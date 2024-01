Laut einer neuen Studie könnte eine rechtspopulistische Koalition in diesem Jahr zum ersten Mal die Kontrolle über das Europäische Parlament übernehmen.

Nach Einschätzung des Thinktanks European Council on Foreign Relations (ECFR) dürften die europaskeptischen Populisten bei den Europawahlen vom 6. bis 9. Juni in neun EU-Ländern - darunter Österreich, Belgien, Frankreich und die Niederlande - an erster Stelle landen. In weiteren neun Ländern dürften sie an zweiter oder dritter Stelle liegen.

Der Anstieg der Rechtsextremen könnte es einer Koalition aus Christdemokraten, Konservativen und Rechtsextremen ermöglichen, eine Mehrheit zu bilden und zum ersten Mal die EU-Politik zu lenken, so die Studie.

Die neue Koalition, die die bestehende große Koalition der Mitte ablösen würde, würde sich wahrscheinlich "gegen ehrgeizige EU-Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels stellen" und den grünen Wandel in der EU bremsen, warnt der Bericht.

Die Fähigkeit der Europäischen Kommission und des Rates der EU, außenpolitische Entscheidungen zu treffen - wie etwa die Unterstützung der Ukraine - könnte ebenfalls untergraben werden, wenn sich die "nationale Debatte" nach der Wahl in Richtung euroskeptischer Ansichten verschiebt.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem rechtsextreme Kräfte versuchen, aus der Unzufriedenheit von Landwirten und Fischern, die von der Belastung durch die grüne Politik frustriert sind und in letzter Zeit in Deutschland, Frankreich und Rumänien auf die Straße gegangen sind, Kapital zu schlagen.

Der Anstieg der rechtsextremen Kräfte wird trotz einer massiven Beteiligung an Anti-Rechts-Protesten in Deutschland, dem größten Mitgliedsland der Union, prognostiziert. Die Demonstrationen wurden durch Berichte ausgelöst, wonach sich Vertreter der größten rechtsextremen politischen Kraft des Landes, der Alternative für Deutschland (AfD), mit Hardlinern getroffen hatten, um über mögliche Massenabschiebungen von Menschen ausländischer Herkunft aus Deutschland zu diskutieren.

Einer der Co-Autoren des ECFR-Berichts, Dr. Kevin Cunningham, sagte Euronews, dass solche Gegenproteste gegen die Rechtsextremen wahrscheinlich nur einen "minimalen" Einfluss auf die Wahl haben werden.

"Es könnte sein, dass die Gegenproteste selbst lediglich die Bedeutung des Themas und das Ausmaß, in dem die Menschen die AfD unterstützen oder nicht unterstützen, erhöhen", erklärte Dr. Cunningham.

Während die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, letzte Woche gegenüber Euronews erklärte, sie glaube, dass die etablierten Parteien einen rechtsextremen Aufschwung abwehren könnten, sagen die Autor:innen des Berichts, dass die Ergebnisse ein "Weckruf" für die Kräfte der Mitte sein sollten.

"Die Parteien des politischen Mainstreams müssen aufwachen und eine Bestandsaufnahme der Wählerwünsche vornehmen", sagte Professor Simon Hix, ein weiterer Autor des Berichts, "ihre Kampagnen sollten Anlass zu Optimismus geben".

Die Mitte schwindet, die Extremen nehmen zu

Es wird jedoch prognostiziert, dass die Kräfte der Mitte an die Parteien am politischen Rand verlieren werden.

Die rechtsextreme Fraktion im Parlament - Identität und Demokratie (ID) - wird bei der Wahl im Juni voraussichtlich 40 Sitze hinzugewinnen, unterstützt durch die wachsende Unterstützung für Marine Le Pens Rassemblement National in Frankreich und die deutsche AfD sowie den jüngsten Wahlsieg von Geert Wilders Partei für die Freiheit bei den niederländischen Wahlen im November.

Die Europäischen Konservativen und Reformisten - zu denen unter anderem die rechtsextreme spanische Partei Vox, die post-faschistischen Fratelli d'Italia und die autoritäre polnische Partei Recht und Gerechtigkeit gehören - würden demnach ebenfalls beeindruckende 18 Sitze gewinnen.

Am anderen Ende des politischen Spektrums wird für Die Linke - zu der sowohl kommunistische als auch euroskeptische Gruppen gehören - ein bescheidener Zuwachs von 6 Sitzen vorausgesagt.

Während die christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) die größte Fraktion im Parlament bleiben würde, könnten die etablierten Parteien in der Mitte alle einen Rückgang der Unterstützung verzeichnen.

Die EVP wird voraussichtlich fünf Sitze verlieren, die sozialdemokratischen Sozialisten und Demokraten (S&D) zehn, während die liberale Fraktion Renew Europe 15 Sitze einbüßt und ihre Rolle als "Königsmacher" verliert und zur viertgrößten Fraktion des Parlaments wird.

Wenn Viktor Orbáns rechtsgerichtete Fidesz-Partei - die 2021 aus der Mitte-Rechts-EVP-Fraktion austrat - der EKR beitritt, könnten die beiden rechtsgerichteten Fraktionen mehr als ein Viertel des Parlaments ausmachen und gemeinsam mehr Sitze besetzen als eine der beiden großen Fraktionen.

Die grüne und die Außenpolitik der EU stehen auf dem Spiel

Die Autoren gehen davon aus, dass die Rechtskoalition eine "Anti-Klima-Aktion" herbeiführen könnte, um den grünen Wandel in der EU abzuwürgen.

Bahnbrechende EU-Umweltgesetze, wie das im Juli letzten Jahres verabschiedete Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, wurden im derzeitigen Parlament aufgrund heftiger Oppositionskampagnen rechtsgerichteter Gruppen nur mit hauchdünner Mehrheit verabschiedet.

Solche umstrittenen Gesetze würden bei der prognostizierten Zusammensetzung des neuen Parlaments mit Sicherheit scheitern.

Das Parlament hat zwar nur begrenzte Möglichkeiten, die Außenpolitik der Union zu gestalten, aber der Bericht sagt voraus, dass das Wahlergebnis die nationale Debatte in einer Weise beeinflussen könnte, die einige Mitgliedstaaten dazu veranlassen könnte, sich stärker an nationale außenpolitische Entscheidungen zu halten, was sich beispielsweise auf die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine auswirken könnte.

Laut dem Bericht besteht auch eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass pro-russische Parteien im nächsten Parlament vertreten sein werden. Die kremlnahe bulgarische Partei Revival ist auf dem besten Weg, drei Sitze zu gewinnen und beim nächsten Mal ins Parlament einzuziehen.