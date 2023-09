Brüssel hebt Importverbot für ukrainisches Getreide auf

Die Europäische Kommission hat die vorübergehenden Verbote für ukrainisches Getreide aufgehoben.

Das Einfuhrverbot ist seit dem 2. Mai in Kraft und gilt für fünf Staaten der Europäischen Union, die eine Grenze mit der Ukraine teilen: Polen, Ungarn, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien.

Die Länder hatten erklärt, dass der plötzliche Anstieg von zollfreiem Billiggetreide aus der Ukraine die Preise für die einheimischen Landwirte drücke, nachdem die EU die Zölle auf alle Einfuhren aus dem kriegsgeschüttelten Land ausgesetzt hatte.

Im Rahmen der Beschränkungen durften vier aus der Ukraine stammende Erzeugnisse - Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumen - durch die fünf Nachbarländer transportiert werden, aber nicht für den Inlandsverbrauch oder die Lagerung auf den Märkten dieser Länder verbleiben.

Die Europäische Kommission hatte sich verpflichtet, die Verbote bis zum 15. September auslaufen zu lassen, auch wenn Polen und Ungarn damit gedroht hatten, ihre eigenen einseitigen Beschränkungen einzuführen.

Warschau ging sogar so weit, eine Resolution des Ministerrats zu verabschieden und ein Video in den sozialen Medien zu veröffentlichen, in dem Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zu sehen ist.

"Polen wird nicht zulassen, dass uns ukrainisches Getreide überschwemmt", sagte Morawiecki am Dienstag: "Unabhängig davon, was Brüsseler Beamte entscheiden, werden wir unsere Grenzen nicht öffnen."

Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung, nur wenige Stunden nach Ablauf der Frist, wird der Importstopp aufgehoben. Im Gegenzug erklärt sich die Ukraine bereit, innerhalb der nächsten 30 Tage "alle rechtlichen Maßnahmen" zu ergreifen, um einen neuen Anstieg der Getreideexporte zu verhindern, so die Kommission in einer Erklärung.

In der Zwischenzeit wird Kiew "wirksame Maßnahmen" ergreifen, um die Handelsströme der vier Produkte zu kontrollieren, die zuvor auf der schwarzen Liste des Einfuhrverbots standen. Die Maßnahmen sollen "jegliche Marktverzerrungen in den benachbarten Mitgliedstaaten verhindern".

Die Ukraine hat bis Montag Zeit, ihre Pläne vorzulegen, in denen sie erklärt, welche Art von praktischen Maßnahmen sie zu ergreifen gedenkt, fügte die Kommission hinzu.

"Die Europäische Kommission wird von der Verhängung von Beschränkungen absehen, solange die wirksamen Maßnahmen der Ukraine in Kraft sind und voll funktionieren", heißt es in der Erklärung.

Eine langwierige Geschichte

Seit ihrer Einführung waren die Verbote ein Reibungspunkt zwischen Brüssel und Kiew, das sie als "inakzeptabel" und im Widerspruch zum Geist der Solidarität mit dem kriegsgebeutelten Land betrachtete.

Mehrere Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Belgien, hatten "ernste Bedenken" über die nachteiligen Auswirkungen der Beschränkungen auf den Binnenmarkt geäußert, der nach gleichen Regeln für alle Länder funktionieren soll.

Die Europäische Kommission verpflichtete sich, das Embargo bis zum 15. September auslaufen zu lassen und an alternativen Lösungen zu arbeiten, wie beispielweise der Verbesserung der Transportkapazitäten über die Donau, die die Belastung der Straßenrouten nach dem Zusammenbruch des Schwarzmeerkorridors irgendwie abmildern könnten.

Doch je näher der Termin rückte, desto mehr nahm der politische Druck zu.

Die fünf osteuropäischen Länder drängten lautstark darauf, das Einfuhrverbot bis Ende des Jahres zu verlängern und möglicherweise andere Waren als Getreide und Ölsaaten auf die schwarze Liste zu setzen.

Polen, das größte Land der Gruppe, führte die öffentliche Kampagne an und nahm eine kompromisslose Haltung ein, indem es der Europäischen Kommission offen damit drohte, nach dem 15. September ein einseitiges, landesweites Verbot für ukrainisches Getreide zu verhängen.

Der polnische Gegenwind steht im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen am 15. Oktober, da die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) versucht, konservative Wähler auf dem Land zu gewinnen. Auch in der Slowakei stehen am 30. September Wahlen an.

"Wir werden dieses Verbot, dieses Importverbot, auf nationaler Ebene ausweiten, und das wird ein ernsthafter Kampf in Brüssel werden", sagte der ungarische Premierminister Viktor Orbán am Freitagmorgen und warf den Händlern vor, "billigeres" ukrainisches Getreide zu kaufen.

Bulgarien hat jedoch mit der Ost-Koalition gebrochen und diese Woche dafür gestimmt, die Beschränkungen nach Ablauf der Frist aufzuheben, mit der Begründung, dass die Wirtschaftsprognosen und -indikatoren keine schwerwiegenden Folgen für das Land mehr vorhersagen.

Der Konflikt zwischen Politik und Landwirten hat sich für die Europäische Kommission als große Herausforderung erwiesen und wurde als Lackmustest für die Solidarität des Blocks mit der Ukraine bezeichnet.

Am Ende entschied sich die Exekutive für einen Mittelweg, bei dem ein gewisses Maß an Kontrolle über ukrainisches Getreide beibehalten wird, allerdings unter der Aufsicht von Kiew, was dem langjährigen Streit ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung verleiht.

Vor der Frist am Freitag hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärt, seine Regierung erwarte, dass Brüssel "sein Wort hält und alle Beschränkungen" für landwirtschaftliche Erzeugnisse aufhebt.

"Keine Form der Aufrechterhaltung des Verbots ist akzeptabel, da dies den Binnenmarkt, das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU und das Vertrauen in die Verpflichtungen der EU untergraben würde", sagte Kuleba.

Die ukrainische Regierung hatte auch rechtliche Schritte vor der Welthandelsorganisation in Aussicht gestellt, sollten sich die Verbote weiter hinziehen.