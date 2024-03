Tiphaine Auzière, 40-jährige Anwältin und Stieftochter des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, hat ihren ersten Roman "Assises" veröffentlicht, der sich mit häuslicher Gewalt und dem Gesetz befasst.

Tiphaine Auzière, die jüngste Tochter der Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, hat ihren Debütroman veröffentlicht, ein Gerichtsdrama, das sich mit den juristischen Auswirkungen und Reaktionen auf häusliche Gewalt befasst.

Die französische Anwältin hielt sich bei ihrem Roman "Assises", dem französischen Begriff für Strafgericht, an die Devise "Schreibe, was du weißt". Es geht um eine junge Anwältin in Nordfrankreich, die eine Frau verteidigt, die des Mordes an ihrem sie misshandelnden Ehemann beschuldigt wird.

Auzière widmete das Buch ihrem berühmten Stiefvater und schrieb: "Für Emmanuel, der mir gezeigt hat, dass nichts unmöglich ist."

In einem Interview mit dem französischen Magazin Paris Match sprach Auzière vor der Veröffentlichung des Buches über die Beziehung ihrer Mutter zu Macron - einer der seltenen Fälle, in denen sie sich zu dem kontroversen Start des Paares geäußert hat.

Macron war 15 Jahre alt, als er sich in seine verheiratete Schauspiellehrerin Brigitte Auzière verliebte, die zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt war. Tiphaines ältere Schwester Laurence war zu dieser Zeit Macrons Klassenkameradin.

Tiphaine Auzière, die Tochter von Brigitte Macron, mit ihrem Stiefvater und französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Gonzalo Fuentes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Durch die Heirat sei die Familie zerbrochen, sagt Auzière, die sich heute aber gut mit Macron versteht. Auzière gab zu, dass der Kleinstadtklatsch über ihre Mutter und Macron damals, als sie gerade 9 Jahre alt war, verletzend war.

"Ich habe viel über die menschliche Natur gelernt", sagte sie dem Magazin. "Die Angriffe, die Verleumdungen, die Verurteilungen. Wir waren noch nicht im Zeitalter der sozialen Medien, aber wir lebten in einer Kleinstadt. Jeder wusste alles."

Sie sagte, sie habe viele Lehren aus diesem schmerzhaften Kapitel ihres Lebens gezogen.

"Ich bin mit einem offeneren Geist davongekommen, mit dem Willen, weiterzumachen und dabei den Lärm auszublenden, und mit mehr Toleranz gegenüber anderen. Eine Familientrennung kann sowohl ein Leid als auch eine Chance sein. Sie wieder aufzubauen kann das Leben bereichern. Ich habe einen geliebten Vater und Stiefvater".

Tiphaine Auzière (links), das Ebenbild ihrer Mutter Brigitte Macron (rechts). AP Photo

Auzière reagierte auch auf gemeine Kommentare, die andeuten, ihre Mutter sei transsexuell. Brigitte Macron hatte 2022 gegen zwei Frauen geklagt, die behaupteten, sie sei als Mann geboren.

"Ich mache mir Sorgen um die Gesellschaft, wenn ich höre, dass Gerüchte, meine Mutter sei ein Mann, in den sozialen Medien verbreitet werden", sagte sie. "Die Dreistigkeit dessen, was behauptet wird, und das Gewicht, das diesen Aussagen beigemessen wird. Jeder kann alles über jeden sagen, und es dauert lange, bis man es zurückverfolgen kann."

Was ihren Roman betrifft, so sagt Auzière, dass sie nervös war, bevor sie ihn ihrer Mutter, einer Französischlehrerin, zeigte.

"Sie machte mir das größte Kompliment, indem sie mir sagte, dass er ihr gefalle, und auch zugab, dass sie sich über sich selbst ärgere, weil sie mein schriftstellerisches Talent all die Jahre nicht erkannt habe", sagte sie.

Der Präsident, so gab sie zu, hat das Buch noch nicht gelesen: "Wie Sie sich vorstellen können, ist er im Moment ein bisschen beschäftigt".

Der Roman "Assises" von Tiphaine Auzière ist jetzt in Frankreich erschienen.