Von der Leyen: China nutzt Putins Schwäche, um Einfluss auf Russland zu erhöhen

Die Volksrepublik China nutzt die Schwäche von Präsident Wladimir Putin aus, um ihren geopolitischen Einfluss auf Russland zu maximieren, was zu einer Umkehrung des Machtgleichgewichts zwischen den beiden langjährigen Verbündeten führt, so Ursula von der Leyen in einer kritischen Rede.

"Weit davon entfernt, sich von der grausamen und illegalen Invasion in der Ukraine abschrecken zu lassen, hält Präsident Xi an seiner 'grenzenlosen Freundschaft' mit Putins Russland fest", sagte von der Leyen am Donnerstag.

"Aber es gibt eine neue Dynamik in den Beziehungen zwischen China und Russland. Aus dem Besuch wird deutlich, dass China die Schwäche Putins als Möglichkeit sieht, seinen Einfluss auf Russland zu vergrößern. Und es ist klar, dass sich das Machtgleichgewicht in dieser Beziehung, das die meiste Zeit des letzten Jahrhunderts zugunsten Russlands ausfiel, nun umgekehrt hat."

Die Europäische Union und ihre westlichen Verbündeten haben die jüngsten Schritte Chinas auf der internationalen Bühne aufmerksam verfolgt, darunter ein viel beachteter Besuch von Präsident Xi Jinping in Moskau, der Verdacht auf Militärhilfe für das Land und ein 12-Punkte-"Friedensplan" für die Ukraine, der weithin dafür kritisiert wurde, dass er die Grenzen zwischen Aggressor und Opfer verwischt und die Realität der besetzten Gebiete nicht anerkennt.

Chinas Rolle im Ukraine-Krieg werde ein "entscheidender Faktor" sein, um das Engagement zwischen Brüssel und Peking zu definieren, warnte von der Leyen.

"China hat die Verantwortung, eine konstruktive Rolle bei der Förderung eines gerechten Friedens zu spielen", sagte von der Leyen.

"Ein Friedensplan, der die russischen Annexionen faktisch festigt, ist einfach kein tragfähiger Plan. In diesem Punkt müssen wir offen sein."

In ihrer 40-minütigen Rede zeichnete die Präsidentin der Europäischen Kommission ein nüchternes und zuweilen vernichtendes Bild des aktuellen Zustands der Beziehungen zwischen der EU und China, beschrieb sie als "distanzierter und schwieriger" und beschuldigte Peking direkt, die Freihandelsordnung zu übertrumpfen, kleine Länder zu schikanieren, die Menschenrechte zu verletzen, seine militärische Position zu stärken und Desinformations- und Zwangskampagnen in der ganzen Welt zu verstärken.

"Diese eskalierenden Handlungen deuten auf ein China hin, das im Inland repressiver und im Ausland selbstbewusster wird", sagte von der Leyen.

"China hat die Ära der 'Reformen und Öffnung' hinter sich gelassen und ist auf dem Weg in eine neue Ära der Sicherheit und Kontrolle."

Von der Leyen sprach ausführlich über ein China, das ihrer Ansicht nach "zu Hause repressiver und nach außen hin durchsetzungsfähiger" wird, eine beherrschende Supermacht, die ihre gesamte Wirtschaft und Gesellschaft um die absolute Kontrolle der regierenden Kommunistischen Partei herum strukturiert und die individuellen Rechte der Bürger zu einer bloßen Unterordnung der nationalen Souveränität gemacht hat.

"Wir können einen klaren Vorstoß erwarten, um China weniger abhängig von der Welt und die Welt abhängiger von China zu machen", sagte von der Leyen.

"Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung mit China im Zentrum. Wir haben dies an Chinas Positionen in multilateralen Gremien gesehen, die seine Entschlossenheit zeigen, eine alternative Vision der Weltordnung zu fördern."

Ent-Risiko, nicht Ent-Kopplung

Trotz der jüngsten Wende zum Schlechteren - mit zunehmenden Verboten von TikTok durch europäische Regierungen, einem eingefrorenen Investitionsabkommen, anhaltenden Zweifeln über den Ursprung der COVID-19-Pandemie und einer Reihe von Gegensanktionen - sagte Ursula von der Leyen, der Block könne sich einfach keinen klaren Bruch mit China leisten.

"Ich glaube, es ist weder praktikabel noch im Interesse Europas, sich von China abzukoppeln. Unsere Beziehungen sind nicht schwarz oder weiß - und unsere Antwort kann es auch nicht sein", sagte von der Leyen und forderte diplomatische Stabilität und offene Kommunikationslinien.

"Deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, Risiken zu mindern - und nicht, uns abzukoppeln."

Die Präsidentin nannte den Klimawandel und den Schutz der biologischen Vielfalt als zwei Bereiche, in denen die EU und China eine gemeinsame Basis für die Bewältigung globaler Herausforderungen finden können.

In Bezug auf die Wirtschaft stellte von der Leyen fest, dass der Handel mit Waren und Dienstleistungen größtenteils weiterhin "für beide Seiten vorteilhaft" und frei von Risiken sei. China ist der wichtigste Handelspartner der EU, wenn es um Waren geht, mit Gesamtströmen im Wert von fast 700 Milliarden Euro im Jahr 2021.

"Aber unsere Beziehungen sind unausgewogen und werden zunehmend durch Verzerrungen beeinträchtigt, die durch Chinas staatskapitalistisches System verursacht werden", fügte von der Leyen hinzu.

"Daher müssen wir diese Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Vorhersehbarkeit und Gegenseitigkeit wieder ins Gleichgewicht bringen."

Die Präsidentin warnte eindringlich vor "Chinas expliziter Verschmelzung seines militärischen und kommerziellen Sektors" und den möglichen Folgen für den Transfer sensibler Technologien und geistigen Eigentums und deutete an, dass ihre Exekutive ein neues Instrument zur Überprüfung bestimmter Arten von Investitionen vorschlagen werde.

Von der Leyen plädierte dafür, die Abhängigkeit Europas von China zu verringern, insbesondere in den Bereichen grüne Technologien und Rohstoffe, deren Nachfrage in die Höhe schießen wird, da sich die EU nach dem Krieg mit Russland schneller in Richtung Klimaneutralität bewegt.

"Wir stehen vor der Aufgabe, uns wieder auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren. Und sie spiegelt die Notwendigkeit wider, unsere Strategie an die Art und Weise anzupassen, in der sich die Kommunistische Partei Chinas zu verändern scheint", sagte die Kommissionschefin und forderte die Mitgliedstaaten auf, nicht auf eine "Taktik des Teilens und Eroberns" hereinzufallen.

Von der Leyens Rede wurde im Vorfeld einer gemeinsamen Reise nach Peking mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gehalten. Gastgeber der Veranstaltungen waren das European Policy Centre und das Mercator Institute for China Studies (MERICS), das von China mit Sanktionen belegt ist.

"In diesem entscheidenden Moment der Weltpolitik brauchen wir den kollektiven Willen, gemeinsam zu reagieren", sagte von der Leyen gegen Ende der Rede.

"In der Geopolitik ist nichts unvermeidlich."