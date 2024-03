Exklusive Umfrage: EU-Verteidigung ist den Wählern nicht so wichtig

EU-Soldaten bei einer Übung in Rota, Spanien, im Jahr 2023

Sergio Cantone Von Diana Resnik

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine wollen immer mehr Länder der EU in eine gemeinsame Verteidigungsindustrie investieren. Doch das steht bei den Wählern nur an siebter Stelle, wie eine exklusive Umfrage von IPSOS im Auftrag von Euronews ergab.