aufführung, die an Komplexität zunimmt und die musikalische Begabung der Klavierspieler für das gesamte klassische Genre am Klavier demonstriert.

In der ersten Runde, die etwa 15 bis 20 Minuten dauert, spielten die Musiker drei verschiedene Arten von Stücken. Die erste war eine Auswahl aus einem Präludium und einer Fuge aus Bachs „Das Wohltemperierte Klavier“. Von den ursprünglich im frühen 18. Jahrhundert komponierten Stücken, um die Fähigkeit des Klaviers zu demonstrieren, die gesamten Tonleitern abzudecken, ist das berühmteste davon Bachs Präludium in C-Dur, das die Schlüsselsignaturen des Klaviers durch ein Muster aus einfachen Arpeggios umfasst.

Dann spielten die Spieler zwei virtuose Etüden aus einer Kombination ihrer Wahl der Komponisten Chopin, Liszt, Rachmaninow, Skrjabin und Debussy. Das sind technische Stücke wie Chopins Étude Op. 10, No. 3 (Tristesse), die die Geschicklichkeit eines Spielers zeigen.

Schließlich spielten die Musiker eine Komposition ihrer Wahl.

Diejenigen, die in die zweite Runde kamen, führten eine 45- bis 50-minütige Aufführung mit einer ganzen Klaviersonate von Haydn, Mozart, Beethoven oder Schubert auf. Jeder Komponist hat eine Vielzahl von Sonaten zur Auswahl. Alle, wie Beethovens berühmte 14. Sonate – bekannt als die Mondschein-Sonate – sind technische Darstellungen der Fähigkeit des Spielers, eine emotionale Reise nur durch das Klavier zu vermitteln.

Der zweite Teil dieser Runde war dann eine Aufführung von Kompositionen von Chopin, Liszt, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Franck oder Mussorgsky. Diese späteren Klavierkomponisten brachten neue Ebenen der Dynamik und körperlichen Eignung in ihre Aufführungen ein, wie die exzentrischen maximalistischen Stylings des ungarischen Pianisten Liszt.

Auch diese Runde beinhaltete eine Komposition nach Wahl des Spielers, sofern sie nach 1900 geschrieben wurde.

5) Womit die Wettbewerber jetzt konfrontiert sind

Die dritte Runde heizt die Dinge noch mehr auf, da die Wettbewerber zusammen mit einem Orchester auftreten werden. Hier werden sie Alexey Shors Stück „From My Bookshelf“ als Composer-in-Residence aufführen.

Das romantische Stück ist fast 45 Minuten lang und zeigt die Fähigkeit eines Spielers, mit einem ganzen Orchester zu arbeiten, während er Shors erzählerisches Werk durchlebt, das auf berühmten literarischen Figuren wie Cinderella, D'Artagnan und Romeo und Julia basiert.

Wenn das noch nicht ausreicht, werden die Wettbewerber ihre Aufführung neben dem Orchester fortsetzen, um Mozarts 20. Klavierkonzert in d-Moll zu spielen, ein halbstündiges Stück, das das Können eines klassischen Solisten stark auszeichnet.

Die Teilnehmenden, die es bis zur letzten Runde von Dubais großem Finale schaffen, werden sich ihrer größten Herausforderung stellen. Sie müssen ein Klavierkonzert aus einer Liste von Größen wie Beethoven, Chopin, Prokofjew, Rachmaninow, Schumann, Tschaikowsky, Brahms und Liszt aufführen.

Wenn sie zum Beispiel Rachmaninows 2. Klavierkonzert wählen, werden sie mit einem Klavierstück zu kämpfen haben, das, was die Intensität und Darstellung der technischen Fähigkeiten des Musikers sowie seines eigenen emotionalen Stils betrifft, atemberaubend ist.