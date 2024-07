Wie reagiert Italien auf die französischen Wahlergebnisse?

In Frankreich ist das Linksbündnis Neue Volksfront bei den Wahlen stärkste Kraft gewonnen. Was denken die Italiener und Italienerinnen darüber?

Die italienischen Reaktionen auf das Ergebnis der französischen Wahlen fallen sehr unterschiedlich aus. Die wichtigste Oppositionspartei Italiens gehört zu den wenigen politischen Kräften, die das Ergebnis begrüßt haben. Auf der rechten Seite reagierte der Vorsitzende der Lega-Partei, Matteo Salvini, als Erster und erklärte, Macrons Mobilisierung werde nicht funktionieren, da eine solide Mehrheit fehle.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich nicht sofort geäußert. Am Montag war sie auf dem Weg nach Washington, um am NATO-Gipfel teilzunehmen. Laut Nicoletta Pirozzi, Leiterin des EU-Programms am Institute for International Affairs, gibt es für Meloni Gründe, das Wahlergebnis zu begrüßen. Pirozzi erklärte, dass die Niederlage von Le Pen nicht unbedingt schlecht für Meloni sei.

Ein Sieg Le Pens hätte Meloni auf den zweiten Platz der rechten politischen Kräfte in Europa verwiesen. Nach der Nachricht, dass sowohl die RN als auch die Lega-Partei sich Orbans Gruppe "Patrioten für Europa" anschließen werden, könne Meloni eine kooperativere Seite des rechten Blocks repräsentieren und mit der neuen Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen eine Einigung erzielen.

Italiener sind unterschiedlicher Meinung

Auch die Italiener sind unterschiedlicher Meinung. Einige glauben, dass Italien aus den Ereignissen in Frankreich Lehren ziehen kann. Ein Mann sagte gegenüber Euronews, er sei sehr glücklich über das Ergebnis und die rechten Parteien sollten aufhören, den Sieg zu verkünden, bevor sie tatsächlich gewonnen haben. Ein junger Mann äußerte, es sei schön zu sehen, dass in Frankreich die jungen Generationen mobilisiert wurden und wählen gegangen sind, um die politische Situation zu verändern. Es wäre großartig, wenn dies auch in Italien geschehen könnte.

Und während Frankreichs Linkskoalition um einen Kompromiss ringt, wird die nun offensichtliche Führungskrise von Emmanuel Macron sowohl in Europa als auch in Italien Konsequenzen haben.