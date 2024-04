Das Europäische Parlament hat die letzte Plenarsitzung seiner 9. Legislaturperiode abgeschlossen. Hier eine Auswahl von Momenten, die uns im Gedächtnis geblieben sind.

WERBUNG

Die EU-Abgeordneten werden nun in ihre Heimatländer zurückkehren, um sich auf die Wahlen im Juni vorzubereiten, bei denen die Wähler und Wählerinnen die 720 Mitglieder der nächsten Legislaturperiode bestimmen werden.

Viele Mitglieder des Parlaments werden die Atempause zweifellos begrüßen, nachdem sie fünf Jahre lang eine gewaltige Abfolge globaler Notfälle bewältigt, um transformative Gesetze gefeilscht und sich um die Bewältigung von PR-Katastrophen gekümmert haben.

„Ich hätte niemals vorhersagen können, wie viel wir erreicht haben, aber auch, wie viele Krisen und Herausforderungen wir bewältigen und bewältigen mussten“, sagte die Präsidentin des Parlaments, Roberta Metsola, gegenüber Euronews.

Wir blicken wir auf 11 Momente, die die 9. Legislaturperiode geprägt haben.

Von der Leyens hauchdünne Bestätigung

Ursula von der Leyen European Union, 2019.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Ursula von der Leyen wie aus heiterem Himmel kam.

Die in Brüssel geborene Politikerin war bis zum Sommer 2019 in Brüssel eine weitgehend unbekannte Persönlichkeit, da sie in der Bundesregierung von Bundeskanzlerin Angela Markel als Ministerin tätig war und mehrere Ressorts innehatte — Verteidigung war das letzte von ihnen.

Ihr Aufstieg erfolgte im Handumdrehen, nachdem der Europäische Rat unter dem starken Einfluss von Emmanuel Macron die Kandidatur von Manfred Weber, dem mutmaßlichen Kandidaten, für den Vorsitz der Europäischen Kommission abgelehnt hatte.

Nachdem Weber nicht mehr im Spiel war, beeilte sich die Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei (EVP), einen neuen Kandidaten aus ihren Reihen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hat Macron Berichten zufolge Von der Leyens Namen genannt und sie als pragmatische Konservative gefeiert, die auch die liberalen, sozialistischen und grünen Fraktionen zufrieden stellen könne. Damals stimmte sogar Viktor Orbán zu.

Doch das Parlament reagierte wütend auf den eklatanten Abbau des Spitzenkandidatensystems, gegen das sich der französische Präsident lautstark ausgesprochen hatte. Von der Leyen wurde mit 382 Ja-Stimmen bestätigt — nur neun Stimmen mehr als die erforderlichen 374.

„Auld Lang Syne“

Die Abgeordneten nach dem letzten Brexit-Votum. Yves Herman/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Der Brexit war für Brüssel eine schwer zu schluckende Pille. Der Austritt des Vereinigten Königreichs war ein langwieriges, mühsames Unterfangen, das die Grenzen des diplomatischen Wohlwollens auf die Probe stellte.

Er endete am 29. Januar 2020, als die Abgeordneten dem Abkommen zustimmten, nach dem das Vereinigte Königreich nach 47 Jahren Mitgliedschaft offiziell aus der EU austrat und damit das erste Mitgliedsland war, das die EU verließ.

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse (621 dafür und 49 dagegen) standen die Abgeordneten auf, hielten sich an den Händen und sangen „Auld Lang Syne“, ein beliebtes schottisches Lied, das das Ende einer langjährigen Freundschaft heraufbeschwört.

Auf den ergreifenden Moment folgten Applaus, Umarmungen und Tränen. Wenige Tage später verteilte das Parlament die Sitze neu, um dem Ausscheiden der 73 britischen Abgeordneten Rechnung zu tragen.

Der Abgeordnete, der über die Dachrinne entkam

Der ungarische Abgeordnete József Szájer stand im Zentrum eines Sexskandals. European Union, 2020.

