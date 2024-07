Eine Umfrage zeigt, dass Frankreichs Rechtspopulisten in der zweiten Wahlrunde wahrscheinlich keine Mehrheit erreichen werden.

Französische Parteien der Mitte und des linken Flügels versuchen, eine rechtsextreme Mehrheit im Parlament zu verhindern. Eine neue Umfrage zeigt, dass das möglich ist.

Eine Umfrage von Harris Interactive für das Magazin Challenges, die erste seit der Bildung eines Bündnisses gegen das Rassamblement National (RN), zeigt, dass die rechtspopulistische Partei von Marine Le Pen möglicherweise nicht die 289 Sitze gewinnt, die für die Kontrolle der Nationalversammlung mit 577 Sitzen erforderlich sind.

Laut dieser Umfrage könnten die Bemühungen der Zentristen von Präsident Emmanuel Macron und des Linksblocks Neue Volksfront (NFP), die Rechtsextremen zu blockieren, erfolgreich sein.

Die Prognose zeigt, dass die RN und ihre Verbündeten wahrscheinlich zwischen 190 und 220 Sitzen erhalten werden. Die mit Le Pen verbündeten Mitte-Rechts-Republikaner (LR) dürften dagegen zwischen 30 und 50 Sitze erhalten.

Dieses Ergebnis würde wahrscheinlich die Möglichkeit einer rechtsextremen Minderheitsregierung verhindern, die von einem Teil der LR-Fraktion unterstützt wird.

Voraussichtliche Zusammensetzung der Französischen Nationalversammlung.

Strategie der 'Republikanischen Front'

Die Umfrage erfolgte, nachdem mehr als 200 Kandidaten verschiedener politischer Parteien die im ersten Wahlgang in ihren Wahlkreisen den dritten Platz belegt hatten, ihre Kandidatur zurückgezogen hatten. Das Ziel: Den stärksten Kandidaten gegen die RN im zweiten Wahlgang am Sonntag zu unterstützen. Dieses Vorgehen ist in Frankreich als "republikanische Front" bekannt.

Vor diesen Rückzügen waren Umfragen davon ausgegangen, dass die RN zwischen 250 und 300 Sitze gewinnen würde.

Auf die Frage des Fernsehsenders TF1, ob sie besorgt sei, dass die RN die für eine absolute Mehrheit erforderlichen 289 Sitze nicht erreichen könnte, antwortete Le Pen zuversichtlich: "Nein, ich bin sehr zuversichtlich. Die Franzosen haben einen echten Wunsch nach Veränderung".

Der Harris-Umfrage zufolge werden der NFP zwischen 159 und 183 Sitze vorausgesagt, während Macrons Partei nur 110 bis 135 Sitze erhalten dürfte.

Den anderen Parteien werden zwischen 17 und 31 Sitze vorausgesagt.

Wie sieht der Plan für den Fall aus, dass es zu einer Pattsituation im Parlament kommt?

Sollte sich das Ergebnis der zweiten Runde der Wahl bestätigen, wird Frankreich in eine Phase des Aufruhrs eintreten, in der keine einzelne Partei genügend Sitze erhält, um eine Regierung zu bilden.

Der amtierende französische Ministerpräsident Gabriel Attal äußerte sich optimistisch über die parteiübergreifende Initiative zur Verhinderung einer rechtsextremen Mehrheit, wies aber den Gedanken an eine parteiübergreifende Regierungsbildung des Ensembles im Falle einer Parlamentsflaute zurück.

Der französische Ministerpräsident Gabriel Attal verlässt die wöchentliche Kabinettssitzung in Paris, 3. Juli 2024. AP Photo/Thomas Padilla

Stattdessen schlug er vor, dass die Gemäßigten bei der Gesetzgebung auf individueller Basis zusammenarbeiten würden.

Quellen aus Macrons Kabinett zufolge schloss der Präsident auch eine Koalition mit der linksradikalen Partei Unbeugsames Frankreich (LFI) von Jean-Luc Melenchon aus. Es ist nicht bekannt, ob er andere Koalitionsmöglichkeiten diskutiert hat.

Diese Äußerungen machen deutlich, dass Frankreich bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 mit anhaltender politischer Unsicherheit konfrontiert sein könnte, selbst wenn es der RN nicht gelingt, an die Macht zu kommen.

Le Pen bereit zur Zusammenarbeit

Le Pen hat ihre Bereitschaft signalisiert, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten, falls die RN keine absolute Mehrheit erreicht.

Ihr Wunschkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Jordan Bardella, hat erklärt, er werde sich weigern, ohne ein klares Mandat eine Regierung zu bilden.

Der Umfrage zufolge glauben mehr als 4 von 10 Franzosen, dass keine dieser politischen Parteien eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen wird, während 35 Prozent glauben, dass das Rassemblement National diese erreichen wird.

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. und 3. Juli online durchgeführt, wobei 3.383 Personen aus der französischen Bevölkerung ab 18 Jahren teilnahmen.

Die Quotenmethode und die Anpassung wurden auf die folgenden Variablen angewandt: Geschlecht, Alter, sozio-ökonomischer Hintergrund, Region und früheres Wahlverhalten der Befragten.