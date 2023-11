Die Woche in Europa - "Die Zeit ist reif für die Regulierung von KI"

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe von State of the Union ist die geplante Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der EU und den USA. Außerdem die Frage: Lässt Europa bei Munitionslieferungen die Ukraine im Stich?

Die Länder der Europäischen Union haben diese Woche eingeräumt, dass sie auf dem besten Weg sind, die Ukraine bei der Bereitstellung militärischer Unterstützung im Stich zu lassen.

Anfang dieses Jahres versprachen die Staats- und Regierungschefs der EU, bis zum Frühjahr nächsten Jahres eine Million Schuss Munition für die ukrainische Front zu liefern, was einem ernsthaften Produktionsanstieg gleichgekommen wäre.

Doch die EU tut sich schwer damit, die Ware zu beschaffen.

Bei einem Treffen in Brüssel war der deutsche Verteidigungsminister brutal ehrlich.

Das Versprechen von einer Million Schuss Munition war von Anfang an ein Wunschtraum, sagte er.

Ist dies also bestenfalls peinlich und schlimmstenfalls ein Debakel für die EU?

"Die Frage, ob eine Million jemals realistisch war, wäre eigentlich die richtige. Es gab Stimmen, die gesagt haben, 'Vorsicht, eine Million ist leicht zu beschließen, und das Geld ist da, aber die Produktion muss da sein'. Die mahnenden Stimmen haben jetzt leider recht. Wir haben mit unseren Rahmenvereinbarungen einen großen Teil geleistet und werden das auch weiter tun. Wir sind in Gesprächen mit der Rüstungsindustrie. Die Produktion muss hochgefahren und beschleunigt werden. Das ist das Gebot der Stunde."

Der andere Konflikt, mit dem Europa in diesen Tagen zu kämpfen hat, ist natürlich der Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Mehr noch als der Krieg in der Ukraine hat dieser Konflikt tiefe Gräben nicht nur zwischen den EU-Regierungen, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaften aufgedeckt.

Und eine unangebrachte kritische Botschaft kann einen teuer zu stehen kommen.

In dieser Woche fand in Lissabon der Web Summit statt, eine der größten Tech-Veranstaltungen der Welt, nachdem sein Vorstandschef zurückgetreten war, weil er in einem Tweet Israel für "Kriegsverbrechen in Gaza" angegriffen hatte.

Dies führte zum Boykott des Web Summits durch große Namen wie Google, Meta, Siemens und Intel.

Die ganze Angelegenheit lenkte die Konferenz kurzzeitig von ihrem Hauptthema ab: Künstliche Intelligenz.

Eine Herausforderung für unsere Gesellschaften, die nicht unterschätzt werden darf.

"Ich glaube, dass KI unser Leben verändern wird. Einiges davon geschieht bereits, anderes wird noch kommen", sagte dazu Katherine Maher, die neue Vorstandschefin des Web Summits.

"Aus meiner Sicht ist die Frage, wie wir KI nutzen, wie wir KI steuern und wie wir sicherstellen, dass unsere Menschlichkeit an der Spitze der KI steht, damit sie unsere Gesellschaft verbessert, die wichtigste Aufgabe."

Damit KI die Gesellschaft besser macht und keinen größeren Schaden anrichtet, beginnt die Welt endlich damit, künstliche Intelligenz zu regulieren - aber was ist wirklich wichtig?

Dazu ein Interview mit Victoria Espinel, CEO von BSA The Software Alliance, der Vertretung von Softwareunternehmen in den USA.

Als Vorsitzende des National Artificial Intelligence Advisory Committee berät sie außerdem US-Präsident Joe Biden in Fragen der künstlichen Intelligenz.

Euronews: Sowohl im Europäischen Parlament als auch im US-Kongress gibt es Bestrebungen, KI zu regulieren - was sollten die wichtigsten Punkte eines solchen Rechtsrahmens sein?

Espinel: Es ist eine sehr geschäftige Zeit für die Regulierung von KI, was fantastisch ist. Und ich würde den politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA und der EU, sondern auf der ganzen Welt, sagen, dass sie sich auf die wichtigsten Risiken konzentrieren sollten, mit denen wir heute konfrontiert sind, Risiken, die angegangen werden können. Ich glaube, dass es in den USA, in Europa und anderswo große Anstrengungen gibt, einen risikobasierten Ansatz zu verfolgen, der flexibel ist. Und das letzte, was ich sagen würde, ist, dass man sicherstellen muss, dass es flexibel genug ist, um langfristig zu funktionieren, denn die Innovation wird weiter voranschreiten. Wir brauchen also eine Regulierung, die zukunftssicher ist.

Euronews: Ist der europäische Ansatz anders als der amerikanische?

Espinel: In mancher Hinsicht sind sie ähnlich. Ich denke, beide haben einen Ansatz gewählt, bei dem sie sich auf Risiken konzentrieren, Risiken, die heute angegangen werden können, und ich denke, das ist positiv. Natürlich gibt es auch einige Unterschiede. Wir haben schließlich unterschiedliche Rechtssysteme, aber vom Konzept her gibt es viele Gemeinsamkeiten, was ich für sehr positiv halte. Und ich denke, dass die Fokussierung der politischen Entscheidungsträger im Moment bedeutet, dass wir eine echte Chance für einen global koordinierten Ansatz haben. Diese Chance wird nicht ewig bestehen. Dies ist also der richtige Zeitpunkt für die Regierungen, um zusammenzuarbeiten.

Euronews: 2024 finden in einigen der größten Demokratien der Welt, darunter die EU und die USA, Wahlen statt. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die KI eine neue Ära der politischen Desinformation einläuten wird?

Espinel: Das hat bereits stattgefunden. Ich denke, die Sorge besteht darin, ob sich die Situation verschlimmert oder ob sie durch einige der vorhandenen Instrumente beschleunigt wird. Ich denke, die gute Nachricht ist, dass die Technologie- und Softwareunternehmen sich sehr darauf konzentrieren, dieses Problem zu beheben, da es schon vorher ein Problem war. Und die politischen Entscheidungsträger wissen, dass dies eine echte Bedrohung ist, die angegangen werden muss. Also. Ich denke, dass dieses Maß an Aufmerksamkeit uns eine echte Chance gibt, Regeln aufzustellen, die diese Risiken angehen werden. Und ich hoffe, dass die Wahlen in gewisser Weise ein Katalysator für diese Bewegung sind.

Euronews: Wie sollten wir uns als Gesellschaft gegen Manipulationen im Wahlkampf wehren?

Espinel: Es gibt hier viele Antworten, eine davon ist, der Öffentlichkeit so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Frage, ob die Inhalte, die sie sehen, von KI generiert wurden oder nicht. Wurden sie durch KI manipuliert? Ein wichtiger Schritt, den die Industrie und die Regierungen meiner Meinung nach gemeinsam unternehmen können, besteht also darin, dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit so viel wie möglich über die Inhalte, die sie sieht, versteht.