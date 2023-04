Von euronews

Maltas Trinkwasserversorgung ist durch den Klimawandel bedroht, und auch der Wasserverbrauch auf der Insel verschärft die Situation, wie Experten gegenüber Euronews erklärt haben. Der kleinste europäische Mitgliedstaat hat weder Seen noch Flüsse und bezieht sein Wasser stattdessen aus zwei verschiedenen Quellen: Grundwasser, das Hunderte von Metern unter der Erde zu finden ist, und Umkehrosmoseanlagen entlang der Küste, die Meerwasser in Trinkwasser verwandeln.

Das Problem ist, dass der zentrale Mittelmeerarchipel durch den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten 80 Jahren voraussichtlich 16 % seines Grundwassers verlieren wird, wie eine im Jahr 2021 veröffentlichte Studie zeigt. Die Reserveosmose birgt unterdessen potenzielle strategische Risiken. "Wasser ist eine endliche Quelle. Wenn wir es ausbeuten, als gäbe es kein Morgen, wird die Reserve, auf der wir sitzen, bald versiegen", so der Wasseraufbereitungsingenieur und Hydrologe Marco Cremona gegenüber Euronews.

Längere Dürreperioden

Grundwasser gilt als die Lebensader für die Trinkwasserversorgung, aber es trocknet schnell aus. Der Klimawandel hat die Durchschnittstemperatur des Landes seit 1952 um 1,5 °C ansteigen lassen, und die Niederschläge sind unregelmäßig geworden, erklärte Charles Galdies, außerordentlicher Professor am Institut für Erdsysteme an der Universität Malta, gegenüber Euronews.

Erst im vergangenen Monat habe ein Sturm die Insel heimgesucht und an einem einzigen Tag 140,40 mm Niederschlag gebracht. Doch solche Ereignisse kommen normalerweise zwischen längeren Dürreperioden, erklärte er, was zu einem geringeren Grundwasservolumen führt. "Wenn das jährliche Regenwasser weiter abnimmt, wird auch weniger Wasser im Grundwasser landen", so Galdies.

Der steigende Meeresspiegel könnte das Problem noch verschärfen, da laut einer Analyse der Weltbank mit dem Eindringen von Salzwasser in den Grundwasserspiegel zu rechnen ist. Doch die globale Erwärmung ist nicht der einzige Schuldige. Auch das menschliche Verhalten trägt einen großen Teil dazu bei und lässt dem Grundwasser nicht genug Zeit, sich wieder zu regenerieren, so Cremona.

"Der Klimawandel wird die Dinge beschleunigen".

Im Laufe der Jahre wurde durch das Bohren von illegalen Bohrlöchern zu viel Wasser entnommen, um vor allem die Landwirtschaft zu unterstützen. Außerdem werden nachts Mischanlagen eingesetzt, die laut offiziellen Zahlen von 2019 95 Millionen Liter Grundwasser illegal abpumpen.

Auch der Tourismussektor belastet die Wasservorräte. Im vergangenen Jahr begrüßte die Inselgruppe mit ihren 520.000 Einwohnern fast 2,3 Millionen ausländische Besucher, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie.

Buschland, Strauchheidenlandschaften und landwirtschaftliche Flächen wurden in den letzten Jahren auch durch den intensiven Bau von Wohnungen und Büros aufgezehrt. Nach den Daten von Eurostat hat Malta einen der höchsten Anteile an künstlicher Bodenbedeckung.

"Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, wird der Klimawandel die Dinge beschleunigen", sagte Cremona.

Die Umkehrosmoseanlagen, die mit hohen finanziellen Kosten verbunden sind, mögen den Eindruck erwecken, dass Malta gegen die Auswirkungen des Klimawandels gewappnet ist, aber Cremona ist da eher skeptisch.

"Wir setzen alles auf eine Karte, denn die Umkehrosmose [Entsalzung] birgt strategische Risiken", sagte er.

Ein Risiko könnte eine vorsätzliche Sabotage in einer der Entsalzungsanlagen sein, aber auch Unfälle, wie ein Ölunfall in der Nähe der Insel, könnten die Produktion lahm legen, so Cremona.

Ein riesiger und teurer logistischer Aufwand

Ein kürzlich gemachter Fund könnte dem Land eine Gnadenfrist verschaffen. Wissenschaftler des MARCAN-Projekts vom Fachbereich Geowissenschaften der Universität Malta haben Anfang des Jahres festgestellt, dass es unter dem Meeresboden des Archipels genügend frisches Grundwasser gibt, um die Inseln 75 Jahre lang zu versorgen.

Die Wissenschaftler wiesen jedoch auch darauf hin, dass der Wasservorrat in etwa 3 km Entfernung von der Küste unter Schichten mit geringer Durchlässigkeit liegt, was bedeutet, dass die Förderung schwierig und teuer sein könnte.

"In der Praxis bedeutet dies einen enormen und teuren logistischen Aufwand, da das Wasser auf dem Meer liegt, und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob das Wasser für den Verbrauch geeignet ist", warnte Cremona.

Darüber hinaus wurden in den letzten drei Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen am Wasserverteilungssystem des Landes vorgenommen, um Leckagen zu verhindern, aber der Fortschritt scheint langsam zu sein, da fast 40 % des Wassers ohne Einkünfte verloren gehen - fast doppelt so viel wie im Durchschnitt der EU und des Vereinigten Königreichs, so der Europäische Verband der nationalen Wasserverbände.

Der Entsalzungsprozess wird inzwischen auch immer energieeffizienter.

Dennoch setzen die lokalen Behörden vorerst auf die Menschen, um den Verbrauch einzuschränken und Wasser zu sparen. Die maltesische Energie- und Wasseragentur führt eine Aufklärungskampagne durch, um die Menschen für ihren Wasserverbrauch und manchmal auch -missbrauch zu sensibilisieren.