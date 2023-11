Borrell: Nach Humanitärer Pause in Gaza sollte Waffenstillstand kommen

"Der viertägige Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sollte verlängert werden und sich zu einem dauerhaften Waffenstillstand entwickeln", sagte der Spitzendiplomat der Europäischen Union, Josep Borrell, am Montag.

"Der Waffenstillstand sollte verlängert werden, um ihn nachhaltig und dauerhaft zu machen und gleichzeitig auf eine politische Lösung hinzuarbeiten", sagte Borrell bei einem Treffen der Außenminister der Union für den Mittelmeerraum in Barcelona.

"Eine verlängerte Waffenruhe, die die Freilassung weiterer Geiseln ermöglicht und sich zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Verbindung mit einem politischen Prozess entwickelt, ist etwas, worüber wir uns einig sind", erklärte er gegenüber Reportern weiter.

Borrell skizzierte auch seine Vision einer politischen Lösung des Konflikts auf der Grundlage der so genannten Zweistaatenlösung, bei der eine gestärkte Palästinensische Behörde mit Unterstützung der Europäischen Union die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen würde.

Er sagte den Reportern, dass ein Scheitern dieser Lösung den Gazastreifen zu einem "fruchtbaren Boden" für Gewalt und Extremismus machen würde, was nicht in Europas Interesse läge.

Das Treffen bildete den Auftakt zu einem zweitägigen Forum der Mittelmeerunion, das sich mit dem Konflikt im Gazastreifen befassen wird, um die politischen Bemühungen um eine friedliche Lösung zu unterstützen. Israel hat keinen Vertreter entsandt, obwohl es zu den Gründungsmitgliedern gehört.

Borrells Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die viertägige Unterbrechung der Feindseligkeiten, die von Katar, Ägypten und den USA vermittelt wurde, um den Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene und die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu ermöglichen, in den letzten Tag ging.

Die Hamas erklärte am Sonntag, sie sei bereit, die Waffenruhe zu verlängern, während Israel andeutete, dass eine Verlängerung von der Freilassung weiterer in Gaza gefangen gehaltener Zivilisten abhängig gemacht würde.

Am Montag rief auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dazu auf, die Kampfpause in Gaza zu verlängern, um weitere Hilfslieferungen und die Freilassung weiterer ziviler Geiseln zu ermöglichen.

Ende Oktober riefen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gemeinsam zu "humanitären Pausen" auf, um das menschliche Leid im Gazastreifen zu lindern, wobei sie trotz der Forderungen einiger Mitgliedstaaten nicht zu einem humanitären Waffenstillstand aufriefen.

Doch die Äußerungen einiger EU-Regierungschefs in den letzten Tagen haben in Israel Empörung ausgelöst und drohen, die hart erkämpfte einheitliche Haltung der EU in diesem Konflikt zu erschüttern.

EU-Regierungschefs von Israel gerügt

Während ihres gemeinsamen Besuchs in der Region in der vergangenen Woche prangerten der spanische und der belgische Premierminister Pedro Sánchez und Alexander De Croo Israel für die hohen Todesopfer unter der Zivilbevölkerung in Gaza an, als sie am Rafah-Übergang zwischen Ägypten und Gaza mit Reportern sprachen.

Der israelische Außenminister Eli Cohen verurteilte die "falschen Aussagen" von Sánchez und De Croo und behauptete, dass ihre Äußerungen "den Terrorismus unterstützen".

Sánchez, dessen neu eingesetzte Regierung den rotierenden Vorsitz im Rat der EU innehat, erklärte, Madrid sei offen für eine einseitige Anerkennung des Staates Palästina, auch ohne die breitere Unterstützung der Europäischen Union.

Die Hamas gratulierte beiden Führern am Samstag zu ihrer "klaren und mutigen Haltung", was die israelische Empörung weiter anheizte.

Der spanische Außenminister José Manuel Albares, der das zweitägige Forum der Union für den Mittelmeerraum ausrichtet, wies die israelischen Anschuldigungen gegen Sánchez und De Croo als "völlig falsch und inakzeptabel" zurück und erklärte, seine Regierung überlege sich eine Antwort.

In einer weiteren Eskalation beschuldigte Israel auch den irischen Premierminister Leo Varadkar, am Wochenende seinen "moralischen Kompass" verloren zu haben, nachdem Varadkar die neunjährige irisch-israelische Geisel Emily Hand vor ihrer Freilassung durch die Hamas am Samstag als "verloren" bezeichnet hatte.

"Emily und mehr als 30 andere israelische Kinder wurden von der Hamas als Geiseln genommen, und Sie, Leo Varadkar, versuchen, den Terror zu legitimieren und zu normalisieren. Schämen Sie sich", sagte Cohen in einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X, früher Twitter.

Varadkar gab später eine offizielle Erklärung ab, in der es hieß, Hand sei "entführt", "gefangen gehalten" und "eine Geisel" gewesen: "Ich habe die Hamas und Geiselnahmen immer unmissverständlich verurteilt", sagte der Premierminister dem irischen Sender RTÉ.

Die Botschafter Spaniens, Belgiens und Irlands wurden vom israelischen Außenministerium einbestellt, ein deutliches Zeichen für die eskalierenden diplomatischen Spannungen.

"Die jüngsten Probleme zwischen Israel und Spanien und Belgien sind rein bilateraler Natur und werden von uns nicht kommentiert", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Montag.

Borrell "entsetzt" über Pläne zur Finanzierung von Siedlungen

Borrell sagte am Montag auch, er sei "entsetzt" über Berichte, dass die israelische Regierung weitere Mittel für illegale Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten bereitstellen wolle.

"Ich war entsetzt, als ich sah, dass die israelische Regierung weitere 43 Millionen Dollar für die Ausweitung der Siedlungsaktivitäten bereitstellen will, und ich habe dies verurteilt", sagte er vor dem Treffen.

"Die Gewalt, die von extremistischen Siedlern im Westjordanland ausgeht, oft unter dem Schutz der israelischen Polizei und des Militärs, macht Israel nicht sicherer. Die Siedlungen sind Israels größtes Sicherheitsproblem", fügte er hinzu.

Seine Äußerungen fielen in eine Zeit, in der das israelische Kriegskabinett voraussichtlich über einen geänderten Kriegshaushalt beraten wird. Die Vorschläge von Finanzminister Bezalel Smotrich, weiterhin Gelder in den Siedlungsbau fließen zu lassen, haben tiefe Gräben im Kabinett aufgeworfen, und einige Minister kritisieren die Pläne, weil sie Gelder von den Kriegsanstrengungen abzweigen.

Ein Sprecher des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde erklärte am Montag, der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich plane, im Haushalt 2023 Mittel für die "Festigung der Kolonisierung in den palästinensischen Gebieten" bereitzustellen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Angriffe israelischer Siedler im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem seit dem Ausbruch des Konflikts am 7. Oktober in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zugenommen.

Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir kündigte Tage nach dem Hamas-Angriff an, dass seine Regierung 10.000 Gewehre für zivile Sicherheitskräfte in den Siedlungen im Westjordanland kaufen werde.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die weithin als eine der israelfreundlichsten Stimmen in Brüssel gilt, schloss sich am Freitag den Forderungen nach einem Ende der Siedlergewalt an.

"Die inakzeptable Gewalt von Extremisten im Westjordanland muss aufhören", sagte sie auf einer Pressekonferenz in Kanada.