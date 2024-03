Der dreifache Oscar-Preisträger und "Schindlers Liste"-Regisseur hat sich erstmals zum Krieg im Gazastreifen geäußert und prangert den wachsenden Antisemitismus an.

"Das Echo der Geschichte ist in unserem gegenwärtigen Klima unüberhörbar".

Diese Worte sagte der legendäre Filmemacher Steven Spielberg bei einer Zeremonie zu Ehren der USC Shoah Foundation - einer gemeinnützigen Organisation, die er vor 30 Jahren gegründet hat und die Interviews mit Überlebenden und Zeugen des Holocausts dokumentiert.

Der 77-jährige Regisseur von Schindlers Liste nahm am Montag das USC-Medaillon entgegen, die höchste Auszeichnung der University of Southern California.

In seiner Rede hob er hervor, wie wichtig es ist, den Anstieg von Antisemitismus und extremistischen Ansichten inmitten des im Oktober begonnenen Krieges zwischen Israel und der Hamas zu stoppen.

Er wies auch auf die Vorurteile hin, denen junge Student:innen auf dem College-Campus ausgesetzt sind: "50 Prozent der Student:innen geben an, dass sie schon einmal diskriminiert wurden, weil sie Juden sind. Diese Diskriminierung findet ebenso statt wie die Diskriminierung von Muslimen, Arabern und Sikhs".

Mit Blick auf den Konflikt in Gaza sagte er: "Ich bin zunehmend besorgt, dass wir dazu verdammt sein könnten, die Geschichte zu wiederholen und erneut für das Recht zu kämpfen, Jude zu sein. Im Angesicht von Brutalität und Verfolgung waren wir schon immer ein widerstandsfähiges und mitfühlendes Volk, das die Macht der Empathie versteht".

Von links nach rechts: Joel Citron, die Präsidentin der University of Southern California, Carol Folt, Steven Spielberg und die Holocaust-Überlebende Celina Biniaz Sarah Reingewirtz/The Orange County Register via AP

"Wir können gegen die abscheulichen Taten der Terroristen vom 7. Oktober wüten und auch die Tötung unschuldiger Frauen und Kinder im Gazastreifen verurteilen", sagte Spielberg: "Das macht uns zu einer einzigartigen Kraft für das Gute in der Welt und ist der Grund, warum wir heute hier sind, um die Arbeit der Shoah Foundation zu feiern, die heute wichtiger ist, als sie es 1994 überhaupt war."

Er fuhr fort: "Sie ist nach dem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober von entscheidender Bedeutung. Sie ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die durch Fehlinformationen, Verschwörungstheorien und Unwissenheit verursachte politische Gewalt zu stoppen. Sie ist von entscheidender Bedeutung, weil es für das Wohlergehen unserer demokratischen Republik und die Zukunft der Demokratie in der ganzen zivilisierten Welt von entscheidender Bedeutung ist, den Anstieg von Antisemitismus und Hass jeglicher Art zu stoppen."

"Guten Tag, meine Damen und Herren. Es erfüllt mich, wie meine verstorbene Mutter Leah zu sagen pflegte, heute hier bei Ihnen zu sein, 30 Jahre nach der Gründung der Shoah Foundation und 20 Jahre, nachdem die University of Southern California unser engagierter Partner in diesem Unterfangen wurde, um zu feiern, was wir erreicht haben, und über all das nachzudenken, was wir hoffentlich noch erreichen werden. Und ich bin Präsidentin (Carol) Folt so dankbar, dass sie uns zusammengebracht hat und für ihre unermüdliche Führung und Unterstützung. Bitte schließen Sie sich meinem Dank an sie für ihr fortwährendes Engagement für unseren Auftrag an.

