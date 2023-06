Brüssel geht gegen Sanktionskomplizen des Kreml vor

Die Europäische Union macht ernst mit der Umgehung von Sanktionen. Nachdem sie Russland in rekordverdächtigem Tempo mit zehn Sanktionsrunden überzogen hat, ist schmerzhaft deutlich geworden, dass nicht alles nach Plan läuft.

Die Europäische Union macht ernst mit der Umgehung von Sanktionen.

Nachdem sie Russland in rekordverdächtigem Tempo mit zehn Sanktionsrunden überzogen hat, ist schmerzhaft deutlich geworden, dass nicht alles nach Plan läuft.

Brüssel hat einen ungewöhnlichen Anstieg von in der EU hergestellten Waren festgestellt, die in Länder exportiert werden, die entweder in Russlands Peripherie liegen oder dem Kreml politisch nahe stehen.

Zufälligerweise sind diese Produkte, zu denen Maschinenteile, Ventile, Kräne, Halbleiter, Chemikalien und sogar Haushaltsgeräte wie Mikrowellen, Geschirrspüler und Gefriergeräte gehören, im Handel zwischen der EU und Russland streng verboten.

Diese anomalen Transaktionen entsprechen häufig nicht dem wirtschaftlichen Bedarf oder den historischen Trends der Käuferländer, was die politischen Entscheidungsträger zu dem Schluss veranlasst, dass ein großer Teil dieser Waren heimlich nach Moskau umgeleitet und zur Unterstützung der Streitkräfte verwendet wird, die versuchen, in die Ukraine einzudringen.

Mit anderen Worten: Umgehung.

Dies erklärt, warum die neue Reihe von EU-Sanktionen, die am Mittwoch nach eineinhalbmonatigen Verhandlungen hinter den Kulissen verabschiedet wurde, in erster Linie auf die Bekämpfung der Steuerhinterziehung abzielt.

Die Sanktionen richten sich gegen drei Unternehmen aus Hongkong, zwei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, zwei aus Usbekistan, eines aus Syrien, eines aus Armenien und eines aus dem Iran, die alle im Verdacht stehen, dem Kreml dabei zu helfen, an die auf der schwarzen Liste stehenden Waren zu gelangen.

Dies ist das erste Mal, dass Unternehmen mit Sitz in China, einem der größten Handelspartner der EU, direkt in die harte Reaktion der EU auf Russlands Angriffskrieg verwickelt werden.

Die eigentliche Neuheit des jüngsten Sanktionspakets ist jedoch ein radikales Instrument, das es Brüssel ermöglicht, gegen ganze Länder und nicht nur gegen bestimmte Unternehmen vorzugehen, die im Verdacht stehen, die Umgehung der Zölle zu ermöglichen.

Das Instrument wird ausgelöst, wenn die Umgehung als weit verbreitet, systematisch und dauerhaft angesehen wird und über eine Vielzahl von Unternehmen erfolgt.

In der Praxis wird das Instrument die Nation zu einem aktiven Komplizen bei der Umgehung erklären - oder zumindest zu einem duldenden Teilnehmer, der sich in die andere Richtung wendet.

Es wird jedoch mit Bedingungen verbunden sein.

EU-Beamte betonen, dass das Instrument als "letztes Mittel" unter außergewöhnlichen Umständen zum Einsatz kommen wird, wenn andere Methoden wie diplomatische Kontakte und gezielte Beschränkungen nicht zum Erfolg geführt haben.

Die Europäische Kommission wird die Aktivierung erst nach einer gründlichen Datenanalyse und Konsultationen mit dem verdächtigen Land vorschlagen. Die Mitgliedstaaten entscheiden dann einstimmig über das weitere Vorgehen.

Der Mechanismus gilt für Produkte auf der schwarzen Liste, die von EU-Unternehmen oder im EU-Gebiet zusammengebaut werden, und nicht für solche, die anderswo hergestellt werden und Russlands Fähigkeit zur Kriegsführung in der Ukraine verbessern könnten.

"Wir zielen nicht auf alternative Lieferanten ab", sagte ein hoher EU-Beamter, der anonym bleiben wollte. "Es gibt immer eine Verbindung zur EU."

Einmal ausgelöst, wird das Instrument zur Bekämpfung der Umgehung ständig überprüft und abgeschaltet, wenn das bestrafte Land hinreichend überzeugende Zusicherungen gibt, dass die Umgehung endgültig unterbunden wird.

In Anbetracht der strengen Aktivierungsbedingungen und der diplomatischen Risiken, die damit verbunden sind, ein anderes Land öffentlich als Umgehungsgehilfen zu beschimpfen, ist es unwahrscheinlich, dass das neue Instrument häufig und regelmäßig eingesetzt wird.

Stattdessen, so vermuten Beamte und Diplomaten, wird der Mechanismus von David O'Sullivan, dem Sonderbeauftragten für EU-Sanktionen, als Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie eingesetzt werden, um Länder zur Einhaltung der EU-Vorschriften zu bewegen.

In den vergangenen Monaten reiste O'Sullivan in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, Serbien und Armenien, als nächstes Ziel ist Georgien geplant.