Die wichtigsten Reibungspunkte, die derzeit die Beziehungen der EU zu China belasten

Zu sagen, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China eine schwierige Phase durchlaufen, wäre eine Untertreibung.

Trotz einer Reihe von diplomatischen Versuchen, Bedenken zu zerstreuen, sind die Beziehungen zwischen den beiden Mächten sichtlich angespannt, und in der Öffentlichkeit werden Misstrauen und Warnungen geäußert.

"Es ist klar, dass unsere Beziehungen in den letzten Jahren distanzierter und schwieriger geworden sind", sagte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, in einer Rede vergangene Woche in Brüssel.

"Wir können erwarten, dass es einen klaren Vorstoß von Seiten Pekings geben wird, China weniger abhängig von der Welt und die Welt mehr abhängig von China zu machen."

Von der Leyens Rede, die von Peking als inkohärent und irreführend kritisiert wurde, enthielt eine unverblümte und bisweilen vernichtende Einschätzung des aktuellen Stands der Beziehungen zwischen der EU und China und beschuldigte die Kommunistische Partei, eine "alternative Vision der Weltordnung" zu vertreten.

Die Rede sollte jedoch nicht als eine isolierte Episode politischer Offenheit betrachtet werden.

Stattdessen sollte sie in einen breiteren Kontext gestellt werden, in dem seit langem bestehende Missstände durch neue Meinungsverschiedenheiten verschärft werden, vor allem in Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine und Chinas selbsterklärte Mission als neutraler Friedensvermittler.

Aber die Spannungen reichen viel tiefer.

Sehen Sie sich das Video oben an, um die wichtigsten Reibungspunkte in den Beziehungen zwischen der EU und China zu entdecken.