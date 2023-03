Keine Zeit für ein Ende der Zeitumstellung in Europa

- Dieser Artikel wurde vor der Zeitumstellung am 30. Oktober 2022 geschrieben und online gestellt -

Jahre nach dem Vorschlag, die saisonale Zeitumstellung in der EU abzuschaffen, müssen die Europäer:innen am Sonntag wieder ihre Uhren zurückstellen - eine Praxis, die sich wahrscheinlich nicht so bald ändern wird.

Die Europäische Kommission hatte ihren Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung im September 2018 vorgelegt. Eine überwältigende Mehrheit der 4,6 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürger hatten sich an einer Befragung beteiligt und ein mehrheitlich ein Ende der Praxis gefordert. Der Vorschlag wurde dann in der ersten Jahreshälfte 2019 von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments abgesegnet.

Seitdem nichts

„Es gibt ein Bandbreitenproblem“, sagt Jakop Dalunde, ein schwedischer Europaabgeordneter (Grüne/EFA) und Schattenberichterstatter für den Vorschlag, die saisonalen Zeitumstellungen einzustellen, gegenüber Euronews.

„Das politische System kann nicht alles auf einmal bewältigen. Ganz zu schweigen vom Brexit, aber eines der größten Beispiele ist, dass es für die britische Politik sehr schwierig war, andere gesellschaftliche Veränderungen zu bewältigen, während der Brexit stattfand. Und im Moment hat die EU viel zu bewältigen", fügte er hinzu.

Die Staats- und Regierungschefs der EU ringen derzeit mit Russlands Krieg in der Ukraine, der die Energie- und Lebensmittelpreise auf neue Höchststände getrieben hat, die europäischen Verbraucher und Unternehmen hart getroffen hat und droht, die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

Davor waren es COVID-19 und seine aufeinanderfolgenden, unerbittlichen Wellen, die allein in der EU über eine Million Menschen das Leben gekostet und die Wirtschaft ins Wanken gebracht haben.

Die Zeit, um die Beendigung saisonaler Zeitumstellungen zu diskutieren, war daher knapp.

Die Zeit fliegt

Die Sommerzeit (DST), bei der die Uhren im Frühjahr um eine Stunde vorgestellt und im Herbst um eine Stunde zurückgestellt werden, wurde erstmals 1916 in Europa eingeführt, als Deutschland, damals noch im Krieg, versuchte, den Kohleverbrauch reduzieren zu können, um die Kohle für seine Waffenfabriken zu verwenden.

Die meisten Nachbarländer sowie Großbritannien, die USA und Australien zogen nach.

Die Praxis wurde in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils aufgegeben, wurde aber in den 1970er Jahren aufgrund des Ölschocks erneut eingeführt, um den Bedarf an künstlichem Licht und damit den Energieverbrauch zu reduzieren.

Eine Reihe von Studien haben seitdem gezeigt, dass seine Auswirkungen auf den Energieverbrauch zum Teil dank technologischer Fortschritte heute zu vernachlässigen sind. Es mehren sich jedoch die Beweise dafür, dass die Sommerzeit negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.

So gibt es beispielsweise in der Woche nach der Umstellung auf die Sommerzeit mehr Herzinfarkte sowie Erkrankungen des Verdauungstrakts und des Immunsystems. Ein kleiner Anstieg bei Autounfällen wird auch registriert.

Langfristige gesundheitliche Auswirkungen sind Depressionen, verlangsamter Stoffwechsel, Gewichtszunahme und Cluster-Kopfschmerzen.

Das liegt daran, dass unsere "soziale Uhr", also der Zeitplan, nach dem unsere Gesellschaften arbeiten, und unsere inneren Uhren, die mehr oder weniger mit der Sonne ausgerichtet sind, aus dem Gleichgewicht geraten sind.

Wie die Zeit vergeht

Aber die Praxis zu beenden ist nicht einfach und erfordert viele Entscheidungen auf höchster Ebene, weil Zeit sehr politisch ist.

Benelux, Frankreich und Spanien sind die perfekten Beispiele dafür.

Derzeit gibt es in Europa drei Zeitzonen, wobei die überwiegende Mehrheit der Länder die mitteleuropäische Zeit als Standard verwendet. Weitere zehn Länder verwenden die osteuropäische Zeit und drei die westeuropäische Zeit.

Logischerweise sollte die Zeit basierend auf Meridianen eingestellt werden. Großbritannien und Marokko zum Beispiel liegen auf einer Linie, aber europäische Länder befinden sich geografisch dazwischen auf denselben Meridianen, einschließlich Frankreich, Deutschland und Benelux, die eine Stunde voraus sind.

Dieses geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück.

Als Nazi-Truppen in die Niederlande, Belgien und Frankreich einmarschierten, forderten sie die Umstellung auf die deutsche Zeit. Ein Zurückwechseln nach der Niederlage Nazideutschlands wurde als zu störend empfunden.

Der spanische Diktator Francisco Franco richtete unterdessen nach einem Treffen mit Adolf Hitler sein Land auf die deutsche Zeit aus.

Zeit für Veränderung?

