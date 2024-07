Wahlhelfer zählen Stimmzettel in einem Wahllokal in Soultz-Les-Bains, Ostfrankreich, Sonntag, 30. Juni 2024 - Copyright AP Photo

Von euronews

An diesem Sonntag, dem 7. Juli 2024, findet in Frankreich die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahlen statt. Verfolgen Sie die Ergebnisse in Städten und Gemeinden auf unserer interaktiven Karte.