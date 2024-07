Was bedeutet der überraschende Sieg der französischen Linken für Europa?

Experten sagen, dass die Brandmauer gegen Rechts den europäischen Block vor einem politischen Schock bewahrt hat.

Als die Hochrechnungen einen Überraschungssieg für das französische Linksbündnis in der französischen Parlamentswahl am Sonntag ergaben, gab es in vielen Ecken Europas Seufzer der Erleichterung.

Die Politiker in der demokratischen Mitte hatten befürchtet, dass die potenzielle Parlamentsmehrheit der extremen Rechten in Frankreich – der zweitstärksten Volkswirtschaft der EU – wirtschaftliche und politische Instabilität säen und die unerschütterliche Unterstützung des Blocks für die Ukraine untergraben würde.

Doch mit einem suspendierten Parlament und keinem klaren Weg zu einer Regierungskoalition wirft die politische Pattsituation in Paris weitere Unsicherheit über die Fähigkeit Frankreichs auf, seinen Einfluss in Brüssel geltend zu machen.

Nach den endgültigen Ergebnissen vom Montagmorgen erhielt das Linksbündnis Neue Volksfront 182 der 577 Sitze in der Nationalversammlung, das Bündnis von Präsident Macron 168 Sitze und auf das rechtsextreme Rassemblement National 143 Sitze.

Das bedeutet, dass ein mögliches Ergebnis eine linke Regierung ist, die sich die Macht mit Macron teilt.

Experten sagen, dass Macron trotz des Sitzverlusts in der Nationalversammlung mit einer intakten politischen Glaubwürdigkeit hervorgegangen ist: "Er wird weniger geschwächt sein als erwartet und Frankreich wird seine internationale Rolle weiterhin mit einem gewissen Elan ausüben, wie es das bisher getan hat", sagte Federico Santopinto, Direktor des französischen Think Tanks IRIS, gegenüber Euronews.

Eine starke Regierung in Paris wird als wesentlicher Pfeiler der Stabilität der EU angesehen

Da Frankreich nun politisches Neuland betritt und durch die Ungewissheit über seine künftigen Führungspersönlichkeiten belastet wird, fordern Analysten eine "pragmatische" Lösung, die es Frankreich ermöglicht, seine dringenden Prioritäten zu erfüllen und gleichzeitig die Bedrohung durch die extreme Rechte "abzuwehren".

Für Olivia Lazard, Mitglied der Denkfabrik Carnegie Europe, bedeutet die unerwartete Niederlage der extremen Rechten im zweiten Wahlgang, dass Macron "seine Glaubwürdigkeit behalten wird", während Frankreich vermeidet, "sich auf eine Art souveränistischen und nationalistischen Diskurs zurückzuziehen, der offensichtlich gegen Europa gerichtet ist."

"Frankreich ist derzeit immer noch eine der Schlüsselbastionen in Europa gegen den Aufstieg der radikalen Rechten und gegen den Einfluss Russlands", sagte Lazard gegenüber Radio Schuman von Euronews.

"Das bedeutet, dass Europa noch relativ lange sicher bleiben wird, wenn es um Fragen der Verteidigung geht."

Erleichterung in Kiew

Ein Sieg in der zweiten Runde für den rechtsextremen Rassemblement National, die vor einer Woche die erste Runde der Wahlen gewonnen hatte, hätte eine zusätzliche Bedrohung für die Unterstützung der Ukraine durch die EU dargestellt.

Die Partei von Marine Le Pen hat historische Verbindungen zu Russland und hatte versprochen, die französische Hilfe für die Ukraine zu begrenzen. Die Partei nahm 2014 auf umstrittene Weise einen Kredit in Höhe von 9 Milliarden Euro bei einer russischen Bank auf, obwohl Moskau sie wegen der illegalen Besetzung der Krim mit Sanktionen belegt hatte.

Der polnische Premierminister Donald Tusk gehörte zu den ersten der 27 EU-Staats- und Regierungschefs, die auf die Austrittsumfrage reagierten: "In Paris, in Moskau, Begeisterung, Enttäuschung, Erleichterung in Kiew", sagte Tusk auf der Social-Media-Plattform X. "Genug, um in Warschau glücklich zu sein."

Europäische Politiker - insbesondere an der Ostflanke - befürchteten, dass Präsident Macrons Hand in der Außenpolitik geschwächt werden könnte, wenn er gezwungen wäre, ein Abkommen über die Machtteilung mit der französische Regierung zu schließen, was wiederum die finanzielle und militärische Unterstützung Frankreichs für Kiew verwässert hätte.