Dies ist die Geschichte von József Szájer, einem Europaabgeordneten der ungarischen Fidesz, der Regierungspartei von Viktor Orbán, die 2021 heftig kritisiert wurde, weil sie unter dem Deckmantel des „Schutzes“ der Sicherheit von Kindern eine Anti-LGBTQ-Gesetzgebung umgesetzt hatte.

Szájer schien jedoch immun gegen das Manifest der Partei zu sein, als er an einer Sexparty teilnahm, zu der angeblich 25 Männer im Zentrum von Brüssel eingeladen waren. Die intime Soirée im November 2021, die unter offenem Verstoß gegen die COVID-19-Sperrbeschränkungen organisiert wurde, wurde von der belgischen Polizei unterbrochen, nachdem sich Nachbarn über den Lärm beschwert hatten.

Laut einem Bericht der Staatsanwaltschaft versuchte der ungarische Politiker, der Polizei zu entkommen, indem er die Dachrinne der Privatwohnung hinunterkletterte. Dabei wurden blutige Hände und Betäubungsmittel in seinem Rucksack gefunden.

„Es tut mir leid, dass ich gegen die Versammlungsregeln verstoßen habe. Es war unverantwortlich meinerseits. Ich werde die Strafen dafür akzeptieren", sagte Szájer Tage nach seinem Rücktritt in einer Erklärung.

Die Einzelheiten des Abenteuers lösten einen Medienrummel aus, als Brüssel dann durch die Inaktivität von COVID-19 wie betäubt wurde und sich nach allem sehnte, was einem Nervenkitzel ähnelte. Der Kontrast zwischen Szájers Arbeitstag und Szájers Feierabend blieb den Lesern nicht verborgen.

WERBUNG

Die CEOs der Pharmaindustrie

AstraZeneca-Chef Pascal Soriot bekam nach Impfstoff-Lieferengpässen die Wut der Abgeordneten zu spüren. European Union, 2021.

Angesichts einer Pandemie, die nur einmal in einem Jahrhundert vorkommt, beschloss die EU, gemeinsam lebensrettende Impfstoffe zu kaufen, was multinationalen Pharmaunternehmen viel Geld brachte. Während die ersten Lieferungen aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage verständlicherweise langsam verliefen, sorgte ein bestimmtes Unternehmen mit seinen ständigen Verzögerungen für Aufsehen: AstraZeneca.

Das Unternehmen hatte sich verpflichtet, im ersten Quartal 2021 90 Millionen Dosen bereitzustellen, stufte das Ziel jedoch bald auf nur 30 Millionen herab.

Das Parlament veranstaltete eine virtuelle Anhörung, um die CEOs von Pharmaunternehmen zu befragen, die mit Fragen zu Produktion, Genehmigungen und Zeitplänen überhäuft wurden. Es war unvermeidlich, dass alle Finger auf Pascal Soriot von AstraZeneca zeigten.

„Wie ist es möglich, dass Du keine Ahnung hast?“ sagte die finnische Europaabgeordnete Silvia Modig, die Soriot wegen seiner verwirrenden Aussagen über Lieferungen als „Stück Seife“ bezeichnete.

Später verklagte die Kommission AstraZeneca. Der Rechtsstreit endete mit einem Vergleich.

WERBUNG

Abschied von David Sassoli

David Sassoli, Präsident des EU-Parlaments, starb im Alter von 65 Jahren. Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

In den frühen Morgenstunden des 11. Januar 2022 wurde bekannt gegeben, dass David Sassoli, der Präsident des Europäischen Parlaments, gestorben ist.

Der 65-jährige italienische Sozialist litt über einen längeren Zeitraum unter seinem schlechten Gesundheitszustand und war zuvor während seiner Amtszeit ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dennoch erschütterte die Ankündigung die Stadt, da er im gesamten politischen Spektrum eine beliebte Persönlichkeit war, die für sein lockeres Lächeln und seinen warmen Charakter bewundert wurde.

