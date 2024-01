US-Botschafterin bei der NATO: Sorgen vor Rückkehr Trumps "verfrüht"

Für die NATO-Verbündeten sei es "verfrüht", "Schlussfolgerungen" über die Auswirkungen einer möglichen Rückkehr Donald Trumps auf das Militärbündnis zu ziehen, erklärte die US-Botschafterin gegenüber Euronews.

Julianne Smith sagte am Donnerstag in einem Interview mit Euronews, sie würde "zögern, irgendwelche Vorhersagen" über die US-Präsidentschaftswahlen im November zu machen.

"Es gibt immer einen Unterschied zwischen dem, was Kandidaten im Wahlkampf sagen, und dem, was tatsächlich passiert, wenn sie eine Führungsrolle übernehmen", sagte Smith vom NATO-Hauptquartier in Brüssel aus.

Ihre Äußerungen fielen zu einem Zeitpunkt, als der ehemalige US-Präsident und wahrscheinliche Kandidat der Republikaner, Donald Trump, in den ersten Umfragen seinen Vorsprung vor Biden ausbaute.

Trump, ein NATO-Skeptiker, hat behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden, wenn er das Weiße Haus übernehmen würde.

Smith sagte, die Verbündeten sollten "nicht auf eine einzelne Person oder einen einzelnen Kandidaten schauen", sondern vielmehr auf die Umfragedaten, die darauf hindeuten, dass die große Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit das Bündnis nachdrücklich unterstützt.

In Europa wächst die Befürchtung, dass ein Comeback Trumps die eng abgestimmte Politik des Westens gegenüber der Ukraine empfindlich stören und die neue Zielstrebigkeit, die die NATO seit dem Einmarsch Russlands angenommen hat, beeinträchtigen könnte.

Trump hat schon früher mit dem Gedanken gespielt, die USA - den größten Beitragszahler der NATO - aus dem Bündnis abzuziehen.

Anfang dieses Monats enthüllte der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, dass Trump während seiner Amtszeit als US-Präsident 2020 der Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, die USA würden Europa im Falle eines Angriffs nicht helfen.

"Sie müssen verstehen, dass wir niemals kommen werden, um Ihnen zu helfen und Sie zu unterstützen, wenn Europa angegriffen wird", soll Trump während des Weltwirtschaftsforums 2020 in Davos gesagt haben, und fügte hinzu: "Übrigens, die NATO ist tot."

Auch Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton erklärte im vergangenen August gegenüber der amerikanischen Zeitung The Hill, dass die USA die NATO verlassen werden, falls Trump dieses Jahr gewinne.

Smith sagte jedoch, es sei "verfrüht, bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen", und das Bündnis werde sich "im weiteren Verlauf damit auseinandersetzen".

Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine werden die Pläne der USA und der Europäischen Union zur finanziellen Unterstützung der Ukraine durch politische Widerstände aufgehalten.

Die USA sind Kiews größter Geber von Militär- und Finanzhilfe, aber die Unterstützung ist ins Stocken geraten, weil einige Mitglieder der Republikanischen Partei eine Kürzung der Zahlungen gefordert haben, was die EU weiter unter Druck setzt, ihren 50-Milliarden-Euro-Fonds zu genehmigen, der derzeit von Ungarn blockiert wird.

Anfang dieses Monats warnte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo das Europäische Parlament, die Rückkehr Donald Trumps könnte Europa "auf sich allein gestellt" zurücklassen".

Doch die Europäer sollten dies nicht fürchten, sondern annehmen, indem sie Europa auf eine solidere Grundlage stellen, "stärker, souveräner und unabhängiger".

In Bezug auf die NATO können die Europäer nach Ansicht von Smith jedoch sicher sein, dass die USA das Bündnis weiterhin unterstützen werden, unabhängig davon, ob die Regierung im Weißen Haus wechselt.

"Das einzige Thema, bei dem Republikaner und Demokraten zusammenkommen, ist die NATO", erklärte sie. "Wir sehen eine starke und breite Unterstützung für das NATO-Bündnis auf der Rechten, auf der Linken und überall dazwischen."

Wir haben "Zusicherungen" aus Ungarn

Smith zeigte sich auch zuversichtlich, dass Schwedens Antrag auf NATO-Beitritt schnell genehmigt wird.

Schweden beantragte den Beitritt erstmals im Mai 2022 nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, wurde aber durch den Widerstand der Türkei und Ungarns ausgebremst.

Das türkische Parlament stimmte dem Antrag Schwedens am Dienstag zu, nachdem es sich monatelang geweigert hatte, weil Stockholm kurdischen Kämpfern Unterschlupf gewährte, die für einen gescheiterten Putsch in Ankara im Jahr 2016 verantwortlich waren.

Orbán versprach, das ungarische Parlament zu drängen, Schwedens Beitritt rasch zu ratifizieren.

Zuvor hatte Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstag eine Einladung zu einem Treffen mit Orbán in Ungarn angenommen.

"Wir haben die Zusicherung von Ungarn, dass sie vorankommen und die Sache zu Ende bringen werden", sagte Smith.

"Die Ungarn verstehen, Ministerpräsident Orban versteht, dass wir alle mit Schweden in diesem Bündnis stärker sind. Es ist gut für Schweden und es ist gut für die NATO-Allianz. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel erreichen werden", fügte sie hinzu.