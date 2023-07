Streit zwischen Parlament und Kommission um Steuertransparenz

Mitglieder des Europäischen Parlaments haben EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness am Donnerstag zur Rede gestellt. Der Vorwurf: Ein von der EU-Exekutive übermitteltes Dokument dränge die EU-Länder dazu, ihre Anforderungen an die Steuertransparenz zu schwächen.

McGuinness versicherte, dass das Dokument, das den EU-Hauptstädten technische Leitlinien für die so genannte Richtlinie über die öffentliche länderbezogene Berichterstattung an die Hand gibt, darauf abzielt, multinationale Unternehmen daran zu hindern, von rechtlichen Schlupflöchern zu profitieren, und in keiner Weise den Ehrgeiz der Mitgliedstaaten einschränkt, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen.

Einige Abgeordnete halten das Dokument jedoch für einen versteckten Versuch, die Steuertransparenz einzuschränken.

"Die in dem Schreiben enthaltene Anleitung ist keine technische Anleitung. Dieser Leitfaden hat politischen Einfluss, und das ist eine Überschreitung", sagte Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments für die Sozialisten und Demokraten.

"Der Leitfaden überschreitet eindeutig das Mandat der Europäischen Kommission und hinter unserem Rücken das der Mitgesetzgeber", fügte sie hinzu.

Manon Aubry, Mitglied des Europäischen Parlaments für Die Linke, sagte, dass "die Kommission unter größter Geheimhaltung eine Mitteilung an die Mitgliedstaaten schickt, in der sie sie auffordert, minimale Transparenzregeln anzuwenden. Wer hat Ihnen dieses Mandat erteilt?"

Zwei Abgeordnete der rechten EVP-Fraktion unterstützten McGuinness, indem sie das Dokument als notwendig verteidigten, um eine Rechtszersplitterung zu vermeiden, und davor warnten, die Unternehmen mit Transparenzregeln zu überfordern.

"Es ist naiv zu glauben, dass man mehr Steuern einnimmt, wenn man Steuerinformationen öffentlich macht", sagte der deutsche Europaabgeordnete Markus Ferber.

"Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden stärken. Darauf kommt es an, denn sie sind es, die die Steuerlast bestimmen und sicherstellen, dass die Unternehmen ihren gerechten Anteil zahlen", fügte er hinzu.

Die Steuertransparenzrichtlinie trat 2021 als Teil der EU-Reaktion auf den Panama-Papers-Skandal von 2016 in Kraft, der aufdeckte, wie die Superreichen von geheimen Offshore-Steuerregelungen profitierten.

McGuinness, die als Europaabgeordnete für die Richtlinie 2021 gestimmt hat, sagte, dass die Intervention der Kommission die Praxis des "Gold Plating" bekämpft, bei der Regierungen zusätzliche Anforderungen und Belastungen bei der Anwendung von EU-Recht hinzufügen, was zu einer Fragmentierung zwischen den Mitgliedstaaten führt und sich negativ auf den Binnenmarkt auswirkt.

Sie wies auch darauf hin, dass Gold Plating die Gefahr erhöhe, dass multinationale Unternehmen Vorschriften umgingen und ihre Geschäftstätigkeiten so strukturierten, dass sie von Regelungslücken profitierten.

"Ich möchte auch betonen, dass die Information der Mitgliedstaaten über die Nachteile von Goldplating nicht bedeutet, dass irgendetwas verboten wird. Letztendlich können die Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen Meldepflichten hinzufügen", sagte sie.

Eine Gruppe von Europaabgeordneten, die für die Ausarbeitung des Parlamentsberichts über die Steuertransparenzrichtlinie im Jahr 2021 verantwortlich ist, hat sich am Mittwoch in einem Schreiben an die Kommission gewandt und um Klarheit über den Eingriff gebeten.

McGuinness sagte zu, eine schriftliche Antwort auf ihre Fragen zu geben.

Die Richtlinie aus dem Jahr 2021 verlangt von großen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro, dass sie offenlegen, wo sie Steuern zahlen, und enthält eine Klausel, die Regierungen ermutigt, Maßnahmen einzuführen, die über die EU-Anforderungen hinausgehen.

Die Gegner sagen jedoch, das Gesetz gehe nicht weit genug, da die Unternehmen nur die Steuern angeben müssten, die sie in EU-Ländern und in 16 Ländern auf der so genannten schwarzen" und grauen" Liste der Steueroasen zahlen.

Nur zehn Mitgliedstaaten haben den Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt. Die Frist für die Umsetzung endete am 22. Juni 2023.

Die Einmischung in die Steuertransparenzregeln geriet vor kurzem weltweit ins Rampenlicht, als ein Vorwurf gegen die OECD laut wurde, sie habe die australische Regierung beeinflusst, ihre Steuertransparenzregeln zu verwässern.