Das Parlament veranstaltete eine Gedenkveranstaltung mit wegen Covid maskierten Politikern und Politikerinnen, die mit einer Laudatio seiner Nachfolgerin Roberta Metsola in italienischer Sprache eröffnet wurde.

„Europa hat einen Führer verloren, die Demokratie hat einen Verfechter verloren und wir alle haben einen Freund verloren“, sagte Metsola. „Als Mann mit großer Vision und tiefen Überzeugungen wusste er immer, wie er die Werte, an die er glaubte, in konkrete Maßnahmen umsetzen konnte.“

Sassoli wurde nach einem Staatsbegräbnis in der Basilika Santa Maria degli Angeli in Rom beigesetzt.

WERBUNG

„Beweist, dass ihr bei uns seid.“

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj AP/Ukrainian Presidential Press Office

Als russische Raketen in Kiew einschlugen und das Schicksal der Ukraine am seidenen Faden hing, leitete Präsident Wolodymyr Selenskyj eine kühne geopolitische Neuausrichtung ein, indem er die EU-Mitgliedschaft beantragte.

Um alle Zweifel an seinen wahren Ambitionen auszuräumen, nahm er am 1. März 2022 an einer außerordentlichen Sitzung des Europäischen Parlaments teil, plädierte für seine vom Krieg zerrüttete Nation und versprach, dass „niemand uns kaputt machen wird“.

„Wir kämpfen für unsere Rechte, für unsere Freiheiten und jetzt kämpfen wir ums Überleben. Wir kämpfen auch dafür, gleichberechtigte Mitglieder Europas zu sein", sagte Selenskyj vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments.

„Beweise, dass Du bei uns bist. Beweist, dass ihr uns nicht zurücklasst. Beweisen Sie, dass Sie tatsächlich Europäer sind. Und dann wird das Leben über den Tod siegen und das Licht wird über die Dunkelheit siegen. Ehre der Ukraine!“

Die Rede wurde zu einer der leidenschaftlichsten und einprägsamsten Bitten, die je im Plenarsaal geäußert wurden. Sogar die Stimme des Übersetzers brach, überwältigt von Emotionen.

WERBUNG

„Qatargate“, ein Skandal wie kein anderer

Eva Kaili stand im Zentrum von "Qatargate". European Union, 2022.

Das Europäische Parlament weiß ein oder zwei Dinge über schmutzige politische Skandale, aber es war sicherlich nicht bereit für jenen Sturm, der im Dezember 2022 ausbrach.

Die belgische Polizei enthüllte die Existenz eines Systems, das „große“ Geldsummen und „erhebliche“ Geschenke beinhaltete, die angeblich von Katar und Marokko gezahlt wurden, um die Entscheidungsfindung der Institution zu beeinflussen. Beide Länder bestreiten jegliches Fehlverhalten.

Der Fall führte zur Verhaftung von Vizepräsidentin Eva Kaili, einer aufstrebenden Persönlichkeit im Parlament, zusammen mit ihrem Partner Francesco Giorgi, einem langjährigen akkreditierten Assistenten. Berichten zufolge wurde Kaili „auf frischer Tat ertappt“, als sie versuchte, mit Bargeld gefüllte Taschen loszuwerden, was zur automatischen Aufhebung ihrer Immunität führte. Sie verbrachte über vier Monate in Untersuchungshaft.

Korruptionsvorwürfe wurden auch gegen Marc Tarabella und Andrea Cozzolino, zwei amtierende Abgeordnete, und gegen Pier Antonio Panzeri, einen ehemaligen Abgeordneten, erhoben, der später einen Deal mit Staatsanwälten aushandeln sollte, um seine Rolle bei Bestechungsdelikten zuzugeben und „aufschlussreiche“ Details preiszugeben.

