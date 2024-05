"20 Jahre zusammen": EU feiert Jahrestag ihrer größten Erweiterung

Am 1. Mai 2004 hat die EU zehn neue Mitgliedstaaten dazu gewonnen. Acht davon waren osteuropäische Länder. Zum 20. Jahrestag ihrer bisher größten Erweiterung wurden die Europa-Gebäude in Brüssel, Straßburg und Luxemburg in Gelb und Blau beleuchtet.

WERBUNG Die EU feiert den 20. Jahrestag ihrer bisher größten Erweiterung. Am ersten Mai 2004 traten zehn neue Länder der Union bei. Davon acht osteuropäische Länder sowie Malta und die geteilte Republik Zypern. Die EU wuchs damit von 15 auf 25 Staaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete diesen "entscheidendem Moment" im Integrationsprozess der EU als "die Geburt einer neuen Ära". Seit dem haben fast 450 Millionen Europäer das Freizügigkeitsrecht der Union genossen. Derzeit besteht die EU aus 27 Ländern. Inzwischen wollen weitere Kandidaten der Union beitreten, darunter die vom Krieg mit Russland zermürbte Ukraine. EU-Kommission leitet Untersuchung gegen Meta ein

Und dann waren es 25: Die Europäische Union feiert 20 Jahre „Big Bang“ -Erweiterung Zum feierlichen Anlass wurden die Europa-Gebäude in Brüssel, Straßburg und Luxemburg in Gelb und Blau beleuchtet - mit dem Slogan "20 Jahre zusammen".