Seit vielen Jahren habe ich das unglaubliche Glück, einen Großteil meines Berufslebens mit dem Erzählen von Geschichten zu verbringen. Geschichten sind die Grundlage der Geschichte. Geschichten können magisch sein. Sie können inspirierend oder erschreckend sein - sie können unvergesslich sein. Und sie bieten eine Momentaufnahme der Menschheit in all ihrer Schönheit und Tragik. Und sie sind eine unserer stärksten Waffen im Kampf gegen Antisemitismus, Rassen- und Religionshass. Der Holocaust, oder, wie meine Eltern ihn nannten, "die großen Morde", ist eine der Geschichten, die ich als Kind hörte.

Im Haus meiner Großeltern in Cincinnati, Ohio, wo ich lebte, bis ich drei Jahre alt war, gab meine Großmutter Jenny ungarischen Holocaust-Überlebenden Englischunterricht. Und während dieser Stunden saß ich oft mit ihr am Tisch. Dort lernte ich zählen - nicht in der Schule, sondern anhand der Zahlen, die auf die Arme der Überlebenden tätowiert waren.

Ein Mann krempelte seinen Ärmel hoch und zeigte mir, wie die Zahl Fünf aussieht, wie die Zahl Drei aussieht. Er zeigte mir eine Sieben. Und dann sagte er: 'Willst du einen Trick sehen? Das ist eine Neun. Aber wenn ich so mache, ist es jetzt eine Sechs. Es ist eine Neun, siehst du, Steve? Und es ist eine Sechs.' Ich war erst drei, aber das habe ich nie vergessen.

Jahre später, als ich in Kalifornien zur High School ging, war ich einer der wenigen Juden an dieser Schule. Und ich erlebte, wie es ist, Opfer von Antisemitismus zu werden, sowohl verbal als auch physisch und durch stille Ausgrenzung. Es war eine eindringliche Erinnerung daran, dass, obwohl seit dem Holocaust Jahrzehnte vergangen waren, die Entfernung zwischen dem Tisch meiner Großmutter und den Fluren meiner High School nicht sehr weit war. Und dass die Diskriminierung der Juden nicht mit dem Zweiten Weltkrieg begann oder endete.

In den Jahren vor und während der Produktion von Schindlers Liste war es unerlässlich, in die Dunkelheit des Holocausts einzutauchen. Das Einzige, was die Dunkelheit immer durchbrach, war der Besuch von Holocaust-Überlebenden in Krakau. Ich erinnere mich, dass jeder Überlebende eine Geschichte zu erzählen hatte. Aber ich erinnere mich auch, dass es mich schmerzte, dass ihre Geschichten nicht als Beweis für das, was ihnen und allen Juden Europas angetan worden war, dokumentiert wurden.

Wenn man den Mut hat, diese Geschichten vor der Kamera zu erzählen, wird eine dauerhafte Aufzeichnung für die Familien, für die Geschichte, für die Bildung und für jede zukünftige Generation erhalten bleiben. Dies wurde zu meiner Mission. Daraus wurde unsere Arbeit und daraus wurde die Shoah Foundation. Und hier sind wir nun, 30 Jahre später, immer noch entschlossen, diesen Stimmen jede Möglichkeit zu geben, gehört zu werden. Die 56 000 von uns aufgezeichneten Zeugenaussagen sind von unschätzbarem Wert, um neuen Generationen zu vermitteln, was Überlebende seit 80 Jahren sagen. Nie wieder. Nie wieder. Niemals wieder.

Wenn man ihnen zuhört, ist das Echo der Geschichte in unserem aktuellen Klima unüberhörbar. Die Zunahme extremistischer Ansichten hat ein gefährliches Umfeld und eine radikale Intoleranz geschaffen, die zu einer Gesellschaft führt, die Unterschiede nicht mehr feiert, sondern sich stattdessen verschworen hat, diejenigen zu dämonisieren, die anders sind, bis hin zur Schaffung des Anderen.

Die Idee des Anderen ist eine Idee, die den Diskurs vergiftet und einen gefährlichen Keil in unsere Gemeinschaften treibt. Othering rationalisiert Vorurteile. Es ermutigt zur vorsätzlichen Verleugnung und Verzerrung der Realität, um Vorurteile zu verstärken. Das Andere ist das Zündholz, das Extremismus und Illiberalismus schürt. Und wir sehen jeden Tag, wie die Maschinerie des Extremismus auf dem College-Campus eingesetzt wird, wo inzwischen 50 % der Student:innen angeben, dass sie schon einmal diskriminiert wurden, weil sie Juden sind. Dies geschieht auch neben der Diskriminierung von Muslimen, Arabern und Sikhs. Die Erschaffung des Anderen und die Entmenschlichung jeder Gruppe auf der Grundlage ihrer Unterschiede sind die Grundlagen des Faschismus. Es ist ein altes Drehbuch, das wieder entstaubt wurde und heute weit verbreitet ist. Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.

Und ich bin zunehmend besorgt, dass wir dazu verurteilt sein könnten, die Geschichte zu wiederholen und erneut um das Recht, Jude zu sein, kämpfen zu müssen. Im Angesicht von Brutalität und Verfolgung waren wir schon immer ein widerstandsfähiges und mitfühlendes Volk, das die Macht der Empathie kennt.

Wir können gegen die abscheulichen Taten des Terroristen vom 7. Oktober wüten und auch die Tötung unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza verurteilen. Dies macht uns zu einer einzigartigen Kraft für das Gute in der Welt und ist der Grund, warum wir heute hier sind, um die Arbeit der Shoah Foundation zu feiern, die heute wichtiger ist als jemals zuvor im Jahr 1994.

Sie ist entscheidend nach dem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober. Sie ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die durch Fehlinformationen, Verschwörungstheorien und Unwissenheit verursachte politische Gewalt zu stoppen. Sie ist von entscheidender Bedeutung, weil es für das Wohlergehen unserer demokratischen Republik und die Zukunft der Demokratie in der ganzen zivilisierten Welt von entscheidender Bedeutung ist, den Anstieg von Antisemitismus und Hass jeglicher Art zu stoppen.

Dies bringt mich nun zurück zu unserer 30-jährigen Feier, bei der wir Geschichten festgehalten haben, die die Welt niemals vergessen darf. Diese 56 000 Zeugnisse, die wir aufgezeichnet haben, sind ein Fundament, auf dem Brücken gebaut werden können, und wir hier bei der USC Shoah Foundation bauen diese Brücken.

Vor ein paar Monaten teilte eine 82-jährige Frau namens Hana Rychik bei einem Treffen von Überlebenden mit, was ich weiß, dass so viele von uns sich wünschen: dass diejenigen, die derzeit in Gaza als Geiseln gehalten werden, in Sicherheit sind und Hoffnung haben, dass sie nach Hause zurückkehren können. Dann fügte sie etwas hinzu, von dem ich weiß, dass es allen hier etwas bedeutet: "Wir brauchen Frieden. Frieden und Verständnis. Wir sollten uns gegenseitig respektieren.

Ich möchte, dass künftige Generationen Hanas Geschichte hören, wenn sie am Küchentisch ihrer Großeltern sitzen, so wie ich es vor so vielen Jahren getan habe, denn ich möchte, dass sie die mutigen Geschichten aus der Vergangenheit hören, die die Shoah Foundation weiterhin aufzeichnen wird. Ich möchte auch, dass sie wissen, dass wir gegen die Wiederholung der Geschichte gekämpft haben, indem wir das jüdische Überleben und die jüdische Vitalität feiern. Ich möchte, dass sie wissen, dass wir an eine gerechte Welt für alle glauben und uns Hanas ewigen Wunsch nach Frieden, Verständnis und Menschenwürde zu eigen machen werden.

Wenn ihr Wunsch Wirklichkeit wird, können wir in einer Welt leben, in der unsere grundlegenden Freiheiten allen Ländern, Völkern und Religionen gemeinsam sind. Und das wird die schönste Geschichte sein, die je erzählt wurde."