Kaili, Tarabella und Cozzolino wehrten sich gegen Panzeris Behauptungen und fochten die Strafanzeigen an, bezeichneten sie als unbegründet und bestanden auf ihrer Unschuld.

WERBUNG

Dennoch erwies sich der Sturm von Anschuldigungen, Polizeirazzien, durchgesickerten Geständnissen und Schuldzuweisungen zwischen Rechtsteams als äußerst schädlich für das Parlament, das sich in einem verzweifelten Versuch, eine seiner schlimmsten PR-Krisen aller Zeiten einzudämmen, beeilte, einen neuen Verhaltenskodex herauszugeben.

Leider sollte das Gespenst ausländischer Einflussnahme die Institution in Form von Russiagate und Chinagate erneut heimsuchen.

Ein erbitterter Kampf um die Natur

Ein Gesetz soll die angeschlagenen Biosysteme in Europa stärken. Rafal Kowalczyk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

In der Legislaturperiode 2019-2024 wurden weitreichende, ehrgeizige Gesetze verabschiedet, von denen einige bis zum Erreichen der Ziellinie intensiv ausgehandelt und diskutiert wurden. Aber keine von ihnen kommt dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur nahe, einem Vorschlag zur schrittweisen Sanierung der Land- und Meeresgebiete der EU, die durch den Klimawandel und menschliche Aktivitäten geschädigt worden sind.

Im Vergleich zu anderen Teilen des Green Deals, die größere Aufmerksamkeit erregt hatten, war der Text eher unauffällig. Im Frühjahr 2023 startete die Europäische Volkspartei (EVP) jedoch eine Kampagne, um das Gesetz zu Fall zu bringen. Sie argumentierte, es würde die Lebensmittelproduktion gefährden, die Einzelhandelspreise erhöhen und die traditionellen Lebensgrundlagen der Landwirte zerstören.

Die Diskussionspunkte wurden von progressiven Abgeordneten, Umweltorganisationen, Rechtswissenschaftlern und sogar multinationalen Unternehmen frontal bestritten. Sie meinten, die Wiederherstellung der Natur sei unverzichtbar, um eine florierende Wirtschaft und nachhaltige Lieferketten aufrechtzuerhalten.

WERBUNG

Die EVP setzte ihren umstrittenen Vorstoß in den sozialen Medien fort und ging sogar so weit zu behaupten, die Gesetzgebung würde die Stadt Rovaniemi, in der der Weihnachtsmann lebt, in einen Wald verwandeln.

Obwohl das Parlament schließlich eine verwässerte Version des Gesetzes mit 329 Ja-Stimmen und 275 Nein-Stimmen verabschiedete, ebnete der Kampf den Weg für eine breitere Auseinandersetzung mit dem Green Deal im Vorfeld der Wahlen 2024.

Der Dezember-Marathon

Dezember 2023: Einigung in Sachen KI und Migration European Union, 2023.

Da die Wahlen näher rückten, gab das Parlament Vollgas, um so viele Gesetzgebungsverfahren wie möglich abzuschließen. Die konzentrierten Bemühungen erreichten ihren Höhepunkt im Dezember 2023, als es den Abgeordneten gelang, mit den Mitgliedstaaten eine vorläufige Einigung über zwei der wichtigsten Gesetze des Mandats zu erzielen: den Artificial Intelligence Act, einen weltweit ersten Versuch, die revolutionäre Technologie der KI im Zaum zu halten, und den Neuen Pakt über Migration und Asyl, eine umfassende Reform der Migrationspolitik des EU.

Es war allerdings nicht einfach. Das KI-Gesetz wurde nach rekordverdächtigen Gesprächen verabschiedet, die sich über 35 Stunden an drei aufeinanderfolgenden Tagen erstreckten. Die Verhandlungen über den Neuen Pakt wurden auf mehrere Sitzungen aufgeteilt, damit das Parlament und der Rat fünf separate, aber miteinander verknüpfte Gesetze ausarbeiten konnten.