Jetzt ist die Frage wieder auf dem Tisch und die EU-Länder sollten sie laut Kommission untereinander klären.

„Es ist Sache der Mitgliedstaaten, die rechtliche Frist für die Anwendung festzulegen, da die Auswirkungen dieser Entscheidung wahrscheinlich von der geografischen Lage des Landes abhängen“, sagte ein Kommissionsbeamtin gegenüber Euronews.

„Daher ist jeder Mitgliedstaat am besten in der Lage, diese Bewertung vorzunehmen und dabei die möglichen Szenarien für die Wahl der dauerhaften gesetzlichen Frist, ihre Auswirkungen, die Ergebnisse nationaler Dialoge und Konsultationen mit anderen Mitgliedstaaten zu berücksichtigen“, fügte sie hinzu.

Die Abgeordneten wollten jedoch laut Dalunde, „dass die Kommission dies tut, sich die Karte ansieht und einen Vorschlag unterbreitet“, um die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten zu beschleunigen und zu erleichtern.

Für die EU-Länder ist zunächst die Frage, ob sie sich an die Standardzeit – also die Winterzeit – halten oder die Sommerzeit wählen.

Koordination ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass direkte Nachbarn, die Meridiane teilen, dieselbe Standardzeit wählen, und um daher „ein Flickenteppich von Zeitzonen zu vermeiden, damit es mehr oder weniger so sortiert ist, dass es homogen aussieht, den Markt nicht stört und den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten", sagte Ariadna Güell, Koordinatorin der Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, gegenüber Euronews.

Die Uhren zurückdrehen

Die Initiative hat einen eigenen Vorschlag vorgelegt, der vorsieht, dass die europäischen Länder in vier verschiedene Zeitzonen aufgeteilt werden, hauptsächlich basierend auf der aktuellen Winterzeit.

„Diese vier Zeitzonen sind diejenigen, die unsere soziale Zeit, unsere Uhr, am besten mit dem in Einklang bringen, was wir die natürliche Zeit nennen – also die geografisch korrekte Zeit, wenn Sie wollen“, erklärte Güell.

„Diese garantieren, dass jedes Land mittags die Sonne am höchsten steht. So können wir unsere Lebensstunden optimal nutzen. Und auch, weil so die Chronobiologie ist, also die Wissenschaft, die untersucht, wie sich unser innerer Rhythmus auswirkt, unsere Gesundheit.“

Großbritannien, Frankreich, Spanien und die Benelux-Länder würden unter derselben westeuropäischen Zeitzone liegen.

Die EU-Länder in dieser Zone würden ihre Zeit tatsächlich um eine Stunde von ihrer aktuellen Standardzeit zurückstellen, um eine Stundendifferenz mit einer neuen Azoren-Zeitzone im Westen und der mitteleuropäischen Zeitzone im Osten beizubehalten.

Spanien und Portugal würden sich in unterschiedlichen Zeitzonen befinden, aber da Lissabon mit Island in der Zeitzone der Azoren übereinstimmt, sieht Güell kein so großes Problem.

Problematischer wäre jedoch eine Aufteilung der Insel Irland in zwei unterschiedliche Zeitzonen.

„Ich denke, dass Irland wahrscheinlich hier eine politische Entscheidung treffen und einfach beschließen muss, in derselben Zone wie Großbritannien zu bleiben, um die Einheit der ganzen Insel zu wahren“, räumte Güell ein.

Nur die Zeit kann es bringen

Wann also werden wir der Zeitumstellung ein Ende setzen?

Damit die Diskussionen wieder aufgenommen werden können, muss das Thema von dem Land, das den turnusmäßigen Vorsitz im Europäischen Rat innehat, auf die Tagesordnung gesetzt werden. Zuletzt wurde das Thema während der finnischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2019 diskutiert.

„Unser bestes Szenario wäre, dass die nächste Ratspräsidentschaft dies auf die Tagesordnung setzt“, sagte Güell.

Wenn dies der Fall ist, könnte die Sommerzeit im Jahr 2025 abgeschafft werden, da nach einer Vereinbarung wahrscheinlich ein bis zwei Jahre erforderlich wären, um sicherzustellen, dass Verkehrsdienste, einschließlich Züge und Flüge, ihre Fahrpläne anpassen können.

Aber Schweden wird die sechsmonatige Präsidentschaft am 1. Januar übernehmen, und laut Dalunde sind die Chancen, dass es die Akte übernimmt, gering.

„Schweden ist eines der Länder, die bis zu einem gewissen Grad am meisten profitieren könnten, denn Schweden ist das Land, in dem die größten Unterschiede (zwischen) der Situation im Winter und der Situation im Sommer herrschen."

„Ich bin mir also nicht sicher, ob Schweden der wahrscheinlichste Kandidat des Landes wäre, das dieses Thema vorantreibt“, sagte er.

Euronews hat die ständige Vertretung Schwedens in Brüssel um einen Kommentar gebeten.

Der Europaabgeordnete ist jedoch zuversichtlich, dass die Zeitumstellung in Europa noch vor Ende des Jahrzehnts der Vergangenheit angehören sollte.

Nur die Zeit wird zeigen, ob sich seine Vorhersage bewahrheitet.