Der scheidende Außenminister Wopke Hoekstra wurde am Freitag als Kandidat der niederländischen Regierung für das Amt des EU-Kommissars benannt, nachdem EU-Klimachef Frans Timmermans zurückgetreten war, um bei den bevorstehenden niederländischen Wahlen zu kandidieren.

"Nach Beratungen innerhalb der Regierung und mit der Präsidentin der Europäischen Kommission habe ich beschlossen, Wopke Hoekstra als Kandidaten für die Europäische Kommission vorzuschlagen", erklärte der geschäftsführende Premierminister Mark Rutte.

Hoekstra ist seit 2022 niederländischer Außenminister. Die Vier-Parteien-Koalitionsregierung brach vor kurzem aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Migrationspolitik zusammen.

Von 2017 bis 2022 war Hoekstra Finanzminister und vertrat die Niederlande bei den Verhandlungen über die finanzielle Erholung der EU nach der Pandemie. Er machte sich in Brüssel einen Namen als einer der lautstärksten Kritiker der geteilten Steuerlast und brachte eine Gruppe sogenannter "sparsamer" Länder dazu, sich gegen die Ausgabe kollektiver Schulden in Form von "Corona-Bonds" auszusprechen.

Hoekstra muss noch eine Anhörung im Europäischen Parlament bestehen, bevor er das neue Amt antreten kann.

Timmermans ist Anfang der Woche offiziell aus der Kommission ausgeschieden, und es wird erwartet, dass sein Nachfolger den Staffelstab in der EU-Klimapolitik übernimmt, obwohl Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beschließen könnte, das Klimaportfolio einem anderen Kommissar zu übertragen.

Anfang dieser Woche wurde bestätigt, dass der Sozialdemokrat Maroš Šefčovič, der sich unter anderem mit den Beziehungen zum Vereinigten Königreich und der Einrichtung einer gemeinsamen Gaseinkaufsplattform befasst hat, die bisherigen Aufgaben von Timmermans als Vizepräsident der Europäischen Kommission für den "Green Deal" übernehmen wird, aber das Klimaportfolio bleibt offen.

Hoekstra gehört der Partei Christlich-Demokratischer Appell an, deren politische Familie, die Europäische Volkspartei (EVP), in letzter Zeit unter Beschuss geraten ist, weil sie versucht hatte, wegweisende EU-Klimapolitik zu verwässern und zu blockieren.

Als Reaktion auf die Nominierung bestätigte die Fraktion der Sozialisten & Demokraten (S&D) im Europäischen Parlament am Freitag ihren Anspruch auf das Klimaportfolio und bezeichnete Hoekstra als "kontroversen" Kandidaten.

"Vor dem Hintergrund der jüngsten zynischen und populistischen Manöver der konservativen EVP zur Verwässerung des Green Deal und zur Entgleisung wichtiger Gesetzgebungsvorhaben wie des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur ist es für unsere Fraktion von entscheidender Bedeutung, dass das Klimaportfolio in den Händen der Familie der Sozialisten und Demokraten bleibt", so die S&D-Fraktion in einer Erklärung.

"Wopke Hoekstra wurde der breiten europäischen Öffentlichkeit mit kontroversen Äußerungen während der Covid-19-Krise bekannt", fügte die Fraktion hinzu, "um die Unterstützung unserer Fraktion zu gewinnen, muss jeder designierte Kommissar sein Engagement für europäische Werte, wie Solidarität als Eckpfeiler unserer Union, zweifelsfrei unter Beweis stellen."

Die Anhörung von Hoekstra vor dem Europäischen Parlament wird voraussichtlich im Frühherbst stattfinden.