In klassischer Brüsseler Manier wurden beide Deals als „historisch“ gefeiert.

WERBUNG

„Hört auf langweilig zu sein“

Yulia Navalnaya nach dem Tod ihres Mannes im EU-Parlament European Union, 2024.

Überlassen Sie es einer trauernden Witwe, einen guten alten Realitätscheck durchzuführen.

In ein auffallend schwarzes Outfit gekleidet, trat Yulia Navalnaya Ende Februar 2024 vor dem Europäischen Parlament auf, nur wenige Tage nachdem ihr Ehemann Alexei Navalny während seiner Inhaftierung in Russland unter verdächtigen Umständen gestorben war. Navalnaya würdigte den Mut des verstorbenen Oppositionsführers, indem sie den Abgeordneten des Europäischen Parlaments mutig aufforderte, ihren Worten Taten folgen zu lassen.

„Wenn Sie Putin wirklich besiegen wollen, müssen Sie ein innovativ werden. Sie müssen aufhören, langweilig zu sein", sagte Navalnaya den Abgeordneten, während sie ihre Gefühle zurückhielt.

„Sie können Putin nicht mit einer weiteren Resolution oder einer anderen Reihe von Sanktionen verletzen, die sich nicht von der letzten unterscheiden“, fuhr sie fort.

„Man kann ihn nicht besiegen, indem man denkt, er sei ein Mann mit Prinzipien, Moral und Regeln. So ist er nicht. Und Alexei hat das vor langer Zeit erkannt. Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutigen Monster.“

WERBUNG

Ihr Beitrag endete mit donnernden Standing Ovations.

Die EU vor Gericht

Diese Liste wäre ohne einen Schuss interinstitutioneller Dramatik nicht vollständig.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Europäische Parlament die Anklage gegen Viktor Orbán und den demokratischen Rückschritt in Ungarn angeführt. Das Thema war ein Leitmotiv der letzten Legislaturperiode.

Dies erklärt, warum das Parlament so wütend reagierte, nachdem die Europäische Kommission 10,2 Milliarden Euro an Kohäsionsfonds für Budapest bereitgestellt hatte, die zuvor aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit eingefroren worden waren. Die Gesetzgeber haben die Entscheidung mit der Begründung verhängt, dass eine von Orbáns Regierung eingeführte Justizreform die notwendigen Bedingungen in kläglicher Weise nicht erfüllt habe und dass die Gerichte immer noch der Gefahr politischer Einmischung ausgesetzt seien.

Die Tatsache, dass die Kommission einen Tag vor einem wichtigen EU-Gipfel das Geld freigeschaltet hatte und Orbán offen mit einer Entgleisung gedroht hatte, schürte den Vorwurf von Hinterzimmergeschäften und Quid-pro-quo-Machenschaften, die Von der Leyens Exekutive bestritt.

WERBUNG

Dennoch reichte das Parlament im März 2024 eine Klage gegen die Kommission ein — ein radikaler Schritt, der den immerwährenden Kampf der Union zur Wahrung seiner Grundwerte angesichts regressiver Kräfte auf den Punkt brachte.

***

Lobende Erwähnungen: die Anhörungen von Frontex-ChefFabrice Leggeri und der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen, die schwärmerische Rede von Cate Blanchett, das Verbot von Amazon-Lobbyisten und die Verabschiedung des Media Freedom Act.

Unehrenhafte Erwähnungen: die Verwendung der Pegasus-Software zum Ausspionieren von Gesetzgebern, der irische Europaabgeordnete, der in Unterwäsche auftauchte, und der niederländische Abgeordnete , der „Geh, Putin!“ schrieb.

Chaotische Momente : dielebhafte Abstimmung über das Emissionshandelssystem, der Hund, der im Plenarsaal bellte, und der slowakische Abgeordnete, der zufällig eine Taube freigelassen hat.