Politische Lähmung: Wer wird in Frankreich regieren?

Mit einem zersplitterten Parlament befindet sich Frankreich auf unbekanntem Terrain. Experten sprechen von einer politischen Lähmung: Die große Frage ist nun, wer Frankreich regieren wird?

Frankreich steht vor einer möglichen politischen Lähmung. Keines der Bündnisse erhielt am Sonntag die für eine Regierungsbildung erforderliche absolute Mehrheit von 289 Sitzen. Die große Frage ist nun, wer Frankreich regieren wird?

Die bisherigen Ergebnisse zeigen etwas mehr als 180 Sitze für die linke Koalition der Neuen Volksfront, 160 für Macrons zentristisches Bündnis und mehr als 140 für die rechtspopulistische Partei Rassemblement National.

Es hat sich keine klare Figur als möglicher zukünftiger Ministerpräsident herauskristallisiert, und obwohl der französische Präsident Emmanuel Macron einen Namen vorschlagen kann, bräuchte er dennoch die Unterstützung einer Parlamentsmehrheit.

Was sind also die möglichen Ergebnisse für Frankreich?

Ergebnis 1: Das Linksbündnis bildet eine Minderheitsregierung

Das Linksbündnis "Neue Volksfront" hat bei den Wahlen am Sonntag den ersten Platz belegt, was bedeutet, dass sie einen Ministerpräsidenten ernennen könnte.

Doch die Linke ist gespalten, insbesondere nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Jean-Luc Mélénchon, Vorsitzender der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI), hat wiederholt erklärt, dass er bereit sei, den Posten zu übernehmen.

Er und andere Führer der linksgerichteten Partei wurden von anderen, gemäßigteren Linken wegen ihrer Haltung zu dem Konflikt scharf kritisiert.

Politiker der harten Linken, die Israel des Völkermords an den Palästinensern beschuldigen, sehen sich mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert, den sie entschieden zurückweisen.

Der Gründer von France Unbowed, Jean-Luc Mélenchon, hält eine Rede auf einer Wahlveranstaltung. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Erwan Lecoeur, Soziologe und Rechtsextremismus-Experte, erklärte gegenüber Euronews:"Mélénchon ist eine einflussreiche und zugleich spaltende Figur, die viele Wähler abstößt, so dass seine Nominierung ein ernstes Problem darstellen würde. Das Problem der Linken und der Grünen ist, dass sie keinen offensichtlichen Ministerpräsidenten haben, den sie nominieren könnten. Viele unter den Linken sagen, dass es Mélénchon sein sollte. Andere sagen, dass er es nicht sein kann."

Eine Minderheitsregierung würde auch bedeuten, dass die Linkskoalition unter der ständigen Bedrohung eines Misstrauensvotums seitens anderer Parteien regieren müsste.

Ergebnis 2: Emmanuel Macron bildet eine Regenbogenkoalition, um eine absolute Mehrheit zu erreichen

Macron könnte versuchen, eine Koalition mit gemäßigten Parteien der Linken und der Rechten zu bilden. Diese Option scheint jedoch wenig wahrscheinlich zu sein. Mehrere Parteichefs hatten sich offen gegen die Bildung bestimmter Bündnisse ausgesprochen.

Macron hat erklärt, dass er nicht mit der linksgerichteten Partei La France Insoumise zusammenarbeiten würde, aber er könnte den anderen Parteien der Neuen Volksfront die Hand reichen: den Sozialisten und den Grünen. Diese könnten sich jedoch weigern, das Angebot anzunehmen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verlässt die Wahlkabine vor der Stimmabgabe bei den vorgezogenen französischen Parlamentswahlen. Yara Nardi/AP

Benjamin Morel, Experte für französisches Verfassungsrecht, sagt, dass es auch nicht im Interesse vieler Parteien sei, eine Koalition einzugehen.

"Wir befinden uns in einer Situation relativer politischer Lähmung. Es wäre möglich, eine fragile Regenbogenkoalition zu bilden, aber es gibt immer noch ein erhebliches ideologisches Gefälle zwischen der Grünen Partei und der konservativen Partei Les Républicains (LR). Wir werden viele kleine Fraktionen im Parlament sehen, und mit der Aussicht auf Neuwahlen in einem Jahr könnte dies dazu führen, dass die vielen Parteien einander keinen wirklichen Gefallen tun", so Morel gegenüber Euronews.

Macron ernennt eine technokratische Regierung

Eine weitere Option für Macron wäre die Ernennung einer technokratischen Regierung mit Ministern ohne politische Zugehörigkeit.

Das Modell würde sich an dem Italiens orientieren, das seit den frühen 1990er Jahren vier technokratische Regierungen hatte.

Eine technokratische Regierung würde die täglichen Angelegenheiten verwalten, die öffentlichen Konten führen und das Land auf internationaler Ebene vertreten.

Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass dies keine praktikable Lösung ist.

"Eine technokratische Regierung trifft immer politische Entscheidungen. Nehmen wir zum Beispiel den Haushalt - das ist eine politische Entscheidung. Im September wird ein Gesetz über die Finanzen der Republik erlassen. Es wird einige Entscheidungen geben, ob mehr für Bildung, Justiz oder die Außenpolitik ausgegeben werden soll. Es gibt also keine technokratische Regierung per se. Wir müssen diese Art von Illusion zerstreuen", erklärte Nicolas Tenzer, Leitender Mitarbeiter am Center for European Policy Analysis, gegenüber Euronews.

Die erste Sitzung der Nationalversammlung findet am Donnerstag, 18. Juli, statt.