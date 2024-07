Französische Linke "erleichtert", aber unsicher über die Zukunft

Viele Wähler der Linken waren erleichtert, nachdem sie voraussichtlich die meisten Sitze im französischen Parlament erhalten werden. Dennoch bleibt die Sorge, ob das Bündnis hält.

WERBUNG

Als die ersten Wahlergebnisse in der überfüllten Parteizentrale der Grünen in Paris eintrafen, sprangen die Wahlkämpfer vor Freude auf, weinten und applaudierten für ein Ergebnis, das sie zwar erhofft, aber nicht erwartet hatten.

Das Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP) wird voraussichtlich die meisten Sitze im französischen Unterhaus, der Nationalversammlung, erringen, nachdem der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) im ersten Wahlgang vergangene Woche die Nase vorn hatte.

Vor den Wahllokalen hupten Schaulustige aus ihren Autos und Menschen auf der Straße skandierten den Namen der Koalition, "Front Populaire", der auf ein Bündnis aus dem Jahr 1936 zurückgeht, das die französischen Parlamentswahlen gewonnen hatte.

"Ich könnte sagen, dass wir wussten, dass es so kommen würde, aber das stimmt nicht. Wir sind mit einem Knoten im Bauch in den Wahlkampf gegangen, weil wir jeden Tag Menschen getroffen haben, die vom RN-Programm betroffen sein würden", sagte Cyrielle Chatelain, Vorsitzende der Grünen in der Nationalversammlung, gegenüber Euronews.

Grüne Vorsitzende Cyrielle Chatelain euronews

Anhänger und Politiker der Linken brachten gegenüber Euronews ihre Erleichterung über das Ergebnis zum Ausdruck. Aber es gab auch Warnungen, dass die kommenden Tage und Wochen für das Bündnis, das sich nach der Ausrufung vorgezogener Neuwahlen durch Präsident Emmanuel Macron schnell zusammengefunden hatte, entscheidend sein würden.

Obwohl die Links-Koalition nun in den Umfragen vorne liegt, hat sie keine absolute Mehrheit im Parlament und es ist ungewiss, wie es weitergeht.

"Unsere Freude lenkt uns nicht vom RN-Ergebnis ab, das immer noch hoch war", sagte Annah Bikouloulou, nationale Sekretärin der Jungen Grünen, gegenüber Euronews. "Wir freuen uns sehr über die große Mobilisierung an Wählern und das symbolische Ergebnis. Es ist ein Symbol dafür, dass es Franzosen gibt, die Macrons Politik ändern und eine Politik des Wandels wollen", sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass die nächsten Schritte "nicht einfach sein werden" und dass es sicherlich viele Verhandlungen zwischen den Parteien geben werde.

Lisa, eine 33-jährige Pariserin, die in der Kommunikationsbranche arbeitet und an einer Wahlveranstaltung der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI) teilnahm, sagte, sie sei "erleichtert, denn das Risiko, dass der Rassemblement National regiert, war sehr beängstigend."

"Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob das Bündnis der Neuen Volksfront hält, ob alle zusammenhalten und ob das Programm umgesetzt werden kann", sagte sie und fügte hinzu, dass es "viel Druck" gegeben habe und die Koalition sehr schnell zustande gekommen sei.

Andere linke Wähler sagten, sie würden abwarten, ob die Koalition sich auf einen Premierminister einigen und regieren könne, ohne zu zerbrechen.

Die vorherige Koalition, die Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), zerbrach im vergangenen Jahr an Differenzen über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auch bei den Europawahlen traten die Parteien mit getrennten Listen an.

Parteivorsitzende und Abgeordnete von La France Insoumise (LFI), einer der Parteien des Linksbündnisses. AP Photo

Die Pariser Senatorin Antoinette Guhl sagte Euronews, der französische Präsident habe mit der Unfähigkeit der Linken gerechnet, sich zu einigen, als er Neuwahlen ausrief.

"Für uns war die erste Überraschung die Gründung der Neuen Volksfront und die zweite Überraschung der Sieg einer republikanischen Front", sagte Guhl und bezog sich damit auf die Bemühungen, Kandidaten zurückzuziehen, um zu verhindern, dass die Rechtsextremen eine Mehrheit bekommen.

Linke Politiker sagen: "Europa kann auf Frankreich zählen"

Aurélien Saintoul, Abgeordneter der LFI, der vergangene Woche im ersten Wahlgang direkt gewählt wurde, sagte Euronews, die Wahl zeige, dass die Europäer "erleichtert" über die Wahlergebnisse sein könnten.

"Ich denke, es ist beruhigend für alle Europäer zu wissen, dass sie auf Frankreich zählen können, wenn es darum geht, die Demokratie zu verteidigen, den Rassismus zu bekämpfen und die Freiheit zu schützen, dass wir nicht den Sirenengesängen der Rechtspopulisten erlegen sind", sagte Saintoul.

Younous Omarjee, ein Europaabgeordneter der gleichen Partei, sagte Euronews, dass viele seiner Kollegen im Europäischen Parlament ihm geschrieben hätten, um ihre Erleichterung über das Ergebnis auszudrücken.

"Es ist eine große Erleichterung für die Europäer, denn wenn Frankreich von Rechtspopulisten regiert würde, wäre es nicht dasselbe Europa", sagte er.