EU-Parlament: spanisches Amnestie-Gesetz sorgt für hitzige Debatte

Die Emotionen überschlugen sich am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg. Das Gesetz war Teil eines Abkommens zwischen Ministerpräsident Sanchez und katalanischen Separatisten.

Die Kontroverse über das spanische Amnestiegesetz hat das Europäische Parlament erreicht. Zwei Fraktionen, die EVP und Renew, forderten eine Debatte darüber, was als Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit angesehen werden kann.

Sie glauben, dass das spanische Gesetz die Unabhängigkeit der Justiz untergraben könnte. Gleichzeitig bestehen sie darauf, dass die Legitimität der spanischen Regierung nicht in Frage gestellt wird.

Weber: Rechtsstaatlichkeit auf hohem Niveau halten

"Deshalb sind wir über einige Entwicklungen besorgt. Was wir brauchen, ist, die Rechtsstaatlichkeit nicht nur in den osteuropäischen Ländern, sondern auch in den klassischen europäischen Ländern auf einem hohen Niveau zu halten. Es ist offensichtlich, dass Sanchez dies nur tut, um die sieben Stimmen von Puigdemont zu bekommen, es geht also um seinen persönlichen Egoismus", so Manfred Weber, Chef der EVP im Europäischen Parlament.

Die Europäische Kommission prüft derzeit das Gesetz und wird nächste Woche mit einem spanischen Vertreter zusammentreffen, um den Text zu besprechen. Didier Reynders, der für die Analyse zuständige Kommissar, sagte, dass sie unabhängig und objektiv sein werde, und dass die Kommission die Situation aufmerksam verfolge.

Die Sozialdemokraten im Parlament sehen hinter dem Vorgehen der Konservativen eine Strategie.

Sollen "fortschrittliche Regierungen" zum Schweigen gebracht werden?

„Wir haben kein Problem mit der Debatte, in Wahrheit haben wir ein Problem damit, wie die EVP diese Debatte nutzt, mit dem einzigen Ziel, fortschrittliche Regierungen und die fortschrittliche Regierung Spaniens anzugreifen“, so Iratxe García, Fraktionsvorsitzende der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten.

Die Vereinbarung zwischen Ministerpräsident Pedro Sánchez und zwei katalanischen Unabhängigkeitsparteien sollte ihm die Wiederwahl ermöglichen. Doch es folgten massive Proteste Tausender Spanier, die die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sahen.