Le Pens Partei hatte insbesondere im Vorfeld der Europawahlen im Juni ihre Position zum Krieg geändert und erklärt, sie werde weiterhin Verteidigungshilfe leisten, aber keine Langstreckenraketen oder andere Waffen schicken, die es der Ukraine ermöglichen würden, russisches Territorium zu treffen.

Aber auch der Chef der linksextremen Partei La France insoumise (LFI) - die Teil des siegreichen Bündnisses der Neuen Linken Volksfront ist - wurde in der Vergangenheit beschuldigt, eine russlandfreundliche Haltung einzunehmen.

Jean-Luc Mélenchon - ein Verfechter der militärischen Bündnisfreiheit Frankreichs - erklärte im Februar, es sei "Zeit für Friedensverhandlungen in der Ukraine mit Klauseln über gegenseitige Sicherheit", und hat sich stets gegen die Lieferung hoch entwickelter Waffen nach Kiew ausgesprochen.

Die Unterstützung der Ukraine ist eine der Fragen, die die Einheit der Neuen Volksfront, in der viele Arten des Sozialismus von der sanften bis zur harten Linken verschmelzen, zerbrechen könnte.

Für Laetitia Langlois, Wissenschaftlerin an der Universität Angers, könnte die Mitte-Links-Partei der Sozialisten (PS) und ihr Parteichef Raphaël Glucksmann eine wichtige Rolle bei der Bildung einer pro-ukrainischen Koalition spielen.

Mit 77 Sitzen ist Mélenchons Partei LFI die meistgewählte Partei unter der Neuen linken Volksfront. Die gemäßigte Mitte-Links-Partei der Sozialisten - der auch Raphaël Glucksmann, Mitglied des Europäischen Parlaments, angehört - und ihre Verbündeten erhielten 59 Sitze.

"Raphaël Glucksmann, der natürlich, wie wir wissen, sehr für die Ukraine ist, wird vielleicht versuchen, die Reden von France Unbowed zu mäßigen", erläuterte Langlois.

"Ich denke, dass es innerhalb des Landes einen Konsens darüber gibt, die Ukraine zu unterstützen und die Werte der Demokratie gegen ein aggressives und tyrannisches Land zu verteidigen."

"Ich denke, dass es selbst für France Unbowed schwierig wäre, einen Posten in einer Regierung zu besetzen, die Frankreichs Unterstützung für die Ukraine in ihrer derzeitigen Form in Frage stellen würde", fügte sie hinzu.

Klimaschützer seufzen erleichtert auf

Die Niederlage des Rassemblement Nationals wurde auch von den Befürwortern des Europäischen Green Deals begrüßt.

Jordan Bardella, Chef des Rassemblement Nationals, der auf den Posten des französischen Premierministers gehofft hatte, hatte zuvor die französische Regierung aufgefordert, den Green Deal "aufzugeben" und griff die, wie er es nannte, "strafende" Umweltpolitik der EU an.

Das Linksbündnis forderte hingegen einen Klimaplan, der bis 2050 auf CO₂-Neutralität abzielt, und möchte, dass Frankreich eine Macht bei erneuerbaren Energien wie Offshore-Windkraft und Wasserkraft wird.

"Diese französische Wahl ist ein Weckruf für die europäischen Staats- und Regierungschefs. Es ist an der Zeit, Maßnahmen gegen Deindustrialisierung, Unterinvestitionen und die Energierechnungen der Haushalte zu ergreifen, die aufgrund der kostspieligen Abhängigkeit von Gas-, Öl- und Kohleimporten gestiegen sind", sagte Neil Makaroff, Direktor der europäischen Denkfabrik Strategic Perspectives.

Die Rassemblement National und ihre europäischen Verbündeten hatten versprochen, die Schlupflöcher für den Europäischen Grünen Pakt vor den Europawahlen zuzuschlagen. Die Position wurde auch von vielen Mitte-Rechts-Kräften in Europa eingenommen und führte zu weit verbreiteter Kritik, dass die traditionellen Konservativen den rechtsextremen Kräften erlaubten, in den Mainstream einzudringen.

Aber auch hier warnen Experten, dass Macrons geschwächte Hand negative Auswirkungen auf den Kampf gegen den Klimawandel haben könnte.

"Die Ergebnisse sind eine gute Nachricht für Frankreichs Engagement für den Klimaschutz im eigenen Land, vorausgesetzt, das Parlament kann eine stärkere Koalitionskultur entwickeln", sagte Lola Vallejo, Sonderberaterin für Klimapolitik bei Iddri.

"Macron kann weiterhin persönlich Einfluss auf internationale Klima- und Finanzangelegenheiten nehmen, wie er es oft getan hat, aber seine Position ist nach dieser politischen Sequenz, die der globalen politischen Sequenz eng gefolgt ist, unsicherer."