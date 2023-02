Brexit-Deal: Was genau bewirkt die "Stormont-Bremse"?

Die Europäische Union und Großbritannien haben ein neues Kapitel in ihren langen, reichen und manchmal angespannten Beziehungen aufgeschlagen.

Genau diese Worte - "neues Kapitel" - betonten sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch der britische Premierminister Rishi Sunak, als sie sich am Montag trafen, um den Windsor-Rahmen vorzustellen.

"Der neue Windsor-Rahmen respektiert und schützt unsere jeweiligen Märkte und unsere jeweiligen legitimen Interessen", sagte von der Leyen sichtlich gut gelaunt.

Das Rahmenwerk wurde als eine Reihe "gemeinsamer Lösungen" zur Bewältigung der komplexen rechtlichen Situation in Nordirland gefeiert, einer Region mit einer Geschichte blutiger sektiererischer Gewalt, die seit dem Referendum von 2016 auf unangenehme Weise zwischen britischer und EU-Gesetzgebung gefangen ist.

Um eine unsichtbare irische Grenze aufrechtzuerhalten und ein Wiederaufflammen der Unruhen zu verhindern, haben Brüssel und London ein Ad-hoc-Protokoll ausgehandelt, das Nordirland unter die EU-Vorschriften für Zölle, Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuern, Subventionen und Warenhandel stellt.

Seit seiner Unterzeichnung im Jahr 2019 wurde das Protokoll von der Unionistischen Bewegung in Nordirland und der Konservativen Partei in Westminster heftig kritisiert. Sie argumentierten, dass die Bestimmungen eine künstliche Grenze in der Irischen See errichteten und die britische Souveränität verletzten.

Bei den Wahlen zur nordirischen Versammlung (Stormont) im Jahr 2022 gab es eine klare Mehrheit für das Protokoll, was aber die Multi-Parteien-Exekutive zum Stillstand brachte und die Krise weiter verschärfte.

Eine außergewöhnliche Bremse

Angesichts dieser anhaltenden Spannungen haben Brüssel und London nun einen neuen innovativen Mechanismus - die so genannte Stormont-Bremse - entwickelt, um der nordirischen Bevölkerung ein größeres Mitspracherecht zu geben, wie die Regeln in der Praxis funktionieren.

Nach den bisherigen Regeln musste jede Änderung des EU-Rechts - sei es die Verabschiedung einer Änderung oder eines völlig neuen Textes -, die auch für Nordirland galt, automatisch im gesamten Gebiet in Kraft treten.

Nach dem Windsor-Rahmenwerk kann die 90-köpfige Stormont-Versammlung nun Einspruch erheben, wenn sie der Meinung ist, dass diese Änderungen des EU-Rechts erhebliche und dauerhafte Auswirkungen auf das tägliche Leben der Einwohner Nordirlands haben.

Die Petition muss von mindestens 30 Abgeordneten der Stormont-Versammlung aus mindestens zwei verschiedenen politischen Parteien unterzeichnet werden und solide Argumente vorbringen, um zu beweisen, dass die schädlichen Auswirkungen "wahrscheinlich andauern werden", so die britische Regierung.

Anders als bei herkömmlichen Petitionen ist für den Einspruch jedoch keine konfessionsübergreifende Abstimmung in der Stormont-Versammlung erforderlich, was bedeutet, dass sowohl Unionisten als auch Nationalisten die erforderlichen Unterschriften sammeln könnten, um den Prozess allein in Gang zu setzen.

"Die Bremse wird nicht für triviale Gründe zur Verfügung stehen", warnte London.

In Brüssel besteht die Europäische Kommission darauf, dass das Instrument eine Option des letzten Mittels sein wird und nur für die "außergewöhnlichsten Umstände" gedacht ist, wenn alle anderen Vermittlungsbemühungen ausgeschöpft wurden.

Sobald Stormont die Petition verfasst und unterzeichnet hat, ist London berechtigt, die Bremse zu ziehen und die Anwendung des geänderten EU-Rechts in Nordirland mit sofortiger Wirkung auszusetzen.

Danach werden Beamte der EU und Großbritanniens in ihrem gemeinsamen Ausschuss zusammenkommen, um über den Rechtsstreit und darüber zu beraten, wie sich die Bremse auf das Protokoll und die Unsichtbarkeit der irischen Grenze auswirken kann. Sollte dann keine Lösung gefunden werden, werden die beiden Parteien ihren Streit vor ein unabhängiges Schiedsgericht bringen.

Dieses von beiden Seiten benannte Gremium soll entscheiden, ob die Aktivierung der Bremse die erforderlichen Bedingungen erfüllt oder ungerechtfertigt war. In dieser letzten Phase sind zwei Szenarien möglich:

Das Panel entscheidet, dass die Bremse nicht gerechtfertigt war, was zu ihrer Deaktivierung führt. Das geänderte oder neue EU-Recht gilt dann gemäß dem Protokoll für Nordirland.

Das Gremium entscheidet, dass die Bremse berechtigt war und erlaubt die Aussetzung des geänderten oder neuen EU-Rechts. Diese Situation wird zu einer, wenn auch begrenzten, Divergenz der Rechtsvorschriften zwischen Nordirland und der Republik Irland führen. Von der EU wird dann erwartet, dass sie spezifische "Abhilfemaßnahmen" ergreift, um der neuen Situation zu begegnen.

Ein unmissverständliches Veto?

Obwohl sich Brüssel und London über den Notfallcharakter der Stormont-Bremse einig sind und davor warnen, dass sie ausgenutzt wird, gibt es eine auffällige Meinungsverschiedenheit über die Macht, die dieser Mechanismus mit sich bringt.

Die Bremse "würde dem Vereinigten Königreich im Gemeinsamen Ausschuss ein eindeutiges Vetorecht geben, das es ermöglicht, die (EU-)Regel dauerhaft außer Kraft zu setzen", so die britische Regierung.

Das Wort "Veto" wurde auch von Premierminister Sunak während der gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsidentin von der Leyen am Montag verwendet und später auf seinem Twitter-Account wiederholt.

Weder von der Leyen noch hochrangige europäische Beamte haben den politisch aufgeladenen Begriff verwendet, der als Eingeständnis des Kontrollverlusts der EU gewertet werden kann. Das Wort ist auch in keinem offiziellen Dokument der Europäischen Kommission zu finden.

"Nomen oder Adjektive, die zur weiteren Beschreibung verwendet werden, sind Sache der jeweiligen Seite", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission auf die Frage nach der semantischen Divergenz.

Für David Henig, den britischen Direktor des Europäischen Zentrums für Internationale Politische Ökonomie (ECIPE), wird die Bremse von Sunak und seiner konservativen Regierung, in der die Brexit-Hardliner immer noch einen großen Einfluss haben, "überbewertet".

"Das Vereinigte Königreich kann beschließen, EU-Recht nicht umzusetzen, aber dann müssen beide Parteien Alternativen diskutieren, und die EU kann Maßnahmen ergreifen, wenn es keine Einigung gibt", sagte Henig gegenüber Euronews.

Christy Petit, Professorin für Europarecht an der Dublin City University, stimmt dem zu und weist darauf hin, dass die Bremse durch die Bedingung eingeschränkt wird, dass eine "erhebliche" Auswirkung auf das Leben der nordirischen Bevölkerung nachgewiesen werden muss.

"Auch wenn die Bremse bei einer einseitigen Entscheidung des Vereinigten Königreichs aktiviert wird, kann diese nicht völlig eindeutig sein, da die EU jederzeit Gegenmaßnahmen ergreifen kann, und es gibt eine verfahrenstechnische Sicherung, um sicherzustellen, dass (das Vereinigte Königreich) in gutem Glauben und in Übereinstimmung mit dem Windsor-Rahmenwerk gehandelt hat", so Petit gegenüber Euronews.

In einem überraschenden Zugeständnis akzeptierte Brüssel, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) von der Stormont-Bremse auszuschließen, die nun in den Händen eines unabhängigen Schiedsgerichts liegen wird. Der Verzicht auf die Aufsicht durch den EuGH, der während der Verhandlungen ein Streitpunkt war, wurde von London offen gefeiert.

In Brüssel betonten hochrangige Beamte, dass das Schiedsgericht nur über die Bedingungen für die Auslösung der Bremse entscheiden soll - eine Verfahrensfrage - und nicht über den Inhalt des europäischen Rechts selbst, bei dem der EuGH der "einzige und letzte Schiedsrichter" bleiben wird.

Federico Fabbrini, Gastprofessor für Rechtswissenschaften an der Universität Princeton, ist der Ansicht, dass das Windsor-Rahmenabkommen den EuGH nicht schwächt, da seine Rolle im ursprünglichen Protokoll verankert" bleibt und das Schiedsgericht neue Änderungen des EU-Rechts prüfen wird - und nicht die bestehenden Rechtsvorschriften in ihrer Gesamtheit.

"Die Parteien haben sich zur friedlichen Beilegung von Kontroversen und zur Inanspruchnahme eines Schiedsgerichts verpflichtet, was laut Protokoll immer möglich war", so Fabbrini gegenüber Euronews.

"Es gibt also keine